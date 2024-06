Irací Hassler (PC): “Yo no tengo ningún complejo para no solo hablar, sino que trabajar en seguridad”

Se dice que el municipio de Santiago es acompañado de una maldición: sus alcaldes no han logrado resultar reelectos desde el siglo pasado. Pero la actual jefa comunal, Irací Hassler, no cree que corra con la misma suerte.

En su tercer aniversario a la cabeza del municipio de Santiago, y de cara a una nueva cuenta pública, la militante comunista dice estar satisfecha con la gestión realizada hasta el momento. Tanto así, dice, que hoy la comuna marca la pauta en seguridad para la izquierda.

28 Junio 2024 Entrevista a Iraci Hassler, Alcaldesa de Santiago. Foto: Andres Perez

¿Está satisfecha con su gestión?

Estoy satisfecha con los avances y también segura como vecina de Santiago que tenemos más desafíos por delante.

De cara a la cuenta pública de este sábado, y en un año electoral, se ha cuestionado la participación de Tommy Rey. ¿Cómo se toma esas críticas?

Hay algunas personas que critican todo lo que hace una gestión municipal. Creo que habla de desconocimiento. Nosotros cada año hemos hecho una cuenta pública abierta a la ciudadanía en el Teatro Municipal con el acompañamiento de la música y del arte.

Para evitar los cuestionamientos, ¿podría transparentar los costos de la cuenta pública?

Eso es parte del presupuesto 2024. Vamos a responder, sin duda, en detalle todas las consultas que nos lleguen, ya sea por Contraloría o por otras instancias.

¿No maneja un valor aproximado?

Eso lo vamos a responder formalmente en todas las instancias que correspondan. Y es parte del presupuesto 2024 el trabajo de cuenta pública que hemos hecho en cada año de gestión y también de las administraciones anteriores.

Este es un año electoral. ¿Cuál será el foco de su campaña?

Yo no soy candidata en este momento. Soy alcaldesa y estoy en plena gestión municipal. Lo que puedo contar son los énfasis de nuestra administración, que han sido la seguridad, la recuperación del espacio público, las políticas de igualdad y el nuevo plan de gestión de residuos. Santiago avanza.

28 Junio 2024 Entrevista a Iraci Hassler, Alcaldesa de Santiago. Foto: Andres Perez

En el oficialismo coinciden en que el clivaje de esta elección será la seguridad. ¿Se siente cómoda con eso?

Sí. Yo no tengo ningún complejo para no solo hablar, sino que trabajar en seguridad. De hecho, así lo demuestra la gestión que hemos tenido en Santiago. Recuperamos el casco histórico, desarrollamos el barrio República protegido, cerramos el Parque de los Reyes para abrirlo a la comunidad, recuperamos 65 casas tomadas y dos sitios eriazos que estaban tomados por la delincuencia y el narcotráfico. De hecho, la mayoría de ellas desde el periodo de la administración del exalcalde de Renovación Nacional. Los avances están sobre la mesa.

¿Puede prever que esta segunda campaña será distinta a la anterior?

La campaña anterior estuvo cruzada por distintos elementos hacia una mejor calidad de vida, y efectivamente el país ha avanzado en una fuerte priorización de la seguridad. Así lo ha entendido también nuestra gestión y, por tanto, no me cabe duda que va a ser parte clave del debate en los próximos meses.

¿Hace alguna autocrítica en ese sentido? Quizás se demoraron como sector en priorizar la seguridad.

Puedo hablar como alcaldesa de Santiago. Desde el primer día hemos puesto la seguridad como una prioridad y eso se ha traducido en que hemos recuperado la comuna de tantas situaciones de abandono que tenía anteriormente (...). En Santiago hemos tenido una política de seguridad que ha estado en la delantera y ha marcado una pauta para la izquierda, el progresismo. Soy la alcaldesa que ha puesto orden en la comuna de Santiago después de años de abandono, y vamos a seguir en ese camino.

Si uno mira los primeros meses de su gestión, hubo un trato distinto a Carabineros, al comercio informal. ¿Esa evolución no se puede interpretar como una contradicción?

No, yo he tenido un trabajo mancomunado con la institución de Carabineros desde el primer día de nuestra gestión. Muestra de ello son 65 casas que hemos recuperado en un trabajo que no comienza ayer, sino que ha sido sistemático (...). En términos de fiscalización del comercio en la vía pública, de hecho, hemos podido ya retirar más de 5.400 carros de comida (...).

