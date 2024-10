¿Cuánto ha cambiado el discurso de los candidatos a alcaldías?

FOTO: Aton.

Irací Hassler, Santiago (PC)

“Vivamos Bien Santiago” 2021

“Queremos un municipio que transforme la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y a ese proceso le hemos puesto Alcaldía Constituyente. Es un reconocimiento también a la juventud que saltó los torniquetes y abrió la posibilidad de un cambio histórico”. (Radio Nuevo Mundo, 2 de mayo de 2021).

“No queremos más este amparo de la comuna de Santiago a la política represiva de Piñera”. (Radio Nuevo Mundo, 2 de mayo de 2021).

“Aula Segura lo único que vino a hacer fue a criminalizar y desprestigiar nuestras comunidades educativas”. (Radio Nuevo Mundo, 2 de mayo de 2021).

“Santiago Avanza” 2024

“Yo no tengo ningún complejo para no solo hablar, sino que trabajar en seguridad”. ( La Tercera, 28 de junio de 2024).

”Desde el primer día hemos puesto la seguridad como una prioridad y eso se ha traducido en que hemos recuperado la comuna de tantas situaciones de abandono que tenía anteriormente”. (La Tercera, 28 de junio de 2024).

“En Santiago hemos tenido una política de seguridad que ha estado en la delantera y ha marcado una pauta para la izquierda y el progresismo”. (La Tercera, 28 de junio de 2024).

Santiago 27 de Septiembre 2024 Entrevista a Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa Foto: Juan Farías / La Tercera.

Emilia Ríos, Ñuñoa (FA)

“Ganemos Ñuñoa” 2021

“Ñuñoa necesita una gestión participativa y feminista. Es simplemente avanzar en justicia”. (T13, 11 de marzo de 2021).

“Alcanzar una comuna territorialmente justa, inclusiva, innovadora y sustentable”. (Radio Pauta, 2 de mayo de 2021).

“Fuimos testigos de la represión de Carabineros, de cómo entraron a las villas y poblaciones a amedrentar la organización social, pero no así cuando se necesitaba y necesita enfrentar el delito”. (Radio Pauta, 2 de mayo de 2021).

“Ñuñoa Mejor” 2024

“La seguridad es una preocupación fundamental de nuestra administración”. (La Tercera, 24 de agosto de 2024).

“Desde el año pasado vemos como un paso necesario la aplicación de la ley de infraestructura crítica”. (La Tercera, 12 de marzo de 2024).

“La crisis de seguridad que vive el país es transversal y nuestra labor como jefes comunales es ser la voz de los vecinos que están siendo atacados por la delincuencia”. (La Tercera, 12 de marzo de 2024).

Valparaiso, 10 de junio de 2024 Punto de prensa de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en la Cámara de Diputados tras la Comisión Investigadora Incendios Región Valparaíso Sebastián Cisternas/Aton Chile

Macarena Ripamonti, Viña del Mar (FA)

“Municipio de Cuidados” 2021

“En lo que hay que avanzar sustantivamente es en un cambio de modelo, pasar desde el clientelismo a un modelo de gestión participativa”. (El Mostrador, 12 de noviembre de 2020).

”Hay que agradecer a la UDI esta gestión (de Virginia Reginato) desastrosa, porque ha provocado que muchas personas se movilicen como nunca en Viña del Mar”. (El Mercurio de Valparaíso, 6 de octubre de 2020).

“Viña Avanza” 2024

“No existe ninguna comuna en la Región Metropolitana que tenga más proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones. Logramos abrir un municipio que era completamente críptico, respecto al cual no se sabía nada. No se podía entrar al municipio. Nunca conocí, en 20 años, el lugar donde trabajaba la alcaldesa”. (The Clinic, 25 de agosto de 2024).

“En Viña cambiaron las cosas. En Viña estábamos en el puesto 114 en probidad, se gastaba dinero en perfumes y en gastos personales de los autos y otros. Y hoy en día ese dinero llega a salud”. (The Clinic, 25 de agosto de 2024).

“Es una realidad que el problema de la seguridad está alterando la vida de todas las personas en Chile y no podemos continuar así: llegó la hora de pasar a la acción”. (La Tercera, 23 de septiembre de 2024).

03/09/2024 TOMÁS VODANOVIC, CANDIDATO A ALCALDE POR MAIPÚ. MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Para que Maipú Sí Cambie” 2021

“Existe un consenso de que Maipú es un peor lugar para vivir que hace cuatro años”. (El Dínamo, 23 de abril de 2021).

“Hoy, urge que superemos la lógica del despilfarro y la desprolijidad, para construir un municipio eficiente y que cuide los recursos”. (El Dínamo, 23 de abril de 2021).

”El problema de fondo que tenemos en Maipú es que hoy día sufrimos de la política del espectáculo, que encandila con su forma. Todos nos quedamos hablando del auto dorado, del baile del zapallo, de los peluches”. (T13, 25 de marzo de 2021).

“Sigamos Avanzando” 2024

“Nosotros hemos tenido avances significativos: no vas a ver un solo toldo azul; Don Oscar (la discoteca) se mantiene clausurada; de los ocho vehículos (de seguridad) aumentamos a 52″. (The Clinic, 29 de septiembre de 2024).

”Así como las Fuerzas Armadas cumplen un rol en los procesos electorales, cumplen un rol en los procesos de emergencia como incendio o terremoto, podemos conversar democráticamente y en términos razonables ver qué rol pueden cumplir para colaborar con la seguridad interna de un país”. (Radio Duna, 13 de mayo de 2024)

Daniel Jadue - Fares Jadue, Recoleta (PC)

“Vivir Mejor es Posible” 2021 (Daniel Jadue)

“Nosotros no tenemos tiempo para esperar una reforma a Carabineros, nosotros lo que podemos hacer es poner un director general que sea civil y poner contralores tanto operacionales como administrativos”. (Radio Universidad de Chile, 16 de marzo de 2021).

“Cuando nosotros decimos ´mira, logramos resolver en Recoleta el tema de los medicamentos con la Farmacia Popular’, hablamos de temas que el Estado central nunca quiso resolver, que ni siquiera se planteaba, porque pensaba que todo lo podía resolver el mercado”. (Palabra Pública, Universidad de Chile, 16 de marzo de 2021).

“Recoleta Avanza” 2024 (Fares Jadue)

“Yo sé que tradicionalmente el discurso de la seguridad está asociado a la derecha. Yo creo que eso ha ido cambiando con los años. Mi sector ha ido entendiendo que la seguridad también constituye un derecho social (...), ya no es solamente esto de más carabineros, que es uno de los elementos importantes”. (La Tercera, 29 de septiembre de 2024).

“Yo jamás podría pensar en que puede perjudicarme esa herencia (de Daniel Jadue), si además he sido parte en construir esta mirada de una administración que busca hacer transformaciones a partir de la política pública y que impacta directamente a la vida de las personas”. (La Tercera, 29 de septiembre de 2024).

”Es la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho. Los servicios populares son servicios muy valorados por nuestra comunidad”. (Radio Bío Bío, 20 de abril de 2024).

10 septiembre 2024 Entrevista a Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. Foto: Andrés Pérez

Camila Merino, Vitacura (Evópoli)

“El Cambio Tiene Fuerza de Mujer” 2021

“Chile necesita construir un sueño país que nos convoque a todos, y eso pasa por una nueva Constitución. O la hacemos ahora o en el futuro, y en el futuro va a ser con más tensión. Mejor enfrentar esto ahora, y nuestro sector tiene que prepararse para defender bien nuestras ideas”. (CNN Chile, 29 de septiembre de 2020).

“Tenemos que tener más integración y darle la posibilidad a la gente que trabaja en Vitacura, que también pueda vivir en la comuna y así no tener que perder muchas horas de viaje todos los días para trabajar. Chile tiene que ser más inclusivo, y eso también parte por Vitacura”. (CNN Chile, 29 de septiembre de 2020).

“Vitacura Avanza” 2024

“(Hechos de corrupción) no van a volver a ocurrir. Hemos robustecido nuestra institucionalidad, todas estas organizaciones comunitarias ya no están operando”. (El Mercurio, 2 de marzo de 2024).

“La seguridad ha sido nuestra prioridad desde que asumí la administración, y en 2023 logramos ser la comuna de la Región Metropolitana con más reducción de los robos”. (La Tercera, 14 de septiembre de 2024).

Santiago, 1 julio 2024. Los alcaldes de Providencia, de Puente Alto y de Calera de Tango anuncian plan de asistencia municipal a la postulación al subsidio eléctrico para vecinos mayores y otros que requieran apoyo en la realización del trámite online. Javier Salvo/Aton Chile

Evelyn Matthei - Jaime Bellolio, Providencia (UDI)

“Sigamos Avanzando” 2021 (Evelyn Matthei)

“Cuando ha habido una crisis social de la magnitud que nosotros hemos tenido, hay veces que ciertos símbolos son importantes. Por lo tanto, yo no estoy en contra de un impuesto a los súper ricos”. (CNN Chile, 26 de abril de 2021).

“No estoy de acuerdo en que se saque (estatua del general Baquedano), y no estoy de acuerdo en que se quede. En lo que estoy de acuerdo es que empecemos a dialogar de verdad y que entre todos decidamos qué vamos a hacer, pero también entre todos digamos no más a la violencia”. (Vía X, 16 de marzo de 2021).

16/08/2024 JAIME BELLOLIO, CANDIDATO ALCALDE POR PROVIDENCIA. MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Vida Buena para Providencia” 2024 (Jaime Bellolio)

“Es importante que el gobierno haya cambiado de opinión respecto de Carabineros, porque en el pasado quisieron refundarlos y votaron en contra de todas las leyes que tenían que ver con entregarles mayores atribuciones”. (Chilevisión, 6 de octubre de 2024).

“El plinto vacío es el triunfo del octubrismo y, por tanto, tiene que volver el general Baquedano a donde pertenece. Aquellos que la llamaban Dignidad, lo que hicieron con esa plaza fue destruirla”. (CNN Chile, 26 de agosto de 2024).

José Manuel Palacios, La Reina (UDI)

“Alma de Barrio” 2021

“Este equilibrio entre la naturaleza y la ciudad en nuestra comuna es fundamental para nuestra identidad. Nos la jugamos por construir una conectividad sustentable“. (Cuenta pública La Reina 2020-2021).

“Crearemos más de 15 hectáreas de espacios públicos, equipamiento, áreas verdes para toda la comuna y Santiago. Este proyecto lo vamos a hacer en la quebrada y se transformará en un parque fluvial emplazado en toda la extensión del Parque Hurtado Sur. (Cuenta pública La Reina 2020-2021).

“Da Confianza” 2024

“Se necesita presencia del Estado en el territorio en materia de seguridad, eso es lo que la gente piensa. El Estado nos abandonó en materia de seguridad”. (Radio Agricultura, 25 de enero de 2024).

“Hoy Carabineros tiene un déficit de personal importantísimo, entonces no dan abasto. Los inspectores municipales, bueno, no tienen ningún tipo de atribuciones”. (Radio Agricultura, 25 de enero de 2024).

Rodolfo Carter - Daniel Reyes, La Florida

“Juntos Somos Más” 2021 (Rodolfo Carter)

“Hoy día se requiere un cambio radical en darnos cuenta que lo que antes veíamos en Venezuela y Colombia, con secuestros y armas de fuego de alto calibre, eso ya empezó a ocurrir en Chile. Estamos al límite de que esto sea una situación de no retorno”. (CNN Chile, 25 de enero de 2021).

”La Florida es la única comuna en Chile que ha hecho una donación de 500 millones de pesos en 20 vehículos policiales”. (CNN Chile, 25 de enero de 2021).

Santiago, 6 de septiembre de 2024. Entrevista Daniel Reyes, candidato al municipio de La Florida. Foto: Juan Farías / La Tercera.

“El Alcalde de Carter” 2024 (Daniel Reyes)

“La Florida es la comuna que define de mejor manera a Chile. Hay sectores vulnerables, una gran clase media y un sector más acomodado”. (La Tercera, 7 de septiembre de 2024).

”Tuve la oportunidad de viajar a El Salvador a conocer la experiencia del Presidente Bukele. Hay una línea comunitaria que se ha desarrollado allá, que se llama CUBO (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades), que es establecer y generar una oferta deportiva, cultural y recreativa en los barrios. Eso es perfectamente replicable en la Florida”. (TVN, 6 de junio de 2024).

Santiago, 30 de agosto de 2023. Entrevista a Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Foto: Juan Farías /La Tercera

Germán Codina - Karla Rubilar, Puente Alto

“Tú y Germán. Amor del Bueno” 2021 (Germán Codina)

“Yo soy un convencido de que necesitamos una policía robusta para combatir al narco, particularmente, y también a bandas de delincuentes que uno ve”. (Radio Pudahuel, 23 de marzo de 2021).

”Me motiva el proceso que terminará con una nueva Constitución para Chile, que lo apoyé siempre, incluso votando Apruebo, proceso que considero muy esperanzador para el futuro del país”. (Puente Alto Al Día, 15 de marzo de 2021).

Karla Rubilar es la carta de RN para las primarias municipales en Puente Alto.

“Alcaldesa en Acción” 2024 (Karla Rubilar)

“Puente Alto es una de las pocas comunas donde ganó el Apruebo el 4 de septiembre. Pensar que Puente Alto es comparable a Las Condes, porque ha tenido alcaldes de derecha durante muchos años, la verdad es que es confundir la realidad”. ( La Tercera, 15 de marzo de 2024).

”Han sido más de 20 años de progreso y yo quiero representar la continuidad de todo lo bien hecho (sobre los periodos de Manuel José Ossandón y Germán Codina)”. (CNN radio, 23 de agosto de 2024).