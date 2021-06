“El resultado sería ilegal, nulo e inaceptable”: Chile Vamos arremete contra declaración de 34 constituyentes sobre cambiar reglas de la Convención

Antidemocrático, totalitario e inaceptable. Estos fueron algunos de los calificativos usados por personeros de Chile Vamos para referirse a la declaración emitida por 34 constituyentes -miembros de la Lista del Pueblo, pueblos originarios e independientes- en la que se plantearon 6 “garantías democráticas” para el funcionamiento de la Convención Constitucional y sostuvieron que ésta no se debe subordinar a reglas del Acuerdo del 15 de Noviembre.

Según dio cuenta La Tercera, este grupo de convencionales electos dieron a conocer un texto titulado “Vocería de los pueblos de la revuelta popular constituyente”, donde se establece que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo (...)” y que “no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”.

Misiva que generó el rechazo transversal en Chile Vamos, donde sus candidatos presidenciales y parlamentarios cuestionaron los planteamientos de estos 34 constituyentes.

El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, calificó de “absolutamente inaceptables” los planteamientos de los citados constituyentes.

“Las reglas del juego que estableció el acuerdo del 15 de noviembre en el que trabajamos muchos y transversalmente, deben ser respetadas. Esas reglas del juego fueron plebiscitadas, la gente que votó Apruebo y Rechazo las conocía. Quienes se postularon a la constituyente, sabían en qué marco estaban postulando. Esas reglas del juego lo que buscan es un proceso limpio, un proceso correcto, en donde se llegue a una Constitución que represente a la mayoría de los chilenos y no solo a una izquierda dura y no solo a una derecha extrema. Lo que necesitamos es respeto por las instituciones”, dijo.

Pero el exministro de Defensa fue más allá y advirtió que “si la constituyente no respeta ese marco, la constituyente está viciada y el producto sería completamente nulo e inaceptable. Invito a los constituyentes, a todos, a reflexionar, a respetar las reglas del juego y a ser demócratas”.

Por su parte, la carta presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, señaló que “adjudicarse la representación del pueblo como lo hace un grupo de constituyentes es una muestra de arrogancia y la marca de los totalitarismos y populismos. Elegimos a estos constituyentes bajo las reglas que hoy buscan desconocer, pasando por encima de todos quienes concurrimos a votar con esas reglas en mente, incluyendo la del quórum de los 2/3. Es una señal profundamente antidemocrática. Las reglas están hechas para defender al más débil. Sin reglas ganará siempre el más fuerte”.

El jefe de bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró, en tanto, que “quienes fueron electos para redactar la nueva Constitución no pueden sobrepasar la norma constitucional que les otorga el mandato y que precisamente establece las formas para su funcionamiento. Por lo mismo, de acogerse la teoría que presentaron estos 34 constituyentes, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y, por consiguiente, la Convención Constitucional sería ilegal e ilegítima”.

El parlamentario gremialista agregó que “nos parece de la más gravedad que quieran imponer al resto de los constituyentes las normas de funcionamiento del proceso, que quedaron claramente definidas en el acuerdo de noviembre. Por lo mismo, si llegase a primar esta postura de grupos que de manera ilegítima se arrogan la representación de los chilenos, nos llevará a tensionar en forma peligrosa el desarrollo de la Convención Constitucional, convirtiéndola en ilegítima para los ojos de la ciudadanía”.

Por su parte, el diputado de RN, Diego Schalper señaló que “primero quiero decirles que están equivocados. Lo que hemos hecho nosotros en la Constitución es darles un poder derivativo con ciertos deslindes, con ciertas normas, entonces ellos no pueden hacer lo que quieren. Pero acá, cuando las mayorías no participan, ciertas minorías organizadas quieren imponer sus términos y nosotros no podemos tolerar una dictadura de las minorías. Por lo tanto, si estas personas creen que desde ese tercio van a venir a imponer sus términos, están profundamente equivocados”.

Emplazamiento a Jadue y Boric

Asimismo, desde Chile Vamos emplazaron a las cartas presidenciales del PC, Daniel Jadue y del Frente Amplio, Gabriel Boric a fijar su postura respecto a dicha declaración.

“Le pregunto a los dos candidatos de izquierda, a Gabriel Boric, que fue parte del acuerdo del 15 de noviembre, y al comunista Daniel Jadue, que se restó del mismo, si amparan estas declaraciones. Porque los chilenos deben saber a quién van a elegir para gobernar mientras la convención constituyente se desarrolla”, sostuvo Ignacio Briones.

Mientras que Coloma apuntó al también alcalde de Recoleta y lo emplazó a “que le aclare a todo el país si comparte o no estas ideas totalitarias y antidemocráticas que pretende imponer un grupo de constituyentes”. Para afirmar, además, que “este tipo de imposición al estilo chavista nos puede llevar al mismo camino que sufrió ese país, por lo que él tiene la obligación moral de dar a conocer su postura para que así los chilenos conozcan cuáles son sus verdaderas credenciales democráticas”.