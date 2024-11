Matthei por manejo de la denuncia contra Boric: “El gobierno ha tenido efectivamente una actuación que no ha sido nítida”

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la denuncia por difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual ingresada en contra del Presidente Gabriel Boric.

En la inauguración de la escultura en homenaje al expresidente Patricio Aylwin, la jefa comunal fue requerida sobre el manejo que ha tenido el gobierno con respecto a recientemente conocida denuncia contra el Mandatario.

Sobre el punto, la alcaldesa respondió: “Estamos en un punto bien crítico para Chile, y creo que es muy importante respetar más que nunca las instituciones y guardar el debido respeto a la investigación, que espero que se haga en forma profunda, rápida y que no deje dudas a nadie”.

“Mientras tanto, creo que realmente tanto el gobierno como las figuras de oposición, debiéramos tratar de mantener la mayor presidencia posible, porque acá no cabe ningún tipo de especulación, ni ningún tipo de acusaciones, ni de comentarios sobre temas que en realidad no conocemos a fondo”, agregó.

Foto: Aton

En ese sentido, reiteró: “Creo que más que nunca hay que respetar la institucionalidad y dejar que las instituciones funcionen. Yo tengo la impresión que han demostrado, que están funcionando relativamente bien, digamos, la Fiscalía. Así que por ahora realmente ni un comentario que hacer, porque creo que realmente no corresponde”.

Dicho eso, recalcó que “el gobierno ha tenido efectivamente una actuación que no ha sido nítida. Ese es un problema de gobierno, pero lo que estamos hablando es un problema de justicia”.

“Es una denuncia, y en ese sentido, uno puede criticar la forma en que reacciona el gobierno, está bien, pero lo que creo que es clave en la investigación, y esa se la tenemos que dejar a la Fiscalía. No quiero hacer ningún tipo de especulación, no me corresponde, no conozco los antecedentes, sería irresponsable de mi parte comentar, hacer comentarios sobre cosas que ni siquiera sabemos bien si sucedieron o no”, cerró la alcaldesa.