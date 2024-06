Alcalde Carter se postula para La Moneda: “Ser candidato presidencial es una opción real”

La mañana del domingo, tras acompañar a votar en las primarias municipales a Daniel Reyes, candidato por la alcaldía en La Florida, el jefe comunal Rodolfo Carter fue consultado por su futuro en la política y aseguró que “ser candidato presidencial es una opción real”.

“Chile me duele destruido por un gobierno nefasto como este. Me duele el nivel de delincuencia, el temor con el que vive la gente. Me duele la falta de crecimiento. Yo no soy de los que se quejan, me remango las manos y me meto al barro. Por tanto, quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después que termine el gobierno del Presidente Boric”, complementó.

Pese a sus intenciones de unirse a la carrera presidencial, precisó que “tampoco puede ser una obsesión. Hay demasiados políticos obsesionados que han dañado a Chile porque ponen sus intereses personales sobre la patria. Es una opción, la otra también evidentemente es el Congreso”.

En esa línea, afirmó que “cualquiera que sea pondré el mismo entusiasmo y el mismo corazón que puse en La Florida”.