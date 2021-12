Endurecimiento de la Ley de Armas, control de fuegos artificiales y policías especializadas: Boric presenta propuestas contra el narcotráfico a 10 días de las elecciones

La mañana de este jueves -y faltando 10 días para la segunda vuelta- el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó su agenda programática contra el narcotráfico.

Cerca de las 9.30 horas comenzó la reunión con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y con vecinos del sector en el gimnasio ferroviario de la comuna. Y ya a las 11.10 horas el actual diputado dio un punto de prensa para detallar algunos puntos del programa, entre ellos, endurecer la Ley de Control de Armas, el control de los fuegos artificiales y la construcción de policías especializadas en el narcotráfico.

“Les queremos decir a todo Chile que vamos a ser firmes en el enfrentamiento al narcotráfico”, comenzó diciendo. Respecto a la Ley de Control de Armas argumento que es “para que nunca más armas hechizas, armas robadas, sigan circulando entre la población” y sobre los fuegos artificiales que “todos saben en las poblaciones dónde está la droga, cuándo llega”.

En paralelo a la policía especializada, apuntó que habrá “una persecución especializada en el narcotráfico persiguiendo la ruta del dinero, mejorando los comisos que se realizan al narcotráfico, persiguiendo a los grandes narcotraficantes para que nunca más en Chile el narcotráfico se apodere de los barrios, las poblaciones y las comunas”.

“Vamos a tener una mano firme para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, y una mano amiga también para poder entregarle a los vecinos y vecinas financiamiento para las organizaciones culturales, para los clubes deportivos de barrio que nacen y viven en el corazón del pueblo y que son de las mejores armas para enfrentar el tremendo flagelo que es el narcotráfico”, recalcó Boric.

Por último agregó que también se invertirá en prevención y rehabilitación de los consumidores. “Nos mueve la recuperación de los espacios públicos para los vecinos y vecinas, no más chipe libre al narco en nuestro país”.

Corte Penal Internacional desestimó requerimiento contra Piñera

Boric se refirió a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar el requerimiento contra el Presidente Sebastián Piñera, alegación por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad registrados en el marco del estallido social.

El candidato partió lamentando la decisión y señalando que “todos los chilenos y chilenas fueron testigos de como el Presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo”.

“El otro día estuve en Talcahuano, en la casa de la familia de Manuel Rebolledo, asesinado por un vehículo de la Armada y en donde hasta el día de hoy no hay justicia, ni verdad, ni reparación. Y la familia justamente de Manuel me decía que no podía creer de que quien le declaró la guerra a todos los chilenos, que es el Presidente de la República, sea indiferente a este dolor que ha causado”, contó.

Precisó que “la Corte Penal ha tomando una decisión, nosotros por cierto respetamos los fallos internacionales, nosotros vamos a insistir en todas las instancias que sean pertinentes pero también está en juego el domingo 19 de diciembre la responsabilidad política sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Sobre ausencia al programa Bad Boys

El frenteamplista fue consultado respecto de los dichos del excandidato presidencial del Partido del Pueblo, Franco Parisi, quien escribió a través de su cuenta de Twitter que “desmenuzará” el programa de Boric tras negarse a participar de su programa de Youtube, “Bad Boys”.

“Dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile”, escribió Parisi.

Al respecto, el candidato expresó que “todo ciudadano chileno, toda persona tiene todo el derecho a escudriñar en los programas (...) Es lo que esperamos también de todos nuestros compatriotas”.

Además, señaló que Parisi podrá encontrar “un programa sólido, responsable, un programa de transformación, que ha sido respaldado por los mejores economistas de nuestro país, que está al servicio de la gente y no de los dueños de grandes empresas, un programa que está preocupado por la recuperación económica y a la vez por la mejor distribución de la riqueza, un programa que está preocupado de generar derechos sociales para los vecinos y vecinas, para mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile y me alegro que el excandidato pueda desmenuzarlo y pueda estudiarlo”.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas

Tras la actividad al aspirante a La Moneda se le preguntó sobre, en un eventual gobierno, la posibilidad de retomar relaciones diplomáticas con Bolivia.

Sobre el punto contestó: “para nosotros, y yo, manifiesto esa voluntad porque creo que para poder enfrentar los tremendos desafíos a nivel regional que tenemos a nivel de América Latina necesitamos tener relaciones diplomáticas con todos nuestros vecinos y vecinas. Dicho esto, la soberanía no es algo que se negocie, la soberanía no es algo que uno ponga sobre la mesa a cambio de algo.