La cerrada defensa del general (r) Yáñez a la ministra Tohá ante AC de republicanos

Una cerrada defensa a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, fue la que hizo el general (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante la acusación constitucional que enfrenta la secretaria de Estado y que es impulsada por el Partido Republicano.

Las declaraciones del otrora jefe de la policía uniformada se dieron en la maratónica segunda sesión de la comisión revisora del libelo acusatorio que se desarrolla este martes en el Congreso Nacional.

El exmandamás fue uno de los invitados a exponer antes los diputados que integran la instancia, donde no escatimó en elogios y reconocimientos al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Pero no solo eso, ya en la parte final de su intervención, Yáñez además respaldó la labor de la titular de Interior en materia de seguridad y recalcó que “las responsabilidades no son infinitas”.

“Creo que la ministra no tiene absoluta responsabilidad -desde mi perspectiva, de haber trabajado con ella durante casi cuatro años- en las situaciones que usted acaba de señalar”, dijo el exuniformado al ser inquirido por los parlamentarios.

Por el contrario, planteó que en materia de seguridad se ha “trabajado como nunca, frente a un fenómeno que es absolutamente nuevo y emergente en nuestro país y que nos convoca a que, más que estar sentados y discutiendo las responsabilidades de las autoridades, en realmente llegar a los acuerdos que permitan a que las instituciones puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible”.

8 OCTUBRE 2024 EL EX GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, RICARDO YANEZ, DURANTE COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL A LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA. FOTO: DEDVI MISSENE

Para blindar a Tohá, reforzó su postura al señalar que “querer acusar a una persona, como el caso de la ministra, como la responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, desde mi perspectiva lo encuentro absolutamente injusto”.

El general en retiro, además, puso como ejemplo su situación actual, al estar enfrentado a la formalización de cargos en su contra por su presunta responsabilidad en hechos ligados a violación de derechos fundamentales durante el estallido social de 2019.

“Cuando se está en un puesto como el que tenía yo, uno quisiera que esto funcionara mucho más rápido y sé que en temas políticos es muy difícil ponerse de acuerdo, y sé que también hay factores que influyen respecto a las posiciones políticas que tienen cada uno, pero entiendan que la ciudadanía, nuestros compatriotas, la gente que vive en nuestro país, mis hijos, mi señora y yo ahora, necesitamos un país tranquilo y seguro”, apuntó

Poco después, una vez finalizada su participación en la comisión y ante los medios de comunicación, el exuniformado insistió en su apoyo a la ministra del Interior.

“Creo que no es justo, porque yo lo estoy viendo en carne propia, de que se responsabilice por situaciones que muchas veces no están al alcance de una autoridad, uno no puede controlar todas las variables, eso sería imposible. Por eso digo que las responsabilidades no son infinitas”, enfatizó.

Reconocimiento al gobierno de Boric

En la parte inicial de su intervención ante los diputados, Yáñez dedicó varios minutos para agradecer el avance en políticas públicas -como la Ley Nain Retamal- y recursos que han tenido durante este gobierno.

“Actualmente existe una ley que permite que las instituciones policiales, los funcionarios encargados de la seguridad pública, cuenten con la legítima defensa privilegiada, que es una figura legal que les permite poder actuar de manera mucho más tranquila, porque entienden que hay detrás de la defensa privilegiada, y que hay detrás de ello un soporte normativo que les permite actuar con toda legitimidad frente a esto”, expresó.

8 OCTUBRE 2024 EL EX GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, RICARDO YANEZ, DURANTE COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL A LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA. FOTO: DEDVI MISSENE

También relevó que las actuales autoridades de gobierno “se hicieron cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia, no solamente de recursos (...) nuestro potenciamiento y nuestros refuerzos a la formación de nuestros carabineros también se vio empleada con el mejoramiento de condiciones”.

Así mismo, destacó “la cantidad de recursos que el gobierno ha entregado a Carabineros, vehículos blindados, equipamientos, somos la única institución en América Latina con un avión no tripulado (UAV)”, agregando que antes “no había herramientas para fiscalizar la frontera, pero hoy formamos parte de Interpol gracias al Presidente Boric”.

En materia de salud, recalcó que “por primera vez en la historia se nos entregaron $4.600 millones para contratar médicos, porque no teníamos médicos y por ende no teníamos TENS, asistentes, para poder hacer funcionar el hospital y atender a nuestros carabineros”.