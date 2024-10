Mario Desbordes (RN): “A diferencia de la alcaldesa (Hassler), no he hecho un giro en mis puntos de vista en los temas sensibles”

De cara a la recta final de la campaña, el candidato a alcalde de Chile Vamos por la comuna de Santiago, Mario Desbordes (RN), afirma que de poco sirven las acciones de campaña más tradicionales, como instalar “palomas” o despliegues en los semáforos.

El exministro explica que se ha concentrado en reunirse con organizaciones de la comuna. Confía en que será el vencedor en Santiago y evita proyectarse en un escenario de derrota. Dice que prefiere no hacer eco de la estadística electoral -que ningún alcalde ha sido reelecto en la comuna-, pese a que el dato le favorezca.

Desbordes es severo al desmenuzar la gestión de su contendora, la actual alcaldesa Irací Hassler (PC). “No es creíble para el ciudadano verla vestida de carabinero”, sentencia a propósito de las acciones en seguridad adoptadas por la jefa comunal en el último tiempo.

¿Cuáles son los puntos débiles de la gestión de Irací Hassler?

Es evidente que el principal punto débil es la seguridad. Ella nunca estuvo por la seguridad, fue una detractora durísima de Carabineros. Están todos sus votos en contra -siendo concejala- de todas las propuestas de seguridad. Están sus votos registrados, la historia no se puede cambiar. Y además, puso personas a cargo con muy poca experiencia.

¿Cuánto es atribuible a la alcaldesa, considerando que las facultades están radicadas en el Ministerio del Interior?

Mucho. Santiago tiene un número de delitos muy superior al promedio. Algo tiene que explicar por qué la comuna está por sobre los promedios. Por qué se dispara - por ejemplo- por sobre Puente Alto o Maipú, que son las comunas más grandes en habitantes. O por qué se dispara, proporcionalmente hablando, respecto a las comunas que tienen más migrantes (...). Yo sigo a Wilson y Kelling, con su teoría de las ventanas rotas, y parten de la base que cuando tú deterioras el medio ambiente, contribuyendo a las incivilidades primeras, de ahí hay una escala que llega hasta el delito. Santiago es una comuna con más rayados, con más basura, con más comercio ilegal.

¿Cómo evalúa las acciones de Hassler en seguridad como los desalojos? ¿Dónde pondrá el foco usted?

Ese foco tiene que ver con el cambio de la Ley de Usurpaciones. Esa ley la votó en contra el PC y el Frente Amplio. Y la votó en contra la persona que la asesora en seguridad, la diputada Lorena Fríes. Atribuirle los desalojos no es correcto.

Independiente de eso, la jefa comunal ha utilizado esa herramienta...

Sí, pero no es creíble para el ciudadano verla vestida de carabinero hoy (...). Hay que limpiar la comuna, sacar la basura, terminar con los microbasurales, pintar esta comuna tapada de graffitis, como ocurre en Valparaíso, iluminarla, sacar el comercio ilegal de las calles y los rucos, buena parte de ellos involucrados en el microtráfico. Esa es la principal pega que vamos a tener que abordar, además de reponer la presencia de personal de seguridad municipal con atribuciones, para así ir disminuyendo los números de delincuencia en conjunto con Carabineros y el Ministerio del Interior.

¿Qué compromiso concreto tiene respecto al comercio ambulante?

Va a ser difícil retrotraer las cosas hasta antes que ella invitara el comercio ambulante ilegal. Vamos a implementar, en conjunto con las cámaras de comercio, más elementos de seguridad que nos permitan sacarlos. Vamos a pedir primero que salgan “por la buena”. Y si no, vamos a necesitar la fuerza y la ley. Lo que se ha hecho hasta ahora es algunos desalojos por aquí, otros por allá y a los días siguientes están de nuevo instalados todos. Es algo que me tocó hacer cuando era un carabinero jovencito, sé que no es fácil, sé que es ingrato, pero no nos queda otra alternativa.

¿Y respecto a la migración? Uno de los argumentos en contra de su campaña es la estrecha relación que ha tenido con la comunidad venezolana donde un gran porcentaje reside de forma irregular.

El que he tenido en los últimos 10 años: a diferencia de la alcaldesa, no he hecho un giro en mis puntos de vista públicos en los temas más sensibles. Tengo entrevistas donde he insistido una y otra vez, donde me he opuesto siempre a la inmigración ilegal. Hay una campaña de desinformación de parte de la candidata del PC que no se condice con la realidad. Nunca de mi boca ha salido una frase que no sea de condena respecto a la inmigración ilegal. No vamos a favorecer a migrantes ilegales en ninguna circunstancia, ni respecto de planes de programas municipales, ni de permisos, ni de nada.

