Ministro Jackson ante peticiones de renuncia: “No se me ha pasado por la cabeza”

Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

“La verdad es que tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia.