Gabriel Boric tras reunión con Loncon: dice que no espera una “Convención partisana al servicio de nuestro gobierno” y que respetará lo que el órgano decida

Siguen las reuniones del Presidente electo Gabriel Boric con los diversos organismos e instituciones de gobierno. Este martes fue el turno de la Convención Constitucional, lugar hasta el que acudió con la diputada PC, Camila Vallejo.

Aplausos y vítores fueron parte del recibimiento que le dieron al ganador de la segunda vuelta del domingo, los diversos convencionales y funcionarios del órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna para el País.

Junto a Vallejo, Boric sostuvo una reunión con la presidenta de la instancia, Elisa Loncon y el vicepresidente, Jaime Bassa.

Dentro de dicha visita es que el actual diputado por Magallanes aseguró que no esperaba una “Convención partisana al servicio del gobierno” y que respetará lo que ella decida.

“No espero en ningún caso una Convención partisana, al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La Convención va más allá de la coyuntura”, indicó en el punto de prensa posterior a la cita.

El Presidente electo agregó que “hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención (...) Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos independiente de nuestras diferencias políticas para que este proceso tenga éxito”.

Consultado Boric sobre la posibilidad de que la constituyente recorte su mandato presidencial, afirmó que “es la Constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles son los aspectos transitorios. No me cabe duda que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos, y en la estabilidad y continuidad de nuestra república y país que queremos tanto. No voy a tratar de pautear a la Convención respecto de lo que tiene que hacer, sino más bien respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida”.

Gabinete: “Es atribución exclusiva del Presidente”

Otro de los temas que se le consultó al Mandatario electo fue por sobre la composición de su gabinete. Esto luego de que, en entrevista con La Tercera, Andrea Repetto descartara asumir algún cargo ministerial.

“El gabinete es una atribución exclusiva del Presidente. Nosotros vamos a trabajar con los mejores y las mejores para poder tener un gabinete que esté a la altura de los desafíos que tiene el país. Con Camila venimos trabajando hace muchísimos años por causas comunes. Le pedí que me acompañara hoy para conversar, porque no me cabe ninguna duda que hay mucho trabajo por delante. Pero acá no nos anticipemos. Sé que hay expectación respecto al tema del gabinete”, indicó.

Ayer, tras visitar al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, el frenteamplista comunicó que se daría como plazo un mes para nombrar a los ministros que lo acompañarán en su gobierno.

“La atribución de la designación del gabinete es de exclusiva responsabilidad del Presidente electo. Y eso se lo he manifestado a los partidos. Y de los partidos cuento con la plena confianza para poder nombrar a un gabinete que le dé las mejores garantías al país de que estarán los mejores y las mejores”, cerró.

Por su parte, el coordinador político del comando, Giorgio Jackson, indicó que “vamos tener conversaciones con Gabriel y el equipo, para que las personas más capaces estén en la toma de decisión y gestión. Estarán independientes, sociedad civil y los partidos, no hay interés de ninguno por hegemonizar ni nada por el estilo, han sido sumamente solidarios y abiertos, incluso fuera de la coalición han sido muy generosos y se han puesto a disposición del presidente electo”.

“No hay nada cerrado, y eso es facultad exclusiva del presidente y en conversación con los partidos, movimientos y organizaciones de la sociedad civil. No queremos apurar nada ni ponernos sogas al cuellos cuando recién comienzan las conversaciones, queremos que el presidente electo tenga todas las opciones sobre la mesa”, complementó el también diputado.

Retiro de querellas: “En esto no hay diferencias ni con Giorgio, ni con Camila”

Otro punto abordado por el ganador de los comicios del 19 de diciembre fue el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado.

En días previos, Giorgio Jackson había asegurado que una vez que Boric asumiera su mandato retiraría dichas querellas. Sin embargo, el mismo Presidente electo había matizado dichas palabras al asegurar que tenían que ver “caso a caso” y que estaban conversando con el INDH.

Consultado este martes nuevamente por eso tema indicó que “nosotros no tenemos diferencias ni con Giorgio ni con Camila. Hemos señalado respecto a la Ley de Seguridad Interior del Estado que creemos que es una mala Ley, que ha alargado las prisiones preventivas de manera absurda y que ha hecho mucho daño. Y en ese sentido nosotros vamos a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial y lo que esté en manos del Ejecutivo, es justamente, respecto a las querellas por Ley de Seguridad del Estado, facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible. Y ahí por su puesto va a haber que evaluar”.

“Cualquier declaración que yo haga hoy tiene muchas implicancias. Por lo tanto es mi deber ser cuidadoso. En esto no hay diferencias ni con Giorgio, ni con Camila ni al interior e Apruebo Dignidad”, concluyó.