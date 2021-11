Viajes en pandemia: Guía de medidas y asistencias frente al Coronavirus

Se acercan las vacaciones de verano y la apertura de fronteras ha permitido que las personas puedan volver a viajar. Sin embargo, aún hay ciertas medidas que cumplir, ya que si bien la pandemia ha disminuido sus cifras, esta no ha terminado y se deben seguir protocolos de cuidado.

¿Quiénes pueden salir del país? Los chilenos y residentes en Chile que cuenten con su pase de movilidad vigente. En caso de no tenerlo, necesitarán un permiso de comisaría virtual que autorice alguna de las siguientes causales: carácter humanitario, gestiones esenciales para la salud del viajero, gestiones fundamentales para la adecuada marcha del país, residir en el exterior. Al regresar al país, se debe presentar la declaración jurada C19 y un PCR negativo de no más de 72 horas antes de embarcar.

Sin embargo, acaban de entrar en vigencia algunos cambios en el Plan Fronteras Protegidas del Ministerio de Salud. Por ejemplo, podrán salir los menores de 6 años sin necesidad de contar con pase de movilidad. Además, los viajeros que cuenten con su esquema de vacunación completo deberán realizar una cuarentena de 5 días, la que podrá terminar antes, siempre que reciban un resultado negativo de PCR realizado al ingresar a Chile. Si no cuentas con el Pase de Movilidad, deberás aislarte durante 7 días.

Desde la Subsecretaría de Salud Pública recomiendan implementar las mismas medidas de autocuidado que en la vida habitual, lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física y ventilación de espacios.

“Para planificar su viaje, se recomienda, averiguar la situación sanitaria del país de destino y sus normas internas, por ejemplo, algunos exigen cuarentena, así como esquemas de vacunación. Se recomienda conocer la ubicación de algún establecimiento de salud donde consultar en caso de requerirlo”, añaden desde la autoridad de salud.

Pero también se puede viajar por Chile y para los viajes interregionales hay nuevas medidas. Desde ahora no será necesario presentar la declaración C19, sino que sólo el Pase de Movilidad. Quienes no cuenten con su esquema de vacunación deberán mostrar un PCR negativo con hasta 72 horas de antigüedad.

Con el objetivo de fomentar los viajes dentro del país, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) lanzó la campaña Hay Chile Para Todos. “Hoy día la situación sanitaria nos permite poder movernos por Chile y la invitación que estamos haciendo es que la gente conozca más de nuestro país. Obviamente, y es importante recalcarlo, cuidando las medidas sanitarias, el uso de mascarillas y distanciamiento social”, comenta Andrea Wolleter, directora nacional de Sernatur.

Según explica Wolleter, la oferta turística está operativa, ya sea con la cantidad de vuelos y buses disponibles, restaurantes y otros servicios en funcionamiento. Además, señala que “la industria turística ha hecho un trabajo importante durante mucho tiempo en la aplicación de los protocolos sanitarios. Nosotros tenemos más de seis mil empresas turísticas adheridas al certificado de compromiso, que significa que la empresa está adhiriendo a los protocolos para realizar su servicio turístico”.

Estoy vacunado, ¿a qué países puedo viajar?

La vacunación ha avanzado rápidamente en Chile, lo que ha permitido a los viajeros poder entrar a algunos países que tienen como requisito estar inoculados frente al Coronavirus.

- Norteamérica: Estados Unidos acaba de actualizar sus restricciones de viaje y desde el 1 de noviembre permite el ingreso de personas vacunadas con Pfizer-BioNTech, Jansen/J&J, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm o Sinovac. En tanto México, otro destino frecuente de los viajeros, no tiene restricciones para los chilenos.

- Unión Europea: Países como Reino Unido, Italia, Francia y Alemania están aceptando solo vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es decir, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson. Sin embargo, hay excepciones. España acepta también turistas vacunados con Sinopharm y Sinovac, mientras que Hungría acepta las vacunas Sinopharm y Sputnik.

