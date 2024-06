PC escala conflicto por remoción de Lagos de Interior e insinúa sesgo “anticomunista”

Una profunda indignación se sintió en la cúpula del Partido Comunista tras enterarse por una publicación de La Tercera sobre la salida de Juan Andrés Lagos, un militante histórico, de su cargo de asesor en la subsecretaría del Interior que dirige Manuel Monsalve (PS).

“No conozco de ningún otro evento en donde nosotros como dirección nos hayamos enterado por la prensa”, transparentó el presidente del PC, Lautaro Carmona en la sede de su colectividad, en la que estuvo flanqueado por el propio Juan Andrés Lagos en una conferencia especialmente convocada para abordar el tema.

Carmona se refirió en duros términos a la situación durante 27 minutos y su compañero de militancia estuvo a su lado, sin hablar con los medios que llegaron durante la tarde hasta Vicuña Mackenna 31.

“El presidente del partido tiene la palabra”, se remitió a decir Lagos en su única intervención, lejos de los micrófonos.

La molestia comunista se profundizó principalmente por la nula comunicación que hubo desde La Moneda para avisarles por la remoción de Lagos de Interior, donde el integrante de la comisión política del PC protagonizó distintas polémicas vinculadas a dichos sobre el estallido social, la relación de Chile con Venezuela, el caso de Ronald Ojeda y la detención del alcalde de Recoleta -muy cercano a Lagos-, Daniel Jadue.

“Yo asisto un par de veces a la semana a la sede del gobierno, la gente del Ministerio del Interior tiene mi teléfono, dirección, correo y WhatsApp, que eran mecanismos que sirven para o adelantar, o informar de algo que luego los medios tienen todo el derecho a preguntar(...) En el método me parece que no es el que a mí me gusta tener. Entre dirigentes siempre habrá un intercambio de opinión, un máximo de rigor y respeto entre las partes”, dijo Carmona.

“Todos saben que Juan Andrés Lagos es uno de los dirigentes nacionales más importantes del PC”, agregó el timonel comunista, como parte de su gesto a su compañero de militancia, donde incluso citó la Biblia e hizo alusión a la coincidencia del hecho con el “natalicio de Salvador Allende”.

En una larga vocería el líder PC añadió que “no quiero imaginar medidas que tengan connotación anticomunista, sí las imagino para la derecha”, como parte de los argumentos usados por el equipo de Monsalve para desvincular a Lagos.

Carmona también apuntó directamente contra el subsecretario socialista, al recordar cuando Monsalve trató de “barra” a la militancia PC que llegó hasta tribunales durante la formalización de Daniel Jadue. Dentro de ese grupo estaban Carmona y Juan Andrés Lagos, situación que el timonel PC trajo a colación.

“(Hubo) descalificación a propósito de las ‘barras bravas’, ahí hubo mucha diligencia, se reaccionó de inmediato. Hoy día no hubo esa diligencia para comunicarnos qué estaba pasando y nos tuvimos que enterar por la prensa”, planteó.

Hasta ahora, desde la Subsecretaría del Interior no han entregado ninguna respuesta respecto de las razones por las que sacaron a Lagos del cargo y Carmona esperará dichas explicaciones antes de que este jueves sesione la comisión política del PC, donde se profundizará en el caso.

En todo caso, la situación de Lagos era débil. Más allá de las críticas públicas y el blindaje que ha tenido que hacer el Ejecutivo a propósito de sus polémicas, lo cierto es que internamente en el gobierno sus apariciones comunicacionales generaban hace semanas incomodidad. Las intervenciones del asesor comunista -que generaran además ácidas críticas de la derecha- ha sido motivo de conversación en algunas reuniones de comité político de ministros.

En el PC cerraron filas en torno a la remoción de Lagos. Una de las integrantes de la comisión política del PC Lorena Pizarro, señaló que “según leo, al compañero Juan Andrés Lagos lo sacaron de la Subsecretaría del Interior por reivindicar las demandas del estallido social y defender la gestión de Daniel Jadue. De ser así sería lamentable, pues el anticomunismo se torna aun más grave cuando no proviene solo de la derecha”, dijo la diputada.

Su par, Nathalie Castillo, respondió a La Tercera que “me preocupa que la salida eventualmente fuera por presión de otros sectores políticos, o más complejo aún por las opiniones que se pudieron realizar en un medio de comunicación. Esto representaría una línea muy delgada de sanción a la libertad de expresión que tenemos todas y todos, yo espero que ese no sea el caso”.

En tanto, el también parlamentario PC, Matías Ramírez, afirmó a este medio que “si el proceso de evaluación pasó por sus declaraciones o apoyos públicos a Daniel Jadue, evidentemente es algo que debe poner una alerta pues sus funciones, de acuerdo las propias declaraciones de sus jefaturas, se cumplían de buena manera. Creo relevante, más allá de la legítima conformación de los equipos al interior de cualquier subsecretaría o ministerio, las evaluaciones no se vean afectadas por visiones políticas legítimas”.

Las duras reacciones permiten avizorar que el tema ya se ha transformado en una nueva disputa del gobierno con el PC: