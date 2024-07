“Prometan nomás”: alcalde Carter hace un llamado a la “prudencia” tras polémico mensaje de Matthei a candidatos de Chile Vamos

La mañana de este viernes, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind.-exUDI), se refirió a los polémicos dichos que emitió ayer su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en una reunión por Zoom con los candidatos proclamados de Chile Vamos para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre.

Según pudo conocer La Tercera, la alcaldesa les dijo a los cerca de 100 asistentes: “Prometan nomás, prometan, porque les digo no hay nada, nada, que les vaya a generar mayor adhesión que la gente entienda que ustedes realmente se van a preocupar de la seguridad de ellos”.

Consultado respecto a estos dichos en una pauta en el Centro de Justicia, Carter calificó las palabras de Matthei como un “error”, aunque valoró que ella saliera a explicar la situación a través de su cuenta de X.

“Todos cometemos errores, yo he cometido muchos… No soy quien para darle lecciones a nadie. Entiendo que la alcaldesa Matthei ha explicado sus dichos y no tengo por qué poner en duda que está hablando con la verdad”, partió señalando el jefe comunal de La Florida, quien también ha manifestado su intención de competir por el sillón presidencial.

Eso sí, ante “los grandes dolores de Chile”, Carter llamó a ser “particularmente prudente”. Además, sostuvo que “en materia de seguridad por ningún motivo hay que transformar esto en un tema electoral.”

“Cuando los chilenos son atacados por los delincuentes, los delincuentes no les pregunta si es de la UDI o si es de Renovación Nacional o si es del Frente Amplio. Los chilenos son simplemente víctimas. Por eso, transformar esto en un botín electoral no es una buena idea y creo que esas palabras, que aparentemente son muy desafortunadas, la alcaldesa hoy día las ha explicado, y no tengo por qué hacer más comentarios al respecto”, zanjó.

Alcalde presenta querella contra 24 médicos por licencias falsas

Antes de referirse a las declaraciones de Matthei, desde el Centro de Justicia, el alcalde de La Florida anunció la presentación de querellas en contra de 24 médicos por la presunta emisión de más de un centenar de licencias médicas fraudulentas. Estas habrían sido facilitadas, según acusó, a más de 70 funcionarios de la Corporación Municipal de la comuna.

“En el contexto de lo que estamos hablando de mejorar nuestras pensiones y mejorar nuestra salud, hay un grupo que se dedica a defraudar a otros, a la mayoría que trabaja, a la mayoría que paga su 7% con tanto esfuerzo, y a la mayoría que necesita licencias médicas de buena calidad. Por eso, hace varias semanas nosotros venimos indagando, dentro de nuestra propia organización, dentro de la Corporación Municipal de la Florida, qué estaba ocurriendo”, indicó.

Tras una revisión “detallada”, se habrían encontrado con que “al menos 24 médicos, básicamente extranjeros, habían extendido licencias médicas fraudulentas en favor de un grupo de trabajadores de la misma Corporación Municipal”.

“Dos de esos médicos, además, trabajan con nosotros”, lamentó.