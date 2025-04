Carter envía carta a Chile Vamos pidiendo definición por primarias y se compromete a buen tono en campaña

En horas de esta tarde, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, hizo llegar una carta a las directivas de Chile Vamos. Con la coalición aún en la indefinición respecto a la realización de primarias presidenciales, el exjefe comunal transmitió sus inquietudes respecto a la tardanza de dicha decisión.

En la misiva hace alusión a argumentos que ya ha planteado públicamente para medirse con la candidata Evelyn Matthei, como la disposición que tuvo expresidente Sebastián Piñera -pese a liderar en las encuestas- para competir en las primarias de 2017.

El texto, al que accedió La Tercera, parte señalando que “durante más de 13 años he sido parte de Chile Vamos. Como alcalde de La Florida, gané todas las elecciones representando a la coalición, obteniendo siempre las más altas votaciones nacionales. En 2024 cerré mi paso por esa comuna asegurando la elección de un alcalde de nuestro sector, con la más alta votación de la centroderecha en todo Chile”.

Y continúa aludiendo a que “hace exactamente ocho años, Sebastián Piñera ya había sido Presidente de Chile, marcaba mucho mejor en las encuestas que cualquier candidato actual y, pese a ello, se sometió a primarias, aun cuando fuera de la coalición había otro candidato de derecha (...). No se trata solo de conveniencia personal, sino de comprender que la libertad y la competencia nos fortalecen, en contraste con el cálculo mezquino y el temor al debate, que solo nos debilita y deslegitima ante la ciudadanía”.

Carter hace ver que el oficialismo sí realizará su contienda interna. “La izquierda chilena se movilizará en los próximos meses para seleccionar a su candidato. Tendrán una oportunidad única de recorrer el país, fortalecer su músculo electoral y concentrar el debate en ellos. Quedarse encerrados esperando la primera vuelta es garantía de un mal resultado”, asegura.

Sin embargo, y haciéndose cargo de los reparos de algunos en Chile Vamos respecto a que se repita la experiencia de la primaria de 2017 y la tensión entre Manuel José Ossandón y Piñera, el exalcalde dice comprender “que existen preocupaciones sobre el tono del debate en un proceso como este. El recuerdo del maltrato al Presidente Piñera en 2017 nos dolió a todos y es algo que no puede repetirse. Una primaria no es en contra de alguien, sino en favor de una causa colectiva: derrotar a la izquierda y ofrecerle a Chile un gobierno que sane el daño de estos cuatro años desastrosos de Gabriel Boric y su gente. En eso, no tengo dudas ni por un minuto: mi palabra está empeñada”.

Así, el exmilitante UDI cierra su escrito con algunas peticiones a la coalición: confirmar o descartar la realización de primarias en Chile Vamos para el proceso electoral en curso. “Hace ocho años, y también hace cuatro, a esta fecha el tema ya estaba resuelto”, argumenta.

Si la respuesta es positiva, Carter solicita “ser invitado a participar en dicho proceso en calidad de independiente, tal como ocurrió con Sebastián Sichel en 2021 (...). Sea cual sea la decisión que adopten, les ruego comunicarla a la brevedad”.

Al final, el exjefe comunal termina con una reflexión: “La verdad siempre es el camino: ilumina la libertad de nuestras decisiones y nos regala la paz para asumir con valentía las consecuencias de nuestras acciones. Después de todo, la vida, como la política, siempre es hacia adelante”.