Jornada clave en la Convención: discusión respecto al quórum de los 2/3 se toma el debate en torno al Reglamento que regirá al órgano constituyente

Una jornada clave se vivirá hoy en la Convención Constitucional. Esto porque el pleno de la instancia comenzará a discutir y votar en general la propuesta de Reglamento que regirá para su funcionamiento.

Debido a la existencia de varias propuestas de normativa evacuadas de las diversas Comisiones transitorias, se espera que el debate se extienda durante este jueves y mañana viernes.

El trabajo no ha estado exento de polémicas. Esto principalmente por lo que fue el proceso de consolidado de una propuesta única, donde, por ejemplo, se excluyeron diversas propuestas como la de la Comisión de DD.HH. relativa a levantar el secreto de la Comisión Valech o la que establecía el reemplazo de Carabineros.

Previo al inicio del debate, el Pleno discutió respecto a quién le correspondía establecer qué normas reglamentarias se debieran votar por el quórum de 2/3, si a la mesa o al pleno. Esto luego de que ayer miércoles se citara a una reunión para discutir el tema.

“El tema de quién define la normativa en ese sentido, de los 2/3 está pendiente y tenemos que tomar una decisión. Habíamos pensado que fuera la Mesa, pero también hay que someterla a discusión y determinar cómo avanzamos en ese aspecto”, explicó la presidenta de la instancia Elisa Loncon.

Luego, se produjo un debate en el Pleno donde se cuestionó la aplicación de la determinación de qué normas debiesen ser consideradas con el quórum de 2/3, especialmente para ciertas normativas, como las relativas a los Pueblos Originarios.

De hecho, una de las personas que planteó su disconformidad fue la Machi Francisca Linconao. “Nosotros somos una convención constitucional soberana y autónoma, no queremos 2/3 y vamos a defender nuestra autonomía, tal como los mapuches hemos defendido nuestra autonomía durante 500 años. Los 2/3 son un quórum demasiado alto que impedirá los cambios que necesitamos como pueblos”, sostuvo. Y le pidió explicaciones a la mesa por el tema. “No pueden cambiar las cosas la noche anterior a una votación tan importante”, refutó.

Tras eso, la mesa planteó lo siguiente: “La propuesta que tenemos es darle curso a la discusión durante y si es necesario mañana, para conocer todas las propuestas en cuanto contenido. Y la mesas recoger las propuestas del pleno respecto a la forma de votación. La mesa ampliada recoge eso, la formulamos y mañana la presentamos y en función de eso se toma la decisión”, explicó Loncon.

“La Mesa no está tomando decisiones de contenido, en ninguna de las decisiones tomadas en este tiempo, han sido todas procedimentales. Y la duda que surge en este momento es que hoy día se abra la posibilidad de que se sometan a quórum de 2/3 porque en este momento vamos a comenzar a discutir en el pleno por primera vez reglas sobre la votación de normas constitucionales, y esas reglas tienen un quórum establecido de 2/3. Esa no es una decisión nuestra, ni de la Mesa, ni mía. Abrir esa discusión, es abrir la discusión de fondo, para lo cual tenemos la deliberación respectiva en reglamento. Pero no podemos adelantar permanentemente todas la discusiones a la primera, porque no habrá nunca una segunda. La discusión en torno a los 2/3 es legítima, necesaria, que vamos a tener, pero que no es este el momento para tenerla, si no cuando discutamos las normas reglamentarias que se han propuesto”, expuso Bassa.

En ese sentido, se intentó comenzar el debate pero no se pudo. Justamente, y debido a las interrupciones por parte de algunos convencionales, el vicepresidente del órgano alertó de que “este es el tipo de instancias en la cual se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente. Respeto el uso de las palabras. Esta no es la forma. Orden en la sala”.

De hecho, cuando el vicepresidente Jaime Bassa hablaba, un grupo de convencionales de Pueblos Originarios se paró enfrente de él y comenzaron a manifestarse, lo que obligó a la presidenta Loncon a suspender la sesión por algunos minutos.

Discusión

En ese sentido, como primer punto, los convencionales abordarán la propuesta de 93 páginas de la Comisión de Reglamento con la propuesta consensuada de la normativa interna que regirá al órgano. Para ello se dispuso 20 minutos para la exposición de los coordinadores y dos horas para la discusión en general de los integrantes del pleno.

Tras eso se pasará a la propuesta de normativa de ética y convivencia; prevención y sanción de la violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo. Discusión que tendrá el mismo tiempo que el punto anterior.

Finalmente, se espera que durante este jueves también se vea la propuesta del proyecto de Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

Una vez que se aprueben todas las propuestas, se abrirá un plazo para indicaciones, el cual está previsto que se realice entre el lunes 13 y martes 14 de septiembre. Y de regreso de Fiestas Patrias, el pleno comenzará la discusión y votación en particular.