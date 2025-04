Previo a definición presidencial del PC: Carmona afirma que es “altamente probable” que Jadue compita en las parlamentarias

A las tres de la tarde en la sede del Partido Comunista se reunió la comisión política para discutir la definición presidencial de la tienda que –por ahora– se debate entre Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta que se mantiene en arresto domiciliario y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Los comunistas analizarán la proclamación de un abanderado, sin embargo, se espera que al menos hasta el doce de abril la decisión se mantenga en suspenso. Antes de ingresar a la casa política, el timonel del PC, Lautaro Carmona, así lo confirmó y mientras tanto adelantó que esperan finalizar la propuesta programática.

Al ser consultado por una posible fecha para cerrar el debate, respondió: “Mientras más antes, mucho mejor, sin ninguna duda. Pero lo que hay que hacer es sacar la tarea, porque si no la hacemos bien la mala nota la sacamos nosotros”.

“Vivimos según nuestros ritmos, no es lo que nos ponga alguien desde afuera. Nadie nos pautea, nadie nos indica qué es mejor o peor, nadie nos puede vetar. Nos hacemos responsables de nuestro debate”, manifestó.

Así las cosas, Carmona reiteró que la medida cautelar de Jadue no es impedimento para tomar la posta, sin embargo, precisó que sí es “una limitante para él” mas no para una eventual candidatura.

“Yo me acuerdo que (Franco) Parisi hizo campaña desde Estados Unidos, no tenía cautelar, tenía una autocautelar porque si no le iban a aplicar la ley papito corazón. Lula hizo campaña desde la cárcel, o sea, en política las ideas son capaces de traspasar murallas. Si son ideas, y si son de mayoría, son capaces de empatizar y crear condiciones”, destacó.

En esa línea, pese a que Jadue resuena como carta a La Moneda, Carmona tomó distancia de esa opción y reiteró la idea de una posible candidatura al Congreso: “Esto lo digo no solo en función del debate presidencial, sino también del debate parlamentario, donde también es altamente probable que él sea alguien de nuestra plantilla parlamentaria”.

De todas formas, en este momento el PC continuará sin una decisión hasta el 6 de abril, fecha en que está convocado el comité central del partido para seguir discutiendo sobre el abanderado para las elecciones de noviembre.