Pero en temas como, por ejemplo, los toldos azules, o el recordado episodio sobre la idea de regularizar el comercio informal, se evidencian cambios. Hoy la situación es distinta que cómo se empezó....

En eso hubo una mala interpretación. Lo cierto es que hemos recuperado el espacio público, tanto con las fiscalizaciones, los carros de comida, el retiro de enseres, pero también lo que ha significado el ordenamiento de las ferias artesanales de la comuna de Santiago.

¿No cree que hay ninguna diferencia entre cómo se empezó en el municipio a cómo se trabaja ahora?

Siempre la gestión municipal plantea nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. En ello sin duda que desde el primer momento a hoy día podemos dar cuenta de un trabajo que es sistemático en temas que al principio parecía que no tenían una relación directa con los municipios. Hemos llevado más allá el rol municipal, por ejemplo, con el crimen organizado, que era uno de los mayores problemas que veíamos (...).

28 Junio 2024 Entrevista a Iraci Hassler, Alcaldesa de Santiago. Foto: Andres Perez

En definitiva, ¿cree que fue así desde el día uno?

Desde el día uno hemos puesto la seguridad como un tema fundamental para el buen vivir. Hemos generado cada día mayores aprendizajes de un trabajo sistemático para tener y devolver un buen vivir y una mayor tranquilidad para las personas.

¿Ese aprendizaje es a costa del proyecto que originalmente quería impulsar?

Siempre que pensamos en conducir la alcaldía de Santiago, el primer objetivo fue tener una mejor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y eso implica tener una comuna más segura, amable, que los niños y niñas puedan usar el espacio público (...). Muchas veces los programas quedan como solo alguna hoja de ruta o como ideas. En nuestro caso, el programa ha sido acogido para un trabajo sistemático que nos permite cumplir con la ciudadanía. Junto con eso, hemos acogido las urgencias.

¿Es creíble para la ciudadanía que hoy el oficialismo tome la bandera de la seguridad en campaña?

Creo que la ciudadanía va a mirar la gestión más que los discursos altisonantes. Y si somos claros en aquello, la alcaldía de Santiago ha puesto mucha mayor gestión en la seguridad que la alcaldía anterior. Y el gobierno puede dar cuenta del avance en leyes en materia de seguridad que son muy relevantes y que, en número, pero también en discusión pública, han sido más profundas que anteriormente.

¿Se siente respaldada por el pacto Contigo Chile Mejor, que va desde la DC hasta el PC, de cara a su reelección?

Sí, siento un respaldo y lo valoro.

¿Cómo ha visto los primeros pasos de Mario Desbordes como precandidato?

Habrá momentos de discutir. Sin embargo, sería bueno que en vez de desviar la atención en ciertos elementos, él pueda despejar y colaborar con la justicia en temas que se han planteado. Y que en vez de dedicarse a hablar de mí, pudiéramos, en su momento, hablar de la comuna.

Usted declaró como imputada en el caso Sierra Bella. ¿Eso podría afectarla electoralmente?

No, porque aquello ha ido quedando despejado. Además, encontramos la solución al Cesfam Padre Orellana, que es poder llevarlo al exasilo Hermanitas de los Pobres.

¿Y la formalización del alcalde Jadue no podría perjudicar a los candidatos del PC?

No lo creo.

¿Por qué no?

Porque hay muchos procesos que se podrían discutir a nivel nacional de distintos partidos. En el caso del alcalde Jadue, él está ejerciendo su derecho a defensa, como corresponde a las garantías que tienen todos los ciudadanos chilenos.

¿Destaca la gestión de Daniel Jadue como jefe comunal?

Creo que hay muchas políticas innovadoras que llevó adelante el municipio de Recoleta y que podemos destacar, como las escuelas abiertas, que han sido relevantes, y otras políticas en beneficio de las personas y de su salud.

Se ha hablado de que existe una “maldición de Santiago”, que los alcaldes no logran ser reelectos...

Afortunadamente, no creo en las maldiciones. Creo en el trabajo, en la gestión, en el cariño por nuestra comuna. Creo que eso se va a ver reflejado este año.

¿Le parece correcta la respuesta del partido ante la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior?

No me corresponde a mí evaluar.

Pero es militante comunista...

Claro. Y como alcaldesa de Santiago, que es el trabajo al que me aboco todos los días, no me parece adecuado opinar al respecto.

Algunos militantes estaban molestos de que se haya comunicado a través de los medios que Lagos no iba a continuar en su cargo. ¿No comparte esa molestia?

No, yo no voy a hacer referencia a los equipos que tienen otras autoridades.b