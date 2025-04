“Es increíble el desprecio”: parlamentarios de Los Ríos critican desconocimiento de ministra López sobre plazos para licitar accesos a Valdivia

En diciembre del 2024, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se comprometió a publicar la licitación del proyecto que busca construir una doble vía en los accesos norte y sur de Valdivia, durante el primer trimestre de este año. Sin embargo, eso no ocurrió.

Así lo reconoció la autoridad en entrevista con La Radio. Tras ser consultada sobre los plazos, López respondió: “Si yo supiera eso, me compro el Loto”.

“Ya no cumplimos la promesa del primer trimestre. Estamos haciendo los trámites y acelerando, porque sabemos que es una promesa que tenemos con la región”, agregó.

Los dichos de la ministra no cayeron bien a parlamentarios de la zona. Por ejemplo, el senador Iván Flores (DC) sostuvo que la secretaria de Estado debe pedir disculpas a la región completa.

Junto a ello, añadió: “Es increíble el desprecio que hay por las necesidades de las regiones por parte de algunas autoridades ¿Cómo es posible que después de tres gobiernos, hoy día el tercer gobierno que se ha comprometido a iniciar la construcción de la doble vía donde ha muerto mucha gente, la ministra diga que no tiene idea de cuándo se va a iniciar el proceso de licitación y que si hubiese sabido tendría que comprar el número del loto? Eso es burlarse de la ciudadanía”.

“Han pasado tres gobiernos con promesas. Se buscó una fórmula de cómo cargarle a la concesión de la Ruta 5. Se han buscado distintas alternativas. Y resulta que hoy día la ministra de Obras Públicas dice que no sabe, que no tiene idea de que ella no es adivina. O sea, eso de verdad es una burla a lo que la ciudadanía y sus autoridades regionales han venido planteando ya hace más de una década”, cerró.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) dijo: “Las palabras que señaló la ministra fueron muy poco prudentes, y creo que no se condice con el trabajo correcto que ella ha desarrollado”.