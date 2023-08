Parlamentarios de derecha critican duelo nacional en honor a Teillier y alcaldes no izarán bandera a media asta

En la oposición molestó que el Presidente Gabriel Boric decretara este martes dos días de duelo nacional para el líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien es visto con molestia en sectores duros de la derecha por su pasado como jefe militar de los comunistas y el rol que tuvo cuando autorizó en 1986 el atentado contra el general Augusto Pinochet, en el que fueron asesinados cinco de sus escoltas.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, sostuvo que “no me parece correcto, porque la persona, el personaje político de Guillermo Teillier no fue una persona de unidad nacional. Carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros, varios actos ilícitos, donde creo que no merece que un país esté rindiendo homenaje. No merece que cuarteles de Carabineros que perdieron a varios de los suyos en manos de un atentado que planificó él, que él mismo se atribuye, tengan que estar con la bandera a media asta por esa persona”. Una declaración a la que suscribió la bancada completa”.

En la UDI, en tanto, diputados como Sergio Donoso y Sergio Bobadilla calificaron la decisión presidencial como “incomprensible”, mientras que en RN enviaron una carta a Boric reclamando por la medida en la que le pidieron que “deje de lado este afán de reabrir las heridas del pasado”. En esa línea, en la misiva -suscrita por el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, y la subjefa Marcia Raphael- sostuvieron que “más allá de la cuestionable participación de Teillier como jefe militar del Partido Comunista y en otros hechos de violencia, lo cierto es que tres periodos parlamentarios no permiten justificar un duelo nacional, honor que debe limitarse a destacados servidores públicos que han hecho un aporte incuestionable y sustancial a nuestro país, y que por lo mismo generalmente son objeto de consenso y simpatía por la gran mayoría”.

A la misma crítica se sumaron sectores más liberales de oposición, como el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga.

De todas maneras, en la derecha se plegaron en enviar condolencias por su fallecimiento y desde las directivas de Chile Vamos no se pronunciaron. La decisión de decretar duelo nacional se dio, además, en un contexto en que faltan pocos días para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En la antesala a ese hito en la derecha han acusado a La Moneda de “politizar” el tema.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI); el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind UDI), y la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

La arremetida de los alcaldes

No izarán la bandera a media asta, como lo han hecho en otras ocasiones. Así lo decidió un grupo de alcaldes de derecha, luego de que Boric decretara dos días de duelo nacional por Teillier, lo que dictamina que una de las medidas es poner a media asta las banderas chilenas que flamean en las fachadas de las reparticiones públicas.

Los alcaldes de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI); de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind UDI), entre otros, no están de acuerdo con la medida.

Consultada por La Tercera, Peñaloza sostuvo que “es lamentable la decisión del Presidente Boric que, una vez más, busca desunir, polarizar y enfrentar a los chilenos. Chile necesita un Jefe de Estado que promueva el encuentro entre sus ciudadanos y que mire hacia el futuro”.

En esa línea, agregó que “el Partido Comunista tiene el derecho a despedir a su expresidente de partido, pero el Presidente de todos los chilenos no nos puede obligar a los demás ciudadanos a estar de duelo y hacernos parte de aquello. Los duelos nacionales deberían estar reservados para personas que hayan realizado un trabajo profundo por unir al país, por reencontrar a los ciudadanos y permitirle a Chile avanzar en distintas áreas”.

Otros jefes comunales de oposición, en tanto, transmitieron sus dudas con el duelo nacional, entre ellos, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente), quien señaló a través de Twitter que “toda muerte merece respeto, pero no cualquier muerto amerita decretar duelo nacional. Izar nuestra bandera a media asta debe estar reservado para figuras de unidad, que hayan alcanzado una gran responsabilidad de Estado o hayan destacado de manera notable por su contribución a la patria. Guillermo Teillier no cumple esos atributos, pero para Gabriel Boric es distinto: homenajea a quien, en el pasado, fue jefe de la comisión militar del PC y enlace con una organización terrorista que asesinó a soldados y carabineros, y a quien hasta hoy fue líder de un partido que sigue creyendo en la dictadura del proletariado y la lucha armada”.

La decisión de los alcaldes abrió un debate respecto de si contravienen o no lo que establece el artículo 96 del decreto 171 referido al reglamento de ceremonial público y protocolo de Estado, el cual establece que “el duelo nacional se declara por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se izará a media asta la bandera nacional en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones”. Además, como parte de la medida, “se suspenderán los actos de gobierno que revistan el carácter de festejo. El duelo nacional se determinará por un período de tres días o lo que establezca el Poder Ejecutivo”.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), quien es, además, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, promueve esta postura. La jefa comunal sostuvo que “cuando se decreta oficialmente duelo nacional, todos los edificios públicos deben cumplir lo decretado. Esto no es un tema de gustos u opiniones personales. Eso no quita que las y los alcaldes puedan opinar lo que quieran respecto de la persona que falleció”.

Quienes debaten este punto sostienen que la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades establece que “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público”. En esa línea es que están a la espera de que se mande el decreto desde el gobierno para ver sus alcances. Otras fuentes conocedoras de esta materia agregan que es un debate jurídico no zanjado sobre si la medida recae también en las municipalidades, debido a que, recalcan, son organismos descentralizados del aparato estatal.

Sobre este punto, Carter sostuvo que “aun cuando es bien discutible que las municipalidades estén obligadas a seguir ese decreto, por cuanto no somos parte de la administración del Estado (...), para evitar provocaciones, en las oficinas municipales simplemente no habrá banderas. En los espacios públicos, como el Parque Frei, la bandera flameará en su lugar”.