“No hay una falta de respeto en exponer hechos que son de público conocimiento”: Macaya responde a ministra Uriarte por críticas a proyecto de resolución UDI en defensa de Micco

Una serie de mensajes de WhatsApp intercambiaron durante esta jornada la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. ¿La razón? Una crítica del gobierno a la UDI sobre un proyecto de resolución que iba en defensa del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

Este martes, Uriarte fustigó la medida. En ese sentido, la secretaria de Estado lamentó haber “tenido que constatar que diputados del partido UDI, presidido por el senador Javier Macaya, han redactado un proyecto de acuerdo en términos irrespetuosos respecto del gobierno y el Presidente de la República”.

Sus críticas motivaron una respuesta de Macaya, quien afirmó a La Tercera que “discrepo, con el mismo respeto que ella profesa por mí, yo le digo que la información en base a la cual se construyó ese proyecto de resolución es recopilación de prensa donde declaraciones del propio Sergio Micco demuestran que sus derechos fundamentales fueron violados en el INDH y por un contubernio que se generó para sacarlo del cargo dos semanas antes de que él cesara la presidencia”.

En esa línea, agregó que esto último “lo reconocieron incluso personas tan importantes como el expresidente Lagos. A mí me parece que no hay ninguna falta de respeto, es solamente una muestra de respaldo a una persona que fue importante en una institución que ha sido desacreditada y de alguna manera vulnerada en su esencia que es el INDH por personas cercanas al actual presidente de la República, por personas cercanas más bien al actual oficialismo. No hay una falta de respeto en exponer hechos son de público conocimiento por varios actores y por el propio afectado”.

El proyecto de resolución UDI buscaba “respaldar con la mayor convicción” y además se acusaba que la salida de Micco estuvo vinculada a “una burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa como director, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley”.

En ese sentido, es que Uriarte reclamó que el gobierno no ha intervenido, “salvo en aquello que corresponda hacer al Ejecutivo”.