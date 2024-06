Carmona afirma que tras salida de Lagos no ha tenido “ninguna explicación” y acusa campaña para descalificar al exasesor por su militancia

La salida de Juan Andrés Lagos (PC) de la Subsecretaría del Interior ha tornado un tema candente al interior de la colectividad y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a horas de que se comunicara la remoción del exasesor, volvió a decir que aún desconoce los motivos y que se había enterado por la prensa.

A un día de los hechos que dejaron a Lagos fuera del gobierno, Carmona indicó que hasta el momento no tiene “ninguna explicación, ningún adelanto. Nosotros no sabíamos nada parecido, entonces sabemos lo que se conoce públicamente, que había una campaña de la derecha para descalificar a Juan Andrés Lagos por la posición política que él tiene”.

“Si me preguntan a mí, en estas 24 horas todavía no tengo ninguna explicación. Insisto, no es obligación, es solo si uno quiere. Una explicación al que está a cargo del PC, que es la condición de la militancia de Juan Andrés Lagos y que de eso se hizo todo un debate público, particularmente de parte de la derecha, exigiendo incluso la salida por su condición de comunista”, sostuvo.

Carmona descartó que esta salida intervenga en las relaciones del partido con el gobierno y agradeció a los presidentes del Partido Liberal y Radical, quienes se comunicaron con él para expresar su pesar por la desvinculación. En las llamadas, ambos le aseguraron que no tenían vinculación en los alegatos desde el Socialismo Democrático para apresurar la salida de Lagos.

Sobre los motivos de su salida, el timonel manifestó que espera que no sea por su postura política porque “él se inhibió en muchas actividades, precisamente para no generar un hecho que otros usaran como una disposición respecto a mostrar una diferencia a la posición oficial en el plano de la política internacional”.