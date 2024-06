Juan Andrés Lagos (PC) y su remoción de Interior: “Nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida”

La tarde de ayer miércoles, el asesor de la Subsecretaría del Interior y militante histórico del PC, Juan Andrés Lagos, fue desvinculado de su cargo en esa repartición.

La situación indignó a la colectividad presidida por Lautaro Carmona. De hecho, la dirección del partido sostuvo que se enteró por la prensa de tal determinación y la calificaron como “injusta”.

Esta mañana, Lagos se refirió por primera vez a su remoción en diálogo con Radio Mundo y relató los días previos. “Para ser estrictamente riguroso, yo en las semanas pasadas tuve intercambio, a propósito de esta presión que se generó y se venía generando desde la derecha”, partió señalando.

Incluso, agregó, “ahí se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo de la Subsecretaría en particular”.

“Pero a mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”, afirmó.

Además, planteó que ni él ni Carmona supieron antes de la decisión: “El presidente del partido participa en reuniones de La Moneda semanalmente, y tampoco la tuvo (la información)”.

Los motivos de su salida

Según dio a conocer La Tercera, en el Ministerio del Interior hace meses había incomodidad por sus declaraciones en los programas de la Radio Nuevo Mundo. De hecho, en los partidos del Socialismo Democrático le habían transmitido reiteradamente a la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve que su continuidad no daba para más.

Por ello, es que tanto Tohá como Monsalve habían planteado en conversaciones que se estaba analizando la continuidad de Lagos en la elaboración de minutas sobre contingencia y que en los próximos días se tomaría una decisión. Y así fue: no seguirá en el equipo.

La inquietud por la permanencia de Lagos venía incluso desde abril. Tohá y Monsalve, según cuentan en el oficialismo, les habían transmitido a dirigentes del sector que sacarían al comunista del cargo luego de la elección de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando llegó a la testera Karol Cariola (PC). Con ese timing, dicen las mismas fuentes, se desestimaría la tesis del anticomunismo que había instalado el PC por esos días -ante la resistencia de la llegada de Cariola a la presidencia- y, por ende, el impacto por una salida de Lagos sería menor.

Sin embargo, uno de los topes que encontraron es que Lagos es un histórico dirigente del PC, cercano al timonel del partido Lautaro Carmona e integrante del comité central de la colectividad, por lo que su salida podría generar roces entre su partido y La Moneda, algo que plantearon asesores más cercanos al Presidente Gabriel Boric. Pero finalmente la presión fue mayor. Esto, porque existía molestia contra el dirigente por sus declaraciones haciendo apologías al estallido social, su defensa al régimen de Venezuela -ante los constantes líos diplomáticos luego del asesinato del exteniente Ronald Ojeda- y también por el despliegue que tuvo en la detención del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).