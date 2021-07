En vivo: Cámara de Diputados inicia interpelación contra el ministro de Salud Enrique Paris por manejo de la pandemia del Covid-19

“Las preguntas van a ser incómodas”. Así el diputado RD Miguel Crispi adelantaba lo que sería la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, que se llevará a cabo la tarde de este martes en dependencias del Congreso en Valparaíso.

La interpelación fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de junio con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, con el objetivo de ahondar en el manejo de la pandemia por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Durante esta jornada, horas antes de la llegada de Paris a Valparaíso -acompañado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac-, Crispi adelantó los temas que se tratarían en esta sesión especial.

Si bien el parlamentario -que estará a cargo del cuestionario al ministro de Salud- manifestó que espera que “podamos tener una buena conversación”, reforzó que se trata de un “interrogatorio” en el que abordarán aspectos “que no se han querido mostrar tanto” sobre el avance del Covid-19 en el país.

Entre ellos, detalló, estará la situación de los trabajadores de la salud. “No porque bajen los contagios la situación de estrés que están viviendo se ha resuelto”, afirmó.

También se incluirá el tema fronterizo, ya que -dijo el parlamentario- “nos preocupa repetir situaciones que se han vivido en el pasado donde por abrir las fronteras tenemos nuevas olas que al final se pagan en muertes”. A esto se sumará la posibilidad de implementar una tercera dosis de vacunas contra el Covid-19 y, además hablar “de la gobernanza, de la transparencia”.

“El hecho que hoy estemos con una tasa tan baja de contagios y de incidencia, nos permite no estar con la soga al cuello y evaluar situaciones de la gestión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera durante 15 meses, de manera de poder tener compromisos del gobierno y poder avanzar en soluciones concretas”, concluyó el diputado frenteamplista.

Ministro Paris, juntos a los subsecretarios Daza y Dougnac, llegan al Congreso Nacional en Valparaíso. (Foto: Agencia Uno)

Desde el Ejecutivo también se había referido a la interpelación. El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, manifestó que con esta acción más bien “se quiere hacer un punto político (...) No han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”.

“Hay un interés más bien político. El ministro ha estado 58 veces exponiendo en el Congreso desde que asumió como ministro, en todas las sesiones y comisiones que se le ha pedido. Entonces, que se ocupe como argumento que el gobierno no escucha, no es así. Se quiere hacer un punto político, otra vez más como lo hicieron con la acusación constitucional, porque no han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”, señaló.

Trabajadores de la salud

El primer tema que se abordó en la sesión -luego de que se hiciera un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia- fue la situación de los trabajadores de la Salud. Crispi emplazó a Paris por medidas concretas para la salud mental de los funcionarios.

Por su parte, el titular de Salud respondió que “los funcionarios de salud fueron siempre nuestra prioridad. Cuando recibimos las vacunas, fueron los primeros en ser vacunados. Desde el inicio de la pandemia se estableció la comisión de cuidados del personal de Covid-19 y se han implementado distintos planes”, haciendo referencia, entre otras estrategias, al plan SaludableMente.

“Nosotros sabemos que le 47% de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos, 25% tienen problemas de salud mental en aspecto de orientación, 13% por otras consultas de salud mental, 7% de trastornos del ánimo y, desgraciadamente, también tenemos un 5% de funcionario con ideación suicida y un 2% de funcionarios que han perdido su pareja y tienen un duelo profundo por el Covid”.

Luego de que el parlamentario reforzara la pregunta, Paris señaló: “Hemos hecho un enorme esfuerzo en todo lo que tiene que ver con salud mental gracias al inicio que se dio en la mesa social Covid-19″.

Consultado también por compromisos en términos remuneraciones, el titular de Salud afirmó que “el reconocimiento que tenemos pensado implementar va a tener un costo de $375.000.000 como Bono Covid y se va a pagar a 243 mil funcionarios de servicio de salud. Además se le va a pagar el bono trato usuario nuevamente”.

“Gobernanza”

En materia de gobernanza de la pandemia, Paris indicó que “dentro del organigrama y la gobernanza -que es un término que ocupa mucho el Colegio Médico- y no me sorprende que usted también lo utilice. Dentro de ese contexto, la verdad es que hay tres comisiones: primero, comisión de expertos en pandemia, donde está por ejemplo la doctora Ximena Aguilera, Rafael Araos, María Teresa Valenzuela, Gonzalo Valdivia, Álvaro Erazo, etc. Ese comité de expertos en pandemia, dirigidos por la doctora Paula Daza se reúne todas las semanas o dos veces por semana, justamente para que nos ayuden a tomar las decisiones. Y esas decisiones se llevan a la otra meza mayor. Además, tenemos la Mesa Social Covid-19, donde también participamos permanentemente, con la doctora Daniela Sabando, donde se discuten y se presentan las políticas que nosotros queremos implementar. Ambas mesas elaboran documentos, opiniones”.

