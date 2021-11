“Aquí no hay sobresueldos” y “ninguno ganó más de dos millones y medio de pesos”: Oliva se defiende de denuncia sobre millonarios pagos a asesores en campaña de gobernadora

Ayer se reveló una denuncia contra la candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), respecto al supuesto pago millonario a sus asesores en momentos en que fue candidata a gobernadora en la RM.

De acuerdo a un artículo de Ciper, siete de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes -incluido su presidente, Jorge Ramírez, presentaron al Servicio Electoral (Servel) boletas por sus labores por un total de $ 137 millones.

Tras conocerse el hecho, desde el Frente Amplio -encabezados por el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric- salieron rápidamente a criticar la abultada cifra de los gastos de campaña de la actual candidata.

Hoy, Oliva salió al paso de las críticas y señaló que no había sobresueldos y que “solicitamos lo que gastamos”.

“Si tú miras la resolución del Servicio Electoral, que esta aprobada a las candidatura del gobierno regional de mi campaña, costó prácticamente la mitad de lo que costó la del actual gobernador (Claudio Orrego) y la de Catalina Parot”, comenzó diciendo en entrevista con T13 Radio.

Asimismo, agregó que “se ha querido decir que hicimos un abuso del sistema de aportes o reembolso electoral. Si yo quisiera haber hecho eso hubiese solicitado mi monto máximo que supera los $800 millones y solicitamos el reembolso del gasto que realmente incurrimos, que fue tun total de $408 millones”.

Oliva señaló que su campaña, al pasar a segunda vuelta, se extendió por seis meses. “el sueldo, si tu corroboras las personas que están acá, y lo divides por los seis meses, ninguna gana más de dos millones y medio de pesos. Hay dos casos que son distintos”. Sin embargo, dijo que “hay dos personas que puede ser más, uno es mi jefe de campaña (Martin Miranda)”.

De acuerdo al reportaje de Ciper, Martín Miranda Sepúlveda cobró $40 millones en los cinco meses de campaña legal. Vale decir, $8 millones mensuales en promedio.

Oliva afirmó que Miranda requirió del despliegue territorial con brigadistas. “Y hay personas que no pueden esperar los ocho meses, entonces él incluyó los pagos a personas que hacía ni siquiera son militantes. Desplegaba territorialmente a estas personas y ¿qué requieres hacer ahí? mantener los almuerzos. ¿Cómo alimentas a las personas que están ahí? Son distintas cosas que se van a acumulando por la cantidad de meses”.

“Aquí no hay sueldos abultados. Es más, yo cuando fui funcionaria de la Cámara ni siquiera tuve un sueldo superior a mi sueldo bruto, un millón seiscientos mil y no tengo a nadie, ningún familiar, ni en una municipalidad, nunca he ido a una municipalidad a pedir que contraten a alguien porque no lo hago así”, agregó en su explicación.

Por otro lado, dijo que “Me duele harto cuando viene del fuego amigo. Yo renuncié a mi pega, no recibí aportes, mis papás me han colaborado. Me parece injusto cuando llega y se dice que prácticamente hay una ilegalidad, cuando el Servicio Electoral nos pidió los informes, los informes fueron entregados y yo le pedí a nuestro equipo, el equipo de se momento, porque no es el mismo, le pedí a mi jefa política, que era la Carolina García, le pedí a Martín Mirando, que era el jefe de campaña, que solicitaran al resto la información y que la pusieran a disposición todos los informes en las instancias que correspondan”.

Respecto a las críticas de su sector, dijo que “cuando prácticamente se quiera decir que hay un ilícito y lo he visto lamentablemente en compañeros del Frente Amplio y evidentemente eso duele porque primero hay una acusación que no es cierta. Yo jamás reacciono a una acusación contra un compañero o compañera de nuestras filas”.

Oliva aseguró que recibió muestras de apoyo de alcaldes de su sector. “Me llamaron los alcaldes, incluso me escribió Daniel Jadue (diciéndome) que mantuviera la calma. También me escribió el alcalde de Estación Central”.

Finalmente, dijo que “creo que hay una mirada muy ansiosa de lo que va a pasar el domingo, entonces aparece algo y quieren dar respuesta de manera ansiosa y creo que en estos procesos, incluso para cuidar lo que uno ha construido en el Frente Amplio en general, en Apruebo en general, uno tiene que mantener la calma. ¿Te imaginas yo creyera en todas las acusaciones que hay detrás de los candidatos de Apruebo Dignidad? si saliera a golpearlos públicamente me parecería que sería irresponsable”.

Conocidos los hechos, y luego de que cuatro integrantes de la tienda pidieran su renuncia, el presidente del partido, Jorge Ramírez, presentó su dimisión. Sobre esto, Olivia dijo que “es importante dar señales políticas”. Tiene responsabilidad política”, señaló, y agregó que se solicitó su renuncia para que “no genere una tensión mayor”.

Por otro lado, Oliva criticó que “hay que regular con más fuerza lo que es el gasto electoral, no puede ser que sea tan alto, no solo para gobernador y gobernadora, sino para diputados, senadores, Presidente de la República. Hoy día hay candidatos que son diputados y están en ejercicio y reciben su dieta, y les pagan además a sus equipos y están haciendo campañas. También deberíamos regular en esta materia, que quienes estén en ejercicio, pero que además estén haciendo campaña dejen de percibir los ingresos que perciben y sostener equipos, porque se confunden”.