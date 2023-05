El día después de Piergentili: ofrece disculpas en La Moneda e invita a la alianza del gobierno a “reflexiones que son necesarias”

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, llegó la mañana de este lunes hasta el Palacio de La Moneda para ofrecer sus disculpas luego de que en entrevista con La Tercera criticó una “falta de agenda del gobierno” y que el Ejecutivo perdió credibilidad en materia de seguridad al otorgar indultos.

Además, apuntó a una ausencia de autocrítica. “Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”, fueron parte de sus palabras.

El día después de sus declaraciones, la timonel del PPD señaló en su llegada a la casa de gobierno que “voy a ofrecer mis disculpas sobre una analogía muy desafortunada sobre la comunidad LGBTI que nada hace sentido respecto de lo que es mi partido y las luchas que ha tenido, por cierto también a otras alusiones poco afortunadas”.

Pero también, dijo que va a “explicar los puntos de fondo que quise relevar porque me parece que siguen siendo importantes de trabajar colectivamente” y a “invitar a la alianza del gobierno a reflexiones que yo creo que son necesarias”.

Por último, aclaró que “no está en duda y no ha estado nunca la permanencia del PPD en el gobierno y por eso para mi es tan importante aclarar mis dichos, aclarar en las partes en que cometí errores profundos y que me siento muy avergonzada”.