Nuevo trato con el pueblo mapuche, “evaluar” estado de sitio o fortalecer la inteligencia en la zona: Las propuestas de los presidenciables de Chile Vamos para enfrentar crisis en La Araucanía

Tras la seguidilla de hechos de violencia registrados durante los últimos días en la Región de La Araucanía, los candidatos presidenciales de Chile Vamos entregaron su diagnóstico sobre lo ocurrido en la zona, junto a una serie de propuestas que van desde comenzar un “nuevo trato con el pueblo mapuche” evaluar la implementación del “estado de sitio”, dotar a las policías de más equipamientos o fortalecer la inteligencia en la zona, entre otros.

En este contexto, cabe recordar que el Presidente Sebastián Piñera llamó a un “gran acuerdo nacional” y se comprometió a acelerar la tramitación de proyectos que aumenten las facultades de las fuerzas de orden y seguridad, como el que protege la infraestructura crítica. Además advirtió la necesidad de una ley antiterrorista más eficaz.

En medio de los cuestionamientos de parlamentarios y autoridades locales, Piñera instruyó al ministro Rodrigo Delgado y a los jefes de las policías a trasladarse ayer a La Araucanía para coordinar un plan de acción que “permita responder con mayor fuerza y con mayor eficacia frente a estos actos de violencia y atentados terroristas”.

Joaquín Lavín: “El fin a la impunidad y el nuevo trato son dos caras de una misma moneda”.

A través de entrevistas y reflexiones en medios de comunicación escritos, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín sostuvo que por un lado “se debe poner fin a la impunidad”. “Hace mucho tiempo que en La Araucanía no hay Estado de Derecho. Las víctimas están indefensas, las policías no están funcionando. Ha habido más de 400 atentados y no han pillado a nadie. Eso indica que hay algo mal”, sostuvo en conversación con Mega Plus.

Según expresó, en la zona “actúan grupos terroristas, que van más allá de la causa mapuche y que no están dirigidos por ellos. Son organizaciones que quieren tomar territorios, apartar al Estado y lo quieren transformar en zonas de narcotráfico y robo de madera”.

Sin embargo, insistió que en paralelo es necesario un “nuevo trato con el pueblo mapuche que merece ser respetado, en su cosmovisión, en su cultura, en su lengua, en todo lo que eso significa y que no hemos hecho”.

En una columna publicada hoy en El Mercurio, reforzó estas ideas y aseguró “la cadena policías, fiscales, jueces hoy no está funcionando, y hay fallas que van desde las diligencias iniciales hasta la presentación de pruebas que son desechadas porque están mal tomadas y/o por temor a represalias”.

“la solución definitiva pasa por un Nuevo Trato con el pueblo mapuche, que merece ser entendido, reconocido y valorado en su cosmovisión y en su cultura como pueblo originario”

Además planteó que “el fin a la impunidad y el Nuevo Trato son dos caras de una misma moneda. El presidente tiene razón cuando dice que se requiere un acuerdo político transversal, pero para las dos cosas”.

Mario Desbordes: “El gobierno tiene que dotar a las policías del equipamiento necesario para enfrentar estos grupos”

El candidato presidencial de RN, Mario Debordes, dijo que respaldaba “el llamado del Presidente (a un gran acuerdo nacional), pero agregó que “en paralelo creo que se debe empoderar a la ministra Karla Rubilar para que saque adelante las medidas del Plan Araucanía. De 14 medidas, solo 3 están cumplidas y a medias”, sostuvo en una declaración en su cuenta de Twitter.

Además insistió en que “el gobierno junto con convocar a la mesa tiene que dotar a las policías de las herramientas materiales, del equipamiento necesario para enfrentar a estos grupos” y no descartó la aplicación del estado de sitio en la zona, tras los llamados realizados por un grupo de legisladores. “Contestémosle a los parlamentarios de la zona que están pidiendo Estado de Sitio, hay que evaluarlo (…)”, expresó.

“La enorme mayoría de los pueblos originarios es pacífico y nos está pidiendo cosas razonables, si no solucionamos eso, si no avanzamos en eso, creo que estamos cometiendo un tremendo error”, concluyó.

Evelyn Matthei: “Hay que meter mucha labor de inteligencia”

“Es imprescindible un acuerdo nacional. Hay que meter mucha labor de inteligencia que no se ha hecho nunca”, sostuvo en conversación con Tele13 Radio la alcaldesa y candidata a la presidencia por la UDI, Evelyn Matthei.

En este sentido, aseguró que la violencia en la zona “no ha tenido solución porque siempre se ha minimizado” y agregó que “hace dos gobiernos atrás o tres gobiernos atrás, en Colombia mandó la advertencia de que había gente de la FARC operando aquí en la Araucanía. Pero todo eso se puso debajo del mantel, debajo de la alfombra, todo el mundo se hizo los lesos, la violencia empezó a escalar, escalar y hoy día está bastante incontrolable”.

“Yo creo que hemos perdido 15, 20 años en que efectivamente no se ha hecho nada salvo hacerse los lesos”, reflexionó Matthei.

“Hay otros países que han enfrentado la guerrilla y han enfrentado el terrorismo y lo han enfrentado bien. Toma tiempo, es muy duro, pero se puede hacer”, dijo la alcaldesa e insistió en que esto no tiene relación con la causa mapuche: “No es mapuches contra blancos, mapuche contra mapuche: esto es terrorismo”.

Ignacio Briones: “La situación debe ser enfrentada con urgencia, decisión, y sin ambigüedades”

“La violencia en la Araucanía está en una situación límite. El Estado ha venido fallándole a los habitantes de la región en el que es uno de sus roles centrales: garantizar el Estado de derecho”, expresó el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones.

En este sentido, sostuvo que “no son aceptables las tomas, las extorsiones, ni menos las quemas, el vandalismo y el crimen organizado, que intenta confundir sus actos con las reivindicaciones de los pueblos originarios. La situación debe ser enfrentada con urgencia, decisión, y sin ambigüedades, usando todos los medios legítimos de los que dispone el Estado”.

Sebastián Sichel: “El diálogo debe ir encaminado en la búsqueda de la construcción de mayorías en el congreso para aprobar leyes

En esta línea, el candidato presidencial proclamado por el PRI, Sebastián Sichel, llamó a “distinguir la violencia y la delincuencia de la causa mapuche” y a perseguir la violencia con “orden público prioritario”.

“El diálogo debe ir encaminado en la búsqueda de la construcción de mayorías en el Congreso para aprobar leyes; si la escala de violencia aumente se debe aplicar el estado de emergencia constitucional que corresponda”, agregó el exministro de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter.