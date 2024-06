PC por salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior: califican su remoción de “injusta” y afirman que se enteraron por la prensa

Señalando que él tuvo la deferencia de avisar a La Moneda de la realización de una conferencia de prensa, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta tarde la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior conocida durante esta jornada, afirmando que la dirección de la colectividad se enteró por la prensa de tal determinación y que la remoción es “injusta”.

Durante esta jornada, La Tercera PM informó que se produjo la salida del histórico dirigente comunista Juan Andrés Lagos, quien oficiaba como asesor externo en Interior, lo que motivó la comunicación oficial desde el PC y la convocatoria a la prensa, donde solo Carmona abordó las preguntas de la prensa, acompañado de Lagos, quien no respondió ante las consultas de los medios.

“Tiene que ver con preguntas de ustedes, que, en el buen sentido de la palabra, nos presionaron a opinar públicamente porque en lo esencial respecto al tema de la desvinculación de Juan Andrés Lagos de las tareas que como asesor externo tenía con el gobierno, la conocimos por las versiones de los medios en los que ustedes trabajan”, partió diciendo Carmona.

En ese sentido, afirmó que desde La Moneda y el Ministerio del Interior “tiene mi teléfono y mi dirección, mi correo y mi WhatsApp, mecanismos que sirven para o adelantar o intentar informar de algo que luego los medios tienen todo el derecho a preguntar. Desconozco las fuentes, dicen que son fuentes de Interior”. y añadió “ya el método me parece que no es el que a mí me gusta tener. A mi gusto entre personas, dirigentes, entre otros, siempre va a haber intercambio de opinión, de ideas, tiene que haber respeto entre las partes y lo que sea hay que saber explicarlo, podrá haber diferencias, pero el procedimiento está hecho. Lamentablemente en este caso, debo decir no es así, a pesar de todos los vínculos que yo tengo”.

Juan Andrés Lagos

“Lo que había que evaluar era exactamente la misión que le encomendaba el gobierno y sobre esa base tener juicio de evaluación profesional. No conozco de ninguna evaluación negativa al respecto, que no sea las reiteradas campañas que ha hecho la derecha. No quisiera pensar que la derecha ganó, no quisiera pensar que la derecha pudo influir a tal nivel dentro de decisiones de un anillo muy próximo en las tareas de gobierno. Y las observaciones que hacía la derecha tenían que ver con una reiterada relación o cita del llamado octubrismo, como denominan a esa expresión social (…)”, planteó Carmona respecto a Juan Andrés Lagos.

“Eso es para algunos octubrismo como una suerte de distancia que tiene que ver con un juicio de valor que se tiene del punto de vista democrático con los procesos sociales. A otros les parece cuestionable la posición que es la política del partido desde el punto de vista internacionales, donde es evidente que tenemos manifestaciones distintas, pero que permiten en la diferencia seguir funcionando en las tareas que a cada uno le tocan en el proyecto común que encabeza el gobierno. O en tema de la opinión sobre la detención y cautelar que afecta a Daniel Jadue que en opinión nuestra y del partido, que reiteramos, la palabra la palabra la dará la secretaria general y quien habla y por tanto liberamos a todos los otros dirigentes a que reaccionen en el plano personal (…), añadió.

“Pero hay una palabra que confrontó esta descalificación a propósito de las ‘barras bravas’. Ahí hubo mucha diligencia, se reaccionó de inmediato. Hoy no hubo esa diligencia para comunicarnos qué estaba pasando, tuvimos que guiar por la prensa, afortunadamente, la prensa ninguna ha puesto que se trata de barras bravas digamos la reacción, yo asumo que no. Por lo demás, él es adicto a un deportivo que es más tranquilo que los demás, entones no tiene tanta barra brava, así que hasta en ese caso sería injusto”, bromeó con el tema de la salida de Lagos.

En ese sentido, afirmó que en el día del natalicio de Salvador Allende, a Juan Andrés Lagos se le encomendaron nuevas tareas del interior del PC, tanto en la construcción del Comité por la liberación de Daniel Jadue y las tareas de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre próximo.

“Por tanto Andrés tiene misiones políticas de primer nivel en lo que son taras de dirección que le van reclamar mucho más tiempo”, afirmó Carmona. Sin embargo aseguró que estas tareas “no estaban manifestadas públicamente, así que es que creo que no serán ellas las que motivan algo que yo todavía desconozco: cuál es la razón. No quiero imaginarme medidas que tengan una connotación anticomunista, sí las imagino para la derecha, pero en este caso ni quiero imaginarme que no hay consideración con el PC, que su presidente no pueda estar informado de una situación (…)”.

“Es un tema para nosotros muy sensible porque hasta aquí, diferencias mediante, el PC ha demostrado compromiso absoluto con la esencia del proyecto (…)”, afirmó Carmona durante su declaración.

“No compartimos el método, no compartimos el fondo del tema. No entiendo por qué alguien se desafecta cumpliendo su tarea. En todas partes del mundo, si no fuera asesor externo, alguien podría aplicarle Código del Trabajo a no ser que como está más de moda, y porque ha crecido la desafectación laboral por necesidades de la empresa. Imagino ese no será el recurso que se va a usar”

Consultado por cómo se dará la relación con el gobierno tras este episodio, Carmona sostuvo que no escalará la tensión con La Moneda. “Hasta aquí no hay el ánimo de escalar en una medida más drástica o no, sino al revés. Tengo la sana expectativa que frente a este diálogo a través de los medios (…) alguien haga una explicación y eso previo a la Comisión Política de mañana podamos explicárselo incluso a nuestra propia gente dentro del gobierno. No quiero imaginarme que alguno de los nuestros sabía de esto y nosotros no sabíamos”, manifestó.

“Yo presidente, en tanto, dirección no hemos sido informados ni antes viviendo el proceso, yo creo que estuve el viernes en la Moneda, ni he sido llamado por las autoridades que se suponen asocian al Ministerio del Interior y subsecretaria”, sostuvo.