¿Por qué cree que particularmente en Santiago ningún alcalde ha logrado la reelección? ¿Es un voto poco fiel el de la comuna?

Para mí no es tema. No me interesa explicarlo y no necesito explicarlo. La verdad es que todo mi esfuerzo está concentrado en ganar la elección y recuperar la comuna.

Santiago siempre es una plataforma importante para el sector que gane la comuna de cara a la elección presidencial. Pero en caso de perder, ¿sería un golpe anímico para Chile Vamos?

La presidencial está muy lejos. Creo que lo único que importa hoy son las municipales y estar pensando en si alguien se va a parar en un balcón, en una plaza esa noche me parece un error.

¿No cree que una eventual derrota podría influir en las posibilidades de Evelyn Matthei de llegar a La Moneda?

Tengo confianza en que voy a ganar, pero eso no significa que estamos pensando que ese triunfo tenga que ver con una presidencial. Ese triunfo tendrá que ver con la pega de recuperar Santiago, de enfrentar dos modelos y posterior a eso, veremos si ese trabajo que se haga permitirá a la gente hacer esa comparación.

La foto del triunfador en el balcón de la Municipalidad de Santiago ha sido un “predictor” en los últimos períodos al menos...

Me he dedicado todos estos meses a recorrer los barrios y a conversar con grupos grandes, con grupos pequeños de vecinos, mi tema es exclusivamente ver cómo recuperamos la comuna. No hay otra preocupación.

¿Su sector le ha tomado el peso a lo que significa esta misma campaña en cuanto a aportes o despliegue?

Chile Vamos ha estado pendiente de una serie de otros temas más que de la municipal. Y por lo tanto, prefiero preocuparme de lo que hemos hecho con los candidatos de Chile Vamos, con los candidatos de Demócratas, del Partido Social Cristiano y del Partido Republicano en el terreno. La verdad es que no he estado pendiente de lo que ha hecho la coalición, o si es que se están reuniendo una, dos o tres veces a la semana los presidentes de partido. Yo ya pasé esa etapa de ser presidente de partido. Hoy estoy dedicado 100% a mi campaña y siempre en coordinación con todos los que me están apoyando, que no solo es Chile Vamos.

¿Ha faltado compromiso de Chile Vamos con su candidatura?

No, nada. Yo no he pedido compromiso en Chile Vamos, acepté la candidatura a petición de Ximena Rincón, de Chile Vamos, hasta de republicanos, y me puse a trabajar. Yo creo que uno tiene que concentrarse en lo propio, no es la candidatura solo de Chile Vamos, es una candidatura que busca encantar a los vecinos más allá de una coalición u otra.

Usted mencionaba que su coalición estaba pendiente de otras preocupaciones...

Porque he sido presidente de partido. Tengo la experiencia de saber en qué están hoy los partidos, por lo tanto, no les he pedido nada, no he estado llamando, sino que me dediqué a trabajar con la gente que me está apoyando en la campaña. No tengo ninguna queja contra Chile Vamos.

Uno de los debates permanentes que tiene el gobierno con los alcaldes frente a hechos de inseguridad es la necesidad o no de apoyo militar. ¿Cuál es su postura?

Antes de hablar de apoyo militar, hay que reponer las capacidades del municipio que se deterioraron y además de cantidades de cámaras funcionando, de gente que está ejecutando esas cámaras y de darle apoyo al personal municipal. Eso es lo primero. Ese es el principal déficit de la comuna. No se puede descartar como cuestión general que los militares apoyen la labor de prevención o de custodia en algunos lugares mientras los carabineros tienen la “musculatura” débil. Eso lo he ido diciendo durante los últimos dos años, pero lo primero va a ser recuperar las capacidades municipales.

Los mismos militares han sido reticentes a ese camino, argumentando que ellos no están formados para el orden público.

Es un tema que habrá que analizar en su minuto. La prioridad para mí es reforzar las capacidades, reforzar y aumentar las capacidades del municipio. A esta hora hay un contingente de personal de seguridad que aportó el Gobierno Regional de la Región Metropolitana con muchos bombos y platillos, el gobernador Orrego junto a la alcaldesa, y a esta misma hora el Paseo Ahumada, el paseo está lleno de comercio ilegal. Lo primero es recuperar las capacidades, empoderar a los funcionarios y cumplir la pega. Después pensar en una segunda patita, que va a ser trabajar con Interior para ver el tema de (dotación de) carabineros, proyectos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con Prevención del Delito y con el Gobierno Regional, pero lo primero es recuperar la capacidad municipal.