“Presidente Boric, respete la democracia”: oposición critica anuncio de veto del Ejecutivo al proyecto de usurpaciones

Esta tarde, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, donde también se incluyen las polémicas indicaciones que incorporan las figuras de la “legítima defensa privilegiada” y de la “flagrancia permanente”.

Ante la aprobación, el Ejecutivo ya había advertido que buscará vetar la norma que permitiría a civiles recuperar “por mano propia” -según cuestionan en el gobierno- sus terrenos ocupados, lo que generó críticas negativas en la oposición.

En este sentido, llamaron directamente al Presidente Gabriel Boric a que “respete la democracia”, y que, un eventual veto presidencial sería una señal de “ponerse del lado de la impunidad”.

El senador Felipe Kast (Evópoli) de forma directa señaló que “le quiero decir al Presidente Boric que respete la democracia. No le aplique un veto a un proyecto de ley que obtuvo más de 80 votos en la Cámara de Diputados y hoy 24 en el Senado. Esta no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad como dice la ministra del Interior (Carolina Tohá), aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones, porque esto no es solamente para La Araucanía”.

“Si el gobierno va a vetar, bueno, que le explique a Chile porqué está al lado de las mafias y los delincuentes y no al lado de la ciudadanía que solo quiere vivir en paz”, cerró Kast.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) señaló que “lamento profundamente la amenaza de no promulgar. Entiendo el derecho que tiene el Presidente de vetar, pero creo que las interpretaciones jurídicas siempre tienen su lado, y yo creo que se ha buscado justificar el tema de la legitima defensa que jamás ha ocurrido en 25 años en La Araucanía. Aquí ha habido un cambio de actitud (del gobierno) desde cuando conversamos en enero a ahora, y hoy hay una alergia a votar un proyecto y promulgarlo”.

En tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que “uno tiene que buscar buenos acuerdos, pero también tengamos claro que hoy uno de los problemas severos que existe en Chile es la absoluta falta de un Estado de Derecho en la usurpaciones, y este es un proyecto que lleva muchos años en discusión, por eso fue parte de la agenda de seguridad. El gobierno podría intentar un veto, veremos el mérito, pero lo que si es clave es que haya ley que enfrente las violaciones a derecho de propiedad que en muchas partes de Chile existen”.

En este mismo sentido, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “para nosotros es muy importante lo que ocurrió en el día de hoy como señal para el término de la impunidad en usurpaciones. Le mandamos un mensaje al gobierno, que más allá de la cuestión política, nosotros le pedimos que no haga uso de la facultad de vetar este proyecto de ley. Lamentablemente, la señal que le ve a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones es absolutamente negativa,, es ponerse del lado de la impunidad”.

Reacciones del oficialismo y del centro

Por el contrario, algunos senadores del oficialismo valoraron el posible veto presidencial contra el polémico artículo, considerado como “demencial” y afirmaron que, si la ley se promulga tal como salió, sería volver a un “Estado de la ley de la selva”.

El senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, indicó que “yo creo que hay aspectos muy aberrantes, todo esto de la autotutela, que se establezca la legítima defensa privilegiada cuando lo que debe primar en un Estado de Derecho es que sean las policías y las instituciones las que puedan hacer los desalojos por la usurpaciones y no los propietarios con sus propias armas, eso es volver a un Estado de ley de la selva. Será el veto o el Tribunal Constitucional, el Presidente verá, lo importante es que no se promulgue esta ley tal cual como salió”.

En una línea similar, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló: “Ahora vamos a esperar si el gobierno presenta o no sus observaciones, vamos a determinarlas en su mérito, pero yo creo que dimos un paso adelante. Sin embargo, me quedo con la sensación de que este proyecto se pudo resolver de mejor manera. Es una facultad del Ejecutivo (el veto), yo era partidario de enviar este proyecto a una comisión mixta para mejorarlo, porque si ya sabemos que el gobierno lo va a vetar, es un saludo a la bandera aprobar el proyecto como está”.

El senador Fidel Espinoza (PS) valoró el posible veto al polémico artículo y afirmó que “la parte buena del proyecto, que es la parte de penalizar con mayor gradualidad las usurpaciones de terreno, se mantiene. Lo que el Ejecutivo ha dicho a través del ministro (de la Segpres, Álvaro) Elizalde, es que se va a vetar este demencial artículo que permitiría enfrentamientos entre nuestros compatriotas, y eso lo encuentro valorable por parte del Presidente”.