Asimismo, respecto a las medidas y decisiones que adoptan, Paris señaló que “leamos el Diario Oficial y ahí leerán todo lo que acordamos”.

Más tarde, el diputado Crispi lo interpeló por las inequidades estructurales del país y que se hacía en sectores donde las medidas sanitarias no podían cumplirse, donde el “Estado no estaba”.

Paris respondió: “Es por lo mismo que este fin de semana en las primarias se ha elegido gente nueva, se ha renovado en parte la política chilena, porque justamente el tema de la inequidad, pobreza, de la falta de acceso no es un tema que competa a un gobierno en particular, es un tema del Estado de Chile” y reforzó que “debemos tener una visión de Estado, no de gobierno”.

Agregando que “ya lo dije, hubo más de tres comisiones en diferentes gobierno para reformular el plan de atención universal de salud y no se logró nada. Tres comisiones para reformular las Isapres, no se logró nada. No sé cuántas comisiones para el tema de las AFP y no se logró nada, y se tuvo que obligar o por ley para que la gente pudiese retirar su dinero. Y eso no fue responsabilidad de este ministro o de muchos de los que estamos acá. No fueron 30 pesos, fueron 30 años, diputados. Entonces hagamos el esfuerzo como país para buscar soluciones en conjunto”.

Cortocircuito y estrategia “Covid cero”

Sobre la propuesta de “cortocircuito” planteada por el Colegio Médico, Paris criticó duramente dicho planteamiento. “Si nosotros no tomamos en consideración algunas opiniones es porque la evaluación de nuestros expertos nos dicen que no son convenientes. Si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del cual tanto se habló, ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Y creo que obviamente nuestra estrategia sí funcionó, tenemos 902 casos hoy, una caída enorme en la cantidad de camas UTI y una vacunación que ha sido exitosísima”, indicó.

Y agregó: “La estrategia de supresión cero, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. La OMS ha dicho todo lo contrario, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y es probable, muy probable, que tengamos que seguir vacunando en los años venideros. Por eso, sea cual sea el gobierno que venga, nosotros estamos preparando una estrategia para tener vacunas disponibles para el próximo año”.

En esa misma línea, Paris señaló que “la estrategia coronavirus cero, tan aclamada en Australia y Nueva Zelandia, ha sido un fracaso. Hoy en Australia tenemos un brote enorme, en Inglaterra, en España y Holanda hay un aumento gigantesco de casos. ¿Por qué? Yo no le he echo la culpa al ministro de Salud de Holanda, de Inglaterra, de Australia... el virus es un ser vivo, el virus busca donde atacar y obviamente Australia, que tiene el 10% de vacunación, está teniendo un brote porque cuando no encuentra (el virus) gente de vacunada, se va a gente vacunada. Yo no he dicho que hemos logrado vencer a la pandemia, todo lo contrario”.

Y aseguró que sí ha mantenido diálogo con otros gremios “Si la evidencia científica nos convence de que hay que cambiar, haremos cambios. Nadie está sobre la ciencia y nadie tiene la última palabra”, declaró.

Fronteras e ingreso de nuevas variantes

El diputado frenteamplista abordó luego el cierre de fronteras y el ingreso de nuevas variantes del coronavirus, por ejemplo, de los recientes casos confirmados con delta. Ante esto, Paris dijo que la llegada de esta última variante “no fue una sorpresa” y que el país “se preparó desde mucho antes”.

En ese sentido, hizo referencia a la estrategias de vigilancia, testeos y un “mayor control” en el aeropuerto de Santiago.

Así mencionó que, entre los requerimientos que se exigen a quienes ingresan al país, está el cumplir una cuarentena en residencias sanitaria o “extraordinariamente, por razones humanitarias, a un hotel o una casa. Pongo como ejemplo a la presidenta (Michelle) Bachelet, que vino al funeral de su mamá. No pudo participar, lo vio por un celular. ¿Por qué? Porque cumplió todas las condiciones que se impusieron, como debe ser. La gente que no ha cumplido las condiciones, que ha burlado a la autoridad sanitaria, ha sido la que ha favorecido la entrada de variantes”.

Y reforzó que “nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Justamente gracias a eso fue que se detectaron los pacientes con variante delta, y hemos creado la Unidad Nacional de Control Sanitario Fronterizo, hemos firmado convenios con distintas universidades para la secuenciación genómica de las PCR y he adquirido un nuevo PCR que permite identificar de forma inmediata la variante delta”.

También descartó que se reabran las fronteras prontamente. “Vamos a mantener el estricto control de las fronteras”, dijo.

Además, sin entregar más detalles, afirmó que se harán modificaciones a la estrategia de fronteras. “No es un cambio en la estrategia, es un reforzamiento de lo que queremos hacer respecto a las fronteras”, afirmó.