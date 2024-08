Reconocen incomodidad: PS y PPD convocan a sus mesas para responder declaración del PC sobre Venezuela

La tensión en el oficialismo a partir de la situación en Venezuela no para de escalar. Sobre todo, luego de la declaración del Partido Comunista, y en particular de su timonel, Lautaro Carmona, que se distanció de la posición del Presidente Gabriel Boric y afirmó que en ese país no se vive una dictadura.

Los dichos del presidente comunista, quien este domingo señaló en TVN que su colectividad no comparte la conclusión del Mandatario, destacando que la suya “es una lectura distinta”, ha aumentado la incomodidad al interior del oficialismo, especialmente en los principales partidos del Socialismo Democrático.

Tanto así, que el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), convocaron a sus mesas directivas para responder la declaración pública del PC respecto a la situación en el país caribeño.

Ad portas de las citas programadas para esta tarde, desde La Moneda el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, abordó la declaración de la colectividad liderada por Carmona.

“Me parece insuficiente. Si el Presidente de la República ha calificado al régimen de (Nicolás) Maduro como una dictadura y ha señalado que las recientes elecciones son un fraude, lo que uno esperaría es que todos los partidos estén a la altura de lo que ha señalado el Mandatario”, dijo.

Así mismo, planteó que “esto no solo es una incomodidad, porque una cosa es tener diferencias en muchos puntos, pero otra cosa es tener diferencias sobre lo que es una dictadura y los valores democráticos”.

Y luego insistió: “Para nosotros es una situación incómoda, yo no les puedo dar más antecedentes porque lo vamos a conversar hoy en la mesa”.

En cuanto a la continuidad de la alianza de gobierno, sostuvo que “lo más probable es que, a fin de año, posterior a las elecciones de octubre, vamos a seguir teniendo ese tema en la conversación” y que en ese momento habrá “definiciones democráticas fundamentales respecto a lo que ocurre en Venezuela que habrá que considerar”.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en tanto, señaló que a partir de la declaración del Partido Comunista, su tienda “también en la reunión de mesa que tendremos a la una y media de la tarde, como partido la vamos a analizar y ahí probablemente tengamos una reacción de la mesa del partido en su conjunto”.