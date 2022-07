Infraestructura crítica: Congreso despacha el proyecto y gobierno advierte que hay materias que deberán resolverse por reglamento

Este lunes el Congreso despachó a ley el proyecto de reforma constitucional que habilita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar la Infraestructura Crítica del país sin necesidad de que se decrete un Estado de Excepción Constitucional.

El debate se dio luego de que el martes pasado el Senado aprobara por 37 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara Alta y Cámara Baja respecto de la iniciativa.

Es así como este lunes la Cámara de Diputados aprobó por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones, la reforma constitucional, la que quedó lista para ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Entre quienes votaron en contra hubo legisladores de la bancada del Partido Comunista, Partido Humanista y Partido Ecologista Verde Social y del Frente Amplio; mientras que en las abstenciones también se registraron votos de diputados de Apruebo Dignidad y de miembros del Partido Republicano.

Votación Infraestructura crítica en la Cámara de Diputados

Sobre el proyecto, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, quien acudió al Congreso para ver su tramitación, aseguró que “esto requiere sin duda un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron, a juicio del legislador, dentro de la reforma. Y es verdad que hay materias que tienen que verse, como la cadena de mando, relacionado a también a la forma en que se tiene que informar al Congreso”.

El secretario de Estado agregó que “lo que podemos garantizar como Ejecutivo es que el utilizar herramientas como ésta es para nosotros de especial sensibilidad el poder garantizar a la población tiene que ser contrapesado con un resguardo y cuidado y garantías de no violación a los derechos humanos”.

Historia legislativa

En mayo de este año el gobierno de Boric decidió avanzar en una iniciativa de Estado intermedio para proteger las rutas del país -específicamente de la Macrozona Sur debido a los últimos hechos de violencia que se habían registrado en la zona- sin necesidad de decretar Estado de Excepción. En ese sentido, recogió el proyecto presentado en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.

Aquella iniciativa se encontraba “durmiendo” en el Parlamento tras no obtener el apoyo de ambas Cámaras del Congreso, por lo cual fue rechazada y debió pasar a una Comisión Mixta, sin poder avanzar.

Fue así que, en primera instancia, la discusión resurgió a raíz de una petición del Ejecutivo, pero luego de fallidas negociaciones con el oficialismo, el Ejecutivo optó por desechar el camino de la Mixta y optó por decretar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur, al que llamó “acotado”.

En efecto, Jackson y su par del Interior, Izkia Siches, informaron que el gobierno no presentaría una propuesta en la materia.

Sin embargo, pese a la decisión de La Moneda, el proyecto no quedó en pausa, ya que los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta decidieron seguir discutiéndolo y lograron llegar a un acuerdo para emanar un informe final.

De hecho, el martes pasado, Jackson afirmó que el gobierno de igual manera -en caso de aprobarse- haría uso de la medida: “Desde el Ejecutivo nosotros hoy venimos a manifestar que esta atribución adicional al poder Ejecutivo, nosotros, en caso de ser aprobada, la tomamos con el peso de la responsabilidad que implica una definición como ésta”.

“Queríamos dar la garantía de que cuenten con que el gobierno la tendrá en plena consideración dentro de las herramientas a utilizar para resguardar la seguridad tanto de la infraestructura crítica, y por ende, de manera indirecta, pero sustantiva, al bienestar y seguridad de la población”, complementó el ministro de la Segpres.

Con todo, este lunes la reforma finalizó su tramitación en el Parlamento y quedó lista para ser promulgada por el Mandatario.

¿Qué establece el proyecto?

Se estableció que se entenderá como Infraestructura Crítica “el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”.

¿Cuáles serán las funciones de las Fuerzas Armadas? Se dispondrán para la protección de la Infraestructura Crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional.

Asimismo, se fija que “en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público”.

Una de las limitaciones de la iniciativa es que no se podrá extender por más de 60 días, “sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional”.

Debate parlamentario

El diputado Mauricio Ojeda (Ind-Republicanos) indicó que “ningún parlamentario sensato, mucho menos siendo de la Región de La Araucanía, podría estar en contra de votar este proyecto (...) proyecto que parlamentarios que han estado acá por varios períodos ya estuvieron discutiendo largamente, fue así también que fuimos testigos de que el propio Presidente de la República, el propio ministro que nos acompaña (Giorgio Jackson) en la sala, la ministra vocera Camila Vallejo, ya votaron respecto de este proyecto en contra, yo felicito el que las personas puedan cambiar de parecer y opinión y en ese sentido que cuenten con el apoyo de este parlamentario”.

Mientras que el RD, Jorge Brito (RD), sostuvo que “nosotros por supuesto que no nos oponemos a dar seguridad a la Infraestructura Crítica, la seguridad es uno de los aspectos fundamentales que requiere todo pueblo para poder desarrollarse y salir adelante, lo que si no compartimos es que sea con los militares y no con las policías con quienes hay que proteger la infraestructura crítica”.

Por su parte, el diputado del PS, Marcos Ilabaca declaró que “desde la bancada del Partido Socialista hemos dicho hasta el cansancio que vamos a apoyar cada una de las iniciativas que este gobierno implemente para ir en pos de la paz social y lo que hoy día estamos votando es dotar al presidente de la República de un instrumento que efectivamente le permite cuidar la infraestructura critica”.

Finalmente, el Republicano Luis Sánchez aseguró que “esta es una buena iniciativa pero en la medida de lo posible es lo más lejos que podemos llegar con un gobierno que es tímido con la seguridad pública, un gobierno acotado, yo lamento mucho que la izquierda le complique tanto el resguardo de la seguridad de todos los chilenos”.