Delgado encabeza reunión en La Araucanía tras seguidilla de ataques incendiarios: “No nos da lo mismo lo que ocurre”

Durante esta jornada el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, arribó a La Araucanía -mandatado por el Presidente Sebastián Piñera- tras la seguidilla de ataques incendiarios que se han registrado en las últimas horas en la región.

Inmediatamente el jefe de gabinete se dirigió hacia dependencia de la PDI en Temuco para liderar una reunión de coordinación donde participan los jefes de las policías y los intendentes del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, para analizar los hechos de violencia que se vive en la macrozona sur del país e intentar buscar una respuesta para enfrentarlos.

Dentro de este contexto es que Delgado aseguró que como gobierno “no nos da lo mismo lo que ocurre” en la zona. Y que el gobierno está trabajando para dar solución a las víctimas de hechos violentos.

Los primeros dos ejes del plan de gobierno dicen relación con avanzar en la agenda de seguridad del gobierno que está en el Parlamento y también en el acuerdo nacional que convocó ayer el Presidente Piñera a distintas actores políticos y otras personalidades “para poder avanzar en definir un acuerdo amplio con respecto a hacerse cargo de una realidad que está ocurriendo y que lamentablemente afecta a mucha gente, a muchas víctimas”, según explicó Delgado.

Mientras que el tercer punto, dice relación con “un eje operativo, que tienen que buscar aumentar y mejorar la sinergia, que tiene que buscar cambiar el tono también con respecto a cómo estamos enfrentando justamente el seguimiento, la persecución, incluso también penal de las personas que cometen este tipo de delitos”.

“Tenemos un plan de trabajo y estamos cumpliendo”

Delgado, por otro lado, respaldó el actuar de las policías y personal militar en la prevención de ataques en la zona. “Me consta que tanto la PDI, Carabineros y el mismo Ejército han logrado prevenir situaciones que, por supuesto, estaban por ocurrir y que no han ocurrido”, indicó.

Así mismo reiteró que para solucionar el problema de La Araucanía debe existir un trabajo mancomunado entre todas las instituciones que tienen relación con enfrentar la violencia.

“Aquí ninguna institución es más que la suma de todas. La suma de estas instituciones, la coordinación entre ellas, nos va a dar respuestas distintas a lo que la gente está esperando”, aseguró.

“Reconocemos la gravedad de lo que está ocurriendo. A nosotros no nos da lo mismo lo que ocurre. He hablado personalmente con varias víctimas y sus familiares, y les he dicho lo mismo: no nos da lo mismo lo que ocurre”, agregó Delgado.

En ese sentido el jefe de gabinete afirmó que “nuestra agenda siempre tiene un espacio preponderante en lo que está ocurriendo en La Araucanía”.

“Entender que esto es un problema que tiene una larga data y nosotros estamos trabajando para disminuir el impacto (...) Tenemos un plan de trabajo y estamos cumpliendo”, complementó.

Finalmente, la autoridad señaló que “con respecto al sentimiento que pueden tener las víctimas o las personas que se sientan inseguras, nosotros como gobierno, por supuesto, que los comprendemos. Los comprendemos y comprendemos que nos exijan más. Y están en su derecho a exigirnos más. Y estamos aquí dando la cara porque es nuestra obligación hacerlo”.