Con pedidos de renuncia incluido: el duro round entre el subsecretario de Prevención del Delito con diputados de oposición

Hasta la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, a eso de las 18.00 horas, llegó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para comparecer ante los diputados de dicha instancia y explicar las medidas que tomará el gobierno para revertir la cifra de 37 homicidios que dejó la semana de fiestas patrias.

Sin embargo, Vergara tuvo que sortear una fuerte arremetida de los diputados de oposición, vereda desde la cual incluso lo emplazaron a que renuncie a su cargo.

Quien abrió los fuegos fue el diputado José Miguel Castro (RN), quien, a modo de consulta, elevó la petición de renuncia de Vergara a su cargo.

“Partiría preguntándole inmediatamente si él no ha pensado en dar un paso al costado (...), porque no están dando el ancho y aparte tenemos que aguantar que se hable de equidad territorial a nivel criminal, o sea están felices porque estamos avanzando un paso en que de Arica a Punta Arenas estamos teniendo homicidios, eso es inaceptable”, apuntó Castro.

Y es que la comparecencia del subsecretario también se dio en un contexto en que el lunes de esta semana, en el marco del balance que hizo el gobierno respecto de las cifras de homicidios la semana pasada, Vergara señaló que “si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial; que la seguridad sea un derecho para todas y todos y no solamente una expresión de inequidad o un privilegio”.

Quien también elevó el tono en las críticas fue Jorge Alessandri (UDI) quien le pidió a Vergara que explicara su declaración. “Todos tenemos malas cuñas (...), pero es importante explicarla”.

Posteriormente, Alessandri le explicó a Vergara la razón de sus dardos.

“¿Por qué soy especialmente duro, subsecretario? Porque usted cuando era oposición, con un tercio de los homicidios, pedía la renuncia de todo el ministerio del Interior”, le dijo el gremialista a la autoridad gubernamental.

Luego vino el turno de Andrés Longton (RN), quien cuestionó que “en vez de hacer un reconocimiento de que la situación es crítica, pareciera ser de que se busca instalar una realidad muy distinta, pareciera ser una lucha de clases respecto a tener un alivio porque se están cometiendo los mismos delitos en otras comunas y eso es francamente absurdo”.

Henry Leal (UDI), en tanto, condicionó el visto bueno de los parlamentarios de oposición para que en futuras sesiones de la comisión puedan ingresar los asesores, señalando que, desde ahora, sólo se entenderán con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El contrataque de Vergara

Luego de la ofensiva de los diputados de oposición, Vergara recogió el guante y fue respondiendo uno a uno los cuestionamientos de los parlamentarios.

En primer lugar, aseguró que “no me siento ofendido ni nada por lo que se dijo, pero cuando la mitad de la sesión se basa en un video editado, cortado y subido a Twitter y en preguntas que me parecen absolutamente inadecuadas respecto a lo que yo pienso de manera personal, porque estoy acá como autoridad, creo que la falta de respeto no es hacia mí, sino que a todos los chilenos”.

“Quiero destacar y relevar que el tiempo que se ha usado para esgrimir argumentos respecto de un video editado, cortado y subido a las redes sociales se llevó adelante en un contexto en que dábamos cuenta de las acciones para que el Estado estuviese presente en las fiestas patrias y cómo, al mirar la realidad delictual, las decisiones operativas se tomaron para que el Estado estuviese presente en los lugares que más se necesitan”, cuestionó Vergara.

13/09/2024 EDUARDO VERGARA, SUBSECRETARIO PREVENCION DEL DELITO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Y añadió: “Eso se llama equidad territorial y Chile viene viendo una inequidad en la seguridad desde el año 2014 donde se evidenciaron que el resultado de las políticas públicas en años anteriores generaron una relación entre pobreza multidimensional y el aumento de los delitos violentos”

“Los otros tipos de interpretaciones, a conveniencia, otro tipo de réditos políticos me parece que no van de la mano con lo que quienes nos están viendo en este momento, la ciudadanía, esperan de sus autoridades”, sentenció el subsecretario.

En medio de sus respuestas, es que Longton le pidió la presidenta de la comisión, Gloria Naveillán, que llamara al orden a la autoridad de gobierno. “Viene en calidad de invitado al Congreso Nacional, está increpando a los parlamentarios”, acusó el diputado RN.

El respaldo de La Moneda a Vergara

Este miércoles el ministerio del Interior (s), Manuel Monsalve, evitara respaldar las declaraciones de Vergara, asegurando que “no quiero interpretar, no sé lo que quería decir, no sé el contexto en el cual lo dijo”.

Sin embargo, fuentes dentro de la subsecretaría del Interior descartan que haya un quiebre en la relación entra ambas autoridades y que el diseño de Vergara es evitar ahondar sobre esas declaraciones, más allá de lo que dijo en la comisión de Seguridad Ciudadana.

“No hay quitada de piso”, aseguran las mismas fuentes, ni siquiera luego de su intervención en sede legislativa.