Los primeros pasos de Boric y de Apruebo Dignidad para la instalación del gobierno

Una serie de llamadas inició esta mañana el presidente electo de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Los contactos los venía planificando junto a sus colaboradores más estrechos, Giorgio Jackson e Izkia Siches y los hizo desde el Hotel Fundador, donde se ha hospedado desde la noche del domingo.

Las gestiones protocolares se enmarcan en el incipiente proceso de instalación de la futura administración y que comenzó ayer con la reunión junto al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda y con la mesa de la Convención Constitucional esta mañana.

Hasta ahora, según aseguran en su equipo, el mandatario electo ha tomado contacto con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el líder de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el fiscal nacional, Jorge Abbott y el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Según las mismas fuentes, aún quedan pendientes otras interlocuciones con organismos como Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Además de esas cuestiones protocolares, en el círculo del diputado por Magallanes sostienen que por estos días están preparando los nombres que conformarán el equipo que tendrá una tarea crucial: el “casting” para la integración del gabinete. Ese diseño, aseguran las mismas fuentes, ha recaído principalmente en manos de Jackson, Siches y el propio Boric.

“Las conversaciones no son unilaterales, son multilaterales, y se darán el día de mañana con AD y los partidos de afuera, entendemos que los partidos en tanto institucionalidad se necesitan para hacer gobierno y que va haber que generar un gobierno participativo con la sociedad civil”, dijo este martes Jackson en el Congreso.

“El domingo hubo una primera reunión con los partidos, un saludo protocolar con las presidencias de los partidos de toda la oposición, es un buen paso un buen punta pie, se deben hacer gestiones de trabajo para ver en qué disposiciones están para las colaboraciones con un próximo gobierno”, añadió.

Pese a que el futuro presidente el lunes aseguró que no se tardaría más de un mes en anunciar a sus ministros, en el círculo del abanderado afirman que la prioridad ahora está en estructurar el equipo que lo acompañará en el proceso de instalación. Tras la segunda vuelta, el comando dejó de funcionar y, hasta ahora, sólo han convocado a un selecto grupo de cercanos al próximo mandatario.

Además de Jackson y Siches, estos días han vuelto a estar con él algunas figuras que se cuentan en su círculo de hierro, como su jefe de comunicaciones Felipe Valenzuela (Convergencia Social) y la abogada Javiera Cabello (Convergencia Social). Asimismo también reapareció quien lideró su equipo de avanzada, Constanza Martínez y la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. La parlamentaria, de hecho, se reunió con él esta mañana en el Hotel Fundador antes de acompañarlo a la reunión con el órgano constituyente.

Incluso, esta tarde se podrían definir las vocerías para los próximos días y desde el equipo sostienen que desde hoy se volverían a trasladar al lugar que funcionó como sede del comando para la segunda vuelta en Avenida Italia.

Reunión con Apruebo Dignidad

En paralelo a esto, desde las colectividades de Apruebo Dignidad aseguran que están elaborando listas de nombres que pondrían a disposición para los cargos clave que Boric debe designar. Antes de la segunda vuelta ya se había iniciado la labor de identificar el perfil de puestos de confianza, los que, dicen, ascienden a más de 3.300 en el órgano estatal.

No obstante, desde todos los partidos del Frente Amplio sostienen que aún no se les solicita formalmente una nómina de esa naturaleza. De hecho, en las colectividades entienden que Boric ha sido claro en que su gabinete no se conformará sobre la base de cuoteo político y que será él quien tome esas definiciones.

Para mañana está previsto que se reúnan los partidos de Apruebo Dignidad. En esa cita se espera que participe el presidente electo y, según sostienen en diferentes sectores de la coalición, en esa instancia se abordará un punto que podría acelerar los contactos para la conformación de un gabinete: si abrir la coalición o no.

Durante la campaña para la segunda vuelta, en los partidos del pacto se fue instalando una mayor disposición para integrar a otras fuerzas en el futuro gobierno. No obstante, en algunos sectores aún hay resistencia a esa alternativa y creen que los pactos se deberían alcanzar en el Congreso.