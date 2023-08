El rechazo a la feria de Frankfurt y críticas por los 50 años: los hitos que marcaron los 159 días de Jaime de Aguirre a cargo de Culturas

Este miércoles el Presidente Gabriel Boric concretará el cambio de gabinete que pondrá fin a la gestión del ejecutivo de televisión Jaime de Aguirre como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, luego de cinco meses en el cargo.

De Aguirre fue nombrado el 10 de marzo de este año, en reemplazo de la hoy exministra Julieta Brodsky (Convergencia Social). Uno de los hitos para su gestión sería la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Sin embargo, con esta decisión del Presidente Boric, la cartera tendrá una nueva ministra, a menos de un mes de que se cumpla el 11 de septiembre.

Como adelantó La Tercera, en lugar de De Aguirre asumirá la actriz Carolina Arredondo, hija de la diputada Carolina Marzán (PPD) y conocida por sus roles en teleseries como Martín Rivas, Témpano y Los Venegas, todas producciones de TVN.

El período de De Aguirre como secretario de Estado estuvo marcado por dos grandes polémicas. En primer lugar, cuando dejó en evidencia diferencias con el Presidente ante el rechazo de Chile de convertirse en el invitado de honor en la Feria de Frankfurt, el mayor evento editorial del planeta en 2025. Mientras que Boric marcó públicamente distancia de su ministro, De Aguirre reconoció que le parecía más relevante destinar esa inversión a políticas culturales nacionales y eventos en el país.

“Esta decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en Culturas es una tremenda inversión, no un gasto, esta no es plata que se tira a la basura”, dijo Boric en junio pasado, tras lo cual instruyó que la decisión se revirtiera.

La segunda controversia que tiñó el período de De Aguirre como ministro fue la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En particular, la organización del hito ha sido blanco de críticas por parte del Partido Comunista y de diversas organizaciones ligadas a los derechos humanos.

Cambio de gabinete: los hitos que marcaron los 159 días de Jaime de Aguirre a cargo del Ministerio de las Culturas.

Tras la renuncia de Patricio Fernández como asesor de la conmemoración -quien dimitió el pasado 5 de julio-, los cuestionamientos terminaron por poner en jaque al ministro. Esos sectores han apuntad a que la conmemoración se estaba limitando a eventos culturales, artísticos y de memoria, pero no buscan reparar las violaciones a los derechos humanos perpetuadas durante la dictadura a través de proyectos de ley.

A eso se suma que la subsecretaria de Culturas que acompañó su gestión, Andrea Gutiérrez, renunció a su cargo a fines de julio luego de que se presentara un sumario administrativo ordenado por el Presidente Boric, en el marco del lío de platas entre fundaciones y distintas reparticiones gubernamentales.

En concreto, dicho sumario se presentó debido a la suscripción de dos convenios que fueron firmados por la subsecretaria con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, organismo en el que ella trabajó antes de que asumiera Boric como presidente.

Recientemente, en entrevista con la Revista Sábado, el exdirector ejecutivo de TVN y Chilevisión dio a conocer que se estaba recuperando de una cirugía, debido al cáncer al riñón que lo afecta, cuando fue contactado por el equipo del Presidente Boric para ser secretario de Estado.

“Estaba en la clínica, recién operado de un cáncer en un riñón, me habían operado un día y medio antes, y a la una de la mañana recibí un llamado, y a las 6 de la mañana el otro, y me dijeron que si quería ser ministro de las Culturas. Yo pensé que era broma”, contó.

En tanto, La Tercera confirmó que Noela Salas asumirá como subsecretaria de Culturas.