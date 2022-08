“Informar no es intervenir”, “Ratifica un cierto sesgo”: oficialismo respalda a Jackson tras dictamen de Contraloría por prescindencia

Este viernes se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República en el que advierte que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, no se ajustó a la “necesaria prescindencia”, esto en el marco del rol que ejerció en el acuerdo entre partidos oficialistas para introducir reformas a la nueva Constitución en caso de ganar el Apruebo.

Las reacciones llegaron ese mismo día desde el Congreso. Los diputados que ingresaron el requerimiento, Joanna Pérez y Eric Aedo, ambos del Partido Demócrata Cristiano (DC), junto a Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Longton (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Francisco Undurraga (Evópoli), emplazaron al secretario de Estado a dejar su cargo por, según ellos, sobrepasar los límites de su rol.

Frente a esto, el titular de la Segpres respondió que “no se me ha pasado por la cabeza”. Por otro lado, desde el gobierno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa realizado en La Moneda, defendió el actuar de su compañero ministerial y afirmó que Jackson cuenta con “todo el respaldo” del Presidente Gabriel Boric para seguir en el cargo.

En esta línea, desde el oficialismo, este sábado tanto la diputada Karol Cariola (PC), como la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, respaldaron y entregaron su apoyo al ministro. En esa línea Cariola aseguró que este “hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, de todos los sectores, del Apruebo y del Rechazo, a presentar propuestas respecto de lo que viene después del 5 de septiembre”.

“El dictamen de la Contraloría es muy claro respecto de que el ministro puede recepcionar las propuestas de los partidos y en ese sentido, además, nosotros hicimos una propuesta al país, que no terminó fraguándose a través del ministro Jackson para aclarar legítimas dudas y para robustecer el proyecto constitucional”, indicó Piergentili.

La diputada del PC agregó: “Lo que la Contraloría hace es establecer un llamado de atención respecto de tener precaución en torno a algunas frases en particular, pero el ministro Jackson, de manera clara hizo un llamado a todas las fuerzas, al Apruebo, al Rechazo, a ponerse de acuerdo, a poder establecer propuestas y que la Segrpres las iba a recibir”.

Así, aseguró que Jackson respondió al llamado que hizo el Mandatario Gabriel Boric, “eso en realidad fue un llamado que hizo el Presidente de la República, así lo leímos nosotros más allá de la frase en particular que la Contraloría cuestiona no son los dichos totales del ministro por lo tanto yo creo que en esto hay que tener cuidado”. Y reiteró que “nosotros desde el comando hemos dicho permanentemente que informar no es intervenir”.

Asimismo, la presidenta del PPD sostuvo que “quienes hoy día critican al ministro Jackson no han sido capaces de entregarle ninguna propuesta al país, de modo que yo preferiría que ellos se concentraran en generar propuestas y no en criticar acciones que además no llegaron a puerto”. Agregando que “los dictámenes de Contraloría nos dan una ruta, un manual de comportamiento en el ámbito administrativo, eso en ningún caso mitiga el valor y la acción política que tiene el ministro Jackson”.

Bancada política del PS se suma al respaldo

“La CGR ha observado conductas lícitas del ministro Jackson, quien ha actuado con apego a la ley, y además se afecta la libertad de expresión”, señaló la Comisión Política del Partido Socialista (PS) Chile, en relación al dictamen entregado el viernes.

Al respecto, entregaron su apoyo al ministro de la Segpres, frente a las acusaciones de no ajustarse a la “necesaria prescindencia” frente al plebiscito de salida.

“Nos parece que la decisión de la Contraloría no es apegada a la realidad y ratifica un cierto sesgo. En efecto, antes se ha afectado el deber de información de los distintos órganos del Estado hacia la ciudadanía, estableciendo -sin que se entiendan los fundamentos de derecho para ello- que sólo tres ministerios pueden hacer difusión”, sostuvo la comisión. Frente a lo que indicaron que el órgano “debe reconsiderar el referido dictamen”.