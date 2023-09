Ministra Tohá por ley de usurpaciones: “Hay que encontrar una técnica de veto que nos permita salvar lo bueno y deshacernos de lo malo”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró este domingo que la intensión del gobierno con el veto a la ley de usurpaciones aprobada en el Congreso, es fortalecer el derecho y no “el salvajismo”, que a su juicio produciría la norma como fue despachada por el Poder Legislativo, con la figura de legítima defensa privilegiada permanente.

La tarde del jueves 30 de agosto, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, donde también se incluye la polémica indicación redactada por legisladores de oposición. Tras esa jornada legislativa, desde el Ejecutivo anunciaron la presentación de un veto para corregir ese punto.

En esa línea, la ministra Tohá, aseguró en conversación con CNN Chile, que “la ley como está tiene problemas (...) la ley hay que cambiarla y el Ejecutivo está por cambiarla, pero por cambiarla por una manera que fortalezca el derecho, no que promueva el salvajismo”.

Consultada por cómo se logrará con el veto presidencial que fue anunciado, la titular de Interior afirmó que “depende de la técnica del veto”.

“El problema es la técnica legislativa, porque sacar lo que está malo es posible, el problema es que no queremos que lo bueno se pierda en la pasada. Hay que encontrar una técnica de veto que nos permita salvar lo bueno y deshacernos de lo malo”, argumentó.

En la instancia, también contestó a los dichos del senador Felipe Kast (Evópoli), quien llamó al Presidente Gabriel Boric a “respetar la democracia” y no vetar la iniciativa.

“Aquí la democracia no está en cuestión. El veto es un instrumento de nuestra Constitución que es plenamente democrático. Es un instrumento que está ahí para cuando los Presidentes se ven ante la disyuntiva de tener que promulgar proyectos de ley que les parecen negativos para el país y tienen la posibilidad de reponer la discusión en el Congreso con unas reglas especiales que son estas del veto”, sostuvo la secretaria de Estado.

Respecto a las distintas interpretaciones que ha suscitado el proyecto, la ministra Tohá reafirmó que “es bien complicado que en el debate de esto, se ha buscado como negar lo que la ley dice y esta dice que cuando hay una usurpación se va a aplicar la legítima defensa privilegiada”.

“Como la usurpación la cambiamos y la transformamos en un delito permanente, el Ejecutivo estuvo de acuerdo en que fuera un delito permanente para efecto de la acción de las policías, pero no para efectos de la condición infraganti, porque eso es lo que autoriza a hacer legitima defensa”, expuso.

Tohá planteó que “el Ejecutivo era partidario (en que) es permanente para que se pueda llamar a la policía en cualquier minuto, sin necesidad de una orden judicial, pero no para efectos de que la persona se pueda defender con sus propios medios”.

“A esto se sumó que la oposición puso que la legitima defensa iba a ser privilegiada. ¿Qué significa eso? Que tú puedes defenderte o defender a un tercero, es decir, puedes ir en grupo. Segundo que tú puedes defenderte sin importar el daño que causes. O sea, tú puedes por una usurpación, asesinar de acuerdo a la ley”, aseguró.

Consultada respecto a las resoluciones de la Corte Suprema que han establecido el desalojo de terrenos ocupados de manera ilegal y que no se han producido, la ministra Tohá recalcó que “esta es una evaluación que hacen las policías, es una evaluación técnica”.

“No me parece nunca bien” que la desocupación no se produzca, acotó.

Asimismo, destacó que durante esta administración las usurpaciones hayan disminuido en la Macrozona Sur. Según detalló, durante este año, solo se han producido 34 ocupaciones, mientras que el año pasado fueron 100 y antes de asumir este gobierno, hubo más de 200 tomas.

“Hemos sido un gobierno muy activo en parar las usurpaciones. De 200 y tantas, hemos pasado a 34 porque no hemos sido indiferentes y hemos sido efectivos”, aseguró.

Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado

La ministra Tohá también fue consultada por su perspectiva de cómo se encuentra el país a días de conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, donde aseguró que, desde algunos sectores, se han relativizado algunos hechos acontecidos en el pasado.

“En esta conmemoración hemos visto que en ciertos sectores se esboza un retroceso. Se esboza un relativizar si el golpe de Estado a lo mejor no es tan malo, si a veces se justifica, si quizá las violaciones a los derechos humanos son otro problema y no están relacionados, pero al mismo tiempo quiero decir de que no desisto y ni renuncio a la idea de que con motivo de este 11 de septiembre, logremos hacer una declaración transversal -un planteamiento, no es una declaración en el sentido de un papel- que tenga que ver con el futuro de Chile, en el sentido de que todos digamos, que cualquier circunstancia que enfrentemos a futuro, la que sea, no vamos a resolverla con un golpe de Estado ni en ninguna circunstancia vamos a permitir que se violen los derechos humanos”, afirmó la ministra Tohá.

Asimismo, recordó las conmemoraciones anteriores y comentó las diferencias que percibe. “No puedo dejar de decir que esta conmemoración ha tenido un elemento igual doloroso, porque todas las conmemoraciones que las recuerdo todas, incluso a los 10 años del golpe, que estábamos aun en dictadura. En todas las conmemoraciones la sensación que yo percibí es que como sociedad dábamos un paso a favor de decir las violaciones a los derechos humanos no pueden ser, vulnerar la democracia no puede ser, íbamos sumando apoyo a esas ideas”, planteó la ministra Tohá.