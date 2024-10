Alcalde Carter por vinculación de Chadwick en caso Audio: “Creó dos monstruos que hoy son bastante patéticos”

Diversos coletazos han surgido tras la divulgación de las conversaciones del influyente abogado Luis Hermosilla con figuras del mundo político, judicial y empresarial, siendo los más recientes los que vinculan al exministro del Interior, Andrés Chadwick

Fue la semana pasada cuando el medio The Clinic develó nuevas conversaciones que dan luces de una coordinación entre el exsecretario de Estado; el exfiscal regional metropolitano, Manuel Guerra y el penalista que se encuentra en prisión preventiva, con el fin de dar una salida rápida a la investigación por financiamiento ilegal de la política conocido como caso Penta.

Particularmente en el caso se alude al senador Iván Moreira, en un diálogo fechado el 29 de diciembre de 2017, donde se desliza que Chadwick estaba gestionando una salida alternativa con el exfiscal Guerra para el representante de la Cámara Alta, misión en la que también se involucró el abogado Hermosilla.

En los chats entre Hermosilla y Guerra también sale mencionado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a quien se refieren de forma ofensiva.

Y en este sentido, Carter manifestó la noche de este lunes que Chadwick “tiene una tremenda responsabilidad en lo que hizo, porque creó monstruos. Estos dos monstruos que hoy día son bastante patéticos”.

“Aparentemente le servían a él para las causas que va a tener que explicar en algún minuto en tribunales, y la justicia determinará cuáles eran sus intereses precisamente. Pero creó dos monstruos, creyendo que con eso podía controlar frentes internos, obtener ciertos resultados para él o para otras personas y no se daba cuenta que primero estaba matando la libertad, estaba matando los ideales de la derecha en todo el mundo que son justicia, igualdad y mérito, y lo más importante se está matando la institucionalidad de todos los chilenos”, dijo en entrevista con Meganoticias.

En el mismo tenor, cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, señalando que “después de lo que hemos visto hoy, los chilenos tienen derecho a preguntarse ¿cuál es la justicia para los poderosos y cuál es la justicia para las personas normales?”.

Críticas a Chile Vamos

Sumado a ello, el jefe comunal se refirió a la situación de la centroderecha, en especial de Chile Vamos, indicando que “llegó el minuto de abrir la herida, aunque duela, y amputar si es necesario y cuando digo amputar es acabar con viejas formas de hacer las cosas”.

“Esta montonera en la que se ha convertido Chile Vamos, haciendo el ridículo en materia de acusación constitucional, pagándole a Boric con la misma moneda que él trató a Piñera, sin ningún proyecto concreto de cómo salir del hoyo en que estamos metidos, a lo único que nos conduce, no solamente a un potencial fracaso en las municipales en tres semanas más, sino que no vamos a merecer gobernar”, lamentó.

En este sentido, aludió a la desvinculación del exministro de Vivienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Ward, quien hasta el 9 de septiembre se desempeñaba como asesor en el departamento de vivienda del municipio. Ward declaró como imputado ante el el Ministerio Público en la nueva arista Parque Capital, que surgió tras la develación de los chats de Hermosilla, y donde se indagan eventuales irregularidades mientras se desempeñaba como jefe de la cartera del Minvu.

Al respecto, Carter relató que “a mí desvincular a Felipe Ward me dolió porque era mi amigo. Pero yo nunca tuve una explicación de parte de él cuando se filtraron los audios respecto a su participación en el Grupo Patio. Y tuve que separar la amistad, perdí un amigo (…) Cuando sale este tema del audio, yo esperé que me explicaran a través de una llamada en qué consistía. No recibí nunca una explicación. Esperé un día y tomé la decisión al día siguiente”.