- Sudamérica: Argentina está recibiendo a los chilenos y residentes en Chile con esquema de vacunación completo en su país de origen. Durante los últimos días el país vecino suavizó sus medidas de ingreso y a quienes tengan sus vacunas no se les someterá al PCR a los cinco días de llegada. También, los turistas menores de edad podrán recibir la vacuna en el país si aún no se han inoculado. Por su parte, Brasil sólo está exigiendo un PCR negativo a los viajeros, mientras que Colombia no requiere vacunación ni PCR negativo para el ingreso al país.

Elegir un seguro de viaje

Un trámite cada vez más importante al momento de viajar fuera del país es contratar un seguro o asistencia de viaje. Con la pandemia, la asistencia de salud por Covid 19 se ha transformado en un producto fundamental que ofrecen variadas agencias como Cocha, Viajes Falabella, Travel Security, entre otras. Los valores son variados y dependen del destino y cantidad de días de viaje, por lo que la invitación es a cotizar.

1. Travel Security

La agencia de viajes Travel Security trabaja con Europ Assistance y en conjunto ofrecen asistencias en viaje para América del Sur, Europa y el Resto del Mundo. Cualquiera sea el destino que elijas, la empresa ofrece tres categorías: Plata, Oro y Black. Todas con asistencia médica por Covid-19 y coberturas de 100.000, 250.000 y 300.000 dólares.

María Olga Benedetti, product manager de Travel Security, comenta sobre la importancia de las asistencias y seguros de viaje en tiempos de pandemia: “El tema de la asistencia en viaje ha sido primordial para resguardar a los clientes. Ahora, con el tema del Covid, más aún, porque en el fondo es dinero que no queremos que salga del bolsillo de los pasajeros en caso de cualquier eventualidad, sino que estén resguardados por esta asistencia en viaje y que no pasen ningún apuro en ese sentido”.

¿En qué fijarse al momento de elegir un seguro o asistencia? “Lo más importante es la cobertura médica, es decir, que sea adecuada al destino al que se va a viajar, porque es distinto ir a Ecuador que a África”, añade.

2. Cocha

Asistencia médica por Covid-19, telemedicina, gastos de hotel por convalecencia o cuarentena y gastos por hospitalización y medicamentos son algunos de puntos que cubren las distintas coberturas de Universal Assistance y que se pueden adquirir a través de la agencia Cocha.

Son tres los tipos de asistencias que ofrecen y varían en su cobertura. Los planes son Value, Excellence y Maximun con coberturas de 80.000, 150.0000, y 300.000 dólares, respectivamente. También existe un plan anual multiviajes con cobertura de 80.000 dólares.

Los destinos que tienen cobertura de asistencia en viajes junto a Cocha son amplios y se dividen en: Territorio Nacional; América del Sur; América Central y Caribe; Europa; Oceanía, Asia y África; América del Norte, y Múltiples destinos.

“En la actualidad hay más de 35 países en el mundo que piden como requisito de entrada una asistencia al viajero, desde la compañía creemos que ese requisito vino para quedarse, y seguramente más destinos irán agregándolo, así como se está hablando de que otro de los requisitos será la vacunación”, señalan desde Universal Assistance.

3. Viajes Falabella

Europa, Latinoamérica, Resto del Mundo, y Estados Unidos. De esta manera se dividen por destinos las asistencia en viaje ofrecidas por Viajes Falabella, quienes también trabajan con la compañía Universal Assistance.

Aquí se encuentran las categorías Plata Plus, con cobertura de 50.000 dólares; Oro Plus, de 100.000 dólares; Platino Plus, de 150.000 dólares, y Diamante Plus, de 250.000 dólares. En todas se incluye cobertura médica por Covid 19 y gastos de hotel por convalecencia por Covid 19.

Desde Universal Assistance comentan: “Hoy día los chilenos no sólo contemplan contar con previsión médica a la hora de viajar, sino que también sumar una asistencia al viajero con coberturas específicas ante COVID-19. Y lo mismo se pide a los turistas extranjeros: por disposición del Ministerio de Salud, los viajeros internacionales que lleguen a Chile deben disponer de un seguro sanitario contratado en su país de origen y que otorgue cobertura para atención médica internacional en el caso contraer COVID-19 en nuestro país. Este seguro debe tener una cobertura mínima de USD $ 30.000″.