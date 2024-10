Abogado de Tohá expone ante la Cámara y responde a críticas de republicanos sobre desarrollo de comisión revisora de AC contra ministra

Cerca de las 11.15 de la mañana de este jueves, el abogado Juan Ignacio Piña comenzó a exponer frente a la Cámara de Diputados sus argumentos para defender a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hoy enfrentará una acusación constitucional impulsada por la bancada del Partido Republicano.

Con el libelo acusatorio, la tienda presidida por Arturo Squella busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Así las cosas, cuando llegó su momento de exponer, el defensor de la ministra expuso sus argumentos ante la Corporación y respondió, además, a las críticas de la bancada republicana sobre el desarrollo de la comisión encargada de revisar el libelo acusatorio contra la secretaria de Estado.

En síntesis, el abogado argumentó que “es imposible no reconocer que la situación actual en la materia que nos convoca (crisis de seguridad) viene incubándose en distintos gobiernos. Y no lo digo yo, y no tiene que ver con la asignación de responsabilidad a un gobierno u otro, es a entender la diferencia entre el Estado y el gobierno. Leo la acusación en su página 5, si usted me lo permite por su intermedio”.

No solo eso, Piña acotó que el manejo de las cifras y datos presentados en el libelo, es “particularmente mañoso”.

Junto con eso, el defensor apuntó a que los acusadores “probablemente” los han querido llevar a “la inhabilitación de un personero de gobierno con proyección política evidente. Eso es lo que cualquier chileno leería si nosotros entráramos en esta discusión. Porque probablemente es a donde nos han querido llevar. Y en eso no vamos a caer”.

Cita al general (R) Yáñez

Dentro de su alocución, Piña también mencionó al general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien recientemente explicitó su completo respaldo a la ministra Tohá durante la sesión de la comisión revisora del libelo.

“Voy a citar al general Yáñez. Y no voy a citar al general Yáñez en la comisión a la que vino, voy a citar al general Yáñez en su discurso de despedida a la institución hace unos días atrás. Y cito: ‘Creo también que esta ceremonia cúlmine de mi carrera profesional es el escenario adecuado para hacer público un especial reconocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, en particular al Presidente Gabriel Boric Font, por el permanente apoyo entregado a nuestras gestiones (...)Cada vez que yo digo algo que ha hecho la ministra del Interior, estoy reconociendo la gran cantidad de otros actores políticos, institucionales y del Estado que también participaron en cada una de esas decisiones. Incluyendo el Congreso’”.

8 OCTUBRE 2024 EL EX GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, RICARDO YANEZ, DURANTE COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL A LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA. FOTO: DEDVI MISSENE

La respuesta a republicanos

En concreto, el jefe de bancada de republicanos, el diputado Luis Fernando Sánchez, criticó en su exposición el desarrolló de la comisión, que en su mayoría estaba integrada por representantes oficialistas. Sánchez acusó que los diputados actuaron con mucha celeridad en dicha instancia.

Y es que, el libelo alcanzó a estar solo una jornada en la comisión, luego de una larga sesión en donde se citaron a más de 15 expositores propuestos por la bancada republicana, de los cuales al menos cuatro se presentaron en la instancia, entre ellos el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Bajo este marco, al inicio de su exposición, Piña dedicó unos minutos para responderle a la bancada opositora. “Quiero levantar, primero que nada, una pequeña consideración preliminar respecto a algunas de las cosas que se han dicho aquí y que tienen que ver con la tramitación de esta acusación constitucional y específicamente las eventuales discrepancias y hasta donde he podido ver bastante ásperas respecto de la tramitación en la comisión revisora de la acusación”, dijo.

“Como me tocó ser testigo de eso, lo primero que quiero dejar constancia es que me parece que son unas discrepancias perfectamente atendibles y por lo tanto ni siquiera es relevante la opinión que yo tenga respecto de quién tiene la razón. El asunto es que en este momento estamos discutiendo respecto de una acusación constitucional y esa discrepancia, a pesar del llamado que hacía el diputado Sánchez, no puede ser un factor relevante en sus decisiones”, agregó.

“En otros términos, la discrepancia respecto de la tramitación no puede resolverse a costa del justiciable. Esto es tan absurdo como que si dos abogados se pelearan en una audiencia por cómo se tramita el juez para reivindicarlo, resolverlo, declarar a culpable al cliente de uno de ellos. Y por lo tanto es muy importante distinguir que ese proceso no juega ningún papel respecto de lo que estamos discutiendo aquí, que es una acusación constitucional”, cerró.