Tohá descarta que haya una crisis de seguridad pero reconoce que “tenemos un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios”

Una veintena de homicidios se han registrado en el país en los últimos diez días, escenario que ha generado cuestionamientos en torno a las políticas que ha implementado el gobierno, ante una nueva “crisis de seguridad” y ad portas de un extenso feriado enmarcado en las Fiestas Patrias de septiembre, donde desde La Moneda se han coordinado reuniones para analizar cómo será el despliegue policial y de las diversas instituciones del Estado para la fecha.

Esta situación fue analizada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien planteó –en Tolerancia Cero de CNN Chile- que muchos de estos problemas que enfrenta el país fueron asumidos al momento en que inició el actual gobierno.

En torno a esto último, se refirió a un “descontrol crítico” en temas del orden público, los índices más altos de violencia en la Macrozona Sur, una curva creciente de homicidios en todo el país, un “descontrol nunca antes visto” en la frontera norte, y el incremento de armas que “da lugar a delitos violentos de distinto tipo, incluyendo homicidios en distintos lugares de Chile”.

“De esos problemas hay una parte importante que ha tenido una evolución que muestra avances relevantes. O sea, hoy día en la macrozona sur estamos con índices de violencia muy inferiores a los que había hace 3 o 4 años atrás. En el norte del país, los homicidios han dejado de subir, van bajando, después de que tenían una tasa de más del doble del resto del país. El tema fronterizo, que sigue siendo un desafío, ya no va al alza, está cada vez más controlado, y los homicidios en general en el país no han seguido subiendo, que llevaban subiendo desde el año 2016″, argumentó.

Sin embargo, en torno a la sensación de aumento de asesinatos, la ministra diagnosticó que “hay ciudades muy importantes donde los homicidios o no han bajado o han bajado muy poco, y, en segundo lugar, hay homicidios muy violentos como estos 22 casos que se mencionan, que nos causan mucha conmoción”.

Una decena de homicidios se han contabilizado en los últimos diez días en la comuna de La Pintana.

“Tenemos un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios”

En relación con los problemas más serios, la jefa de Seguridad enlistó en primer lugar la alta presencia de armas, seguido por los homicidios y la situación que se registra particularmente en la Región Metropolitana, donde reconoció que se “requiere un trabajo aún más profundo, más recursos y más elementos”.

“En la Región Metropolitana, después del año pasado, en que se implementó (el plan) Calles Sin Violencia, los homicidios ya no subieron, incluso retrocedieron en cierta medida. En la Región Metropolitana se mantuvieron estables. Y si uno ve, en varias comunas de la RM subieron bastante, otras bajaron, pero en el promedio al final están estables, porque en algunos lugares, a pesar de que en unas bajan, en otras suben mucho. Entonces sigue habiendo un desafío enorme en esta región”, sostuvo.

Pese a ello, Tohá dijo que “desde el punto de vista de una crisis integral de seguridad, hoy no estamos en esa situación, pero tenemos un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios”.

“Este tema lo tenemos que asumir, como ha dicho el Presidente, como un elemento central de nuestro proyecto nacional (…) Estamos avanzando en esa dirección, pero nos queda todavía mucho. Esto está lejos, o sea, no sólo no está resuelto desde el punto de vista social y político, es el principal desafío de la sociedad chilena en este momento”, agregó.

Homicidios en La Pintana

Sobre la situación ocurrida en la comuna de La Pintana, que registra una decena de homicidios en los últimos diez días, la secretaria de Estado indicó que “todos estos días ha habido despliegues excepcionales en esa zona, ha habido identificación de personas que están vinculadas a estas bandas en cuestión, para marcarlas y hacerles seguimiento”.

No obstante, uno de los mayores desafíos que avizoró tiene que ver con los cursos de acción en el momento en son identificados los individuos involucrados en los crímenes, pero que aún no pueden ser aprehendidos al no disponer de las “pruebas contundentes” para ello.

“Pasa cuando tenemos esos sujetos que sabemos que están vinculados a crímenes, que los están investigando, pero todavía no está la orden de detención. Ese es un proceso que pasa en muchísimos lugares. A nosotros nos llegan hojas y hojas de los sujetos de interés de La Pintana y son decenas, que sabemos que están vinculados. A esos personajes, que no se les puede detener todavía porque no ha salido la orden de detención, hay que tener estrategias cada vez más fuertes para achicarles el círculo de movimiento”, precisó.

Posibilidad de renuncia

En torno a los múltiples emplazamientos por parte de sectores opositores, que llaman a renunciar a sus cargos tanto a la ministra como a los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente, Tohá remarcó que estas críticas forman parte de una dinámica de polémica pública “que se ve en muchos temas”, aseverando que estas declaraciones “no se condicen con el trabajo que hacemos todos los días” con la oposición

“Uno puede tener muchas opiniones, sensaciones o emociones con esas cosas que se dicen, pero a mí lo que me importa al final del día es que avancemos cada jornada que pasa, estemos más cerca de aprobar la Ley de Inteligencia del Estado, el Ministerio de Seguridad, la Defensoría de las Víctimas, los presupuestos con incrementos de recursos. Eso es lo que importa, las declaraciones dan para todo”, aclaró.

Ministra Carolina Tohá con subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara

Despliegue de las Fuerzas Armadas

La titular del Interior también se refirió a los requerimientos que han levantado numerosos alcaldes, tanto oficialistas como opositores, en torno a desplegar a funcionarios de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores policiales en ciertos sectores, a cuatro semanas de las Fiestas Patrias.

Precisamente, este domingo, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, adhirió a esta petición en el marco de lo que consideró como una “crisis de seguridad”, pese a que el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, ha manifestado en ocasiones anteriores que la institución que lidera carece de “entrenamiento, educación o equipamiento adecuado” para resguardar el orden público.

Al respecto, Tohá manifestó que “como gobierno nunca hemos visto como algo negativo pensar en las Fuerzas Armadas como un recurso que puede apoyar la estrategia de seguridad. No tenemos problema con eso. El tema es un recurso para qué y cómo lo ocupamos en una estrategia más amplia”.

Sumado a ello, recalcó que “siempre ha estado disponible el gobierno a evaluar esa posibilidad”, sin embargo, señaló que “cada vez que uno se sienta a analizar esto con los actores que públicamente lo dicen (…) nadie se termina de convencer que eso va a ser el instrumento que haga la diferencia”.

En este sentido subrayó que, en el caso de la Región Metropolitana, la idea de convocar a los militares sólo se puede hacer con la declaración del Estado de Emergencia, escenario en que las FF.AA. asumirían el mando de la estrategia de seguridad. Pese a ello, aclaró que “ni los militares, ni las fuerzas policiales consideran que esto sea una buena idea”.

Por ello, abogó por el reforzamiento de la legislación actual, aludiendo al tiempo en que ha estado en tramitación la “compleja” Ley de Infraestructura Crítica, que ha tenido urgencia por más de un año y que está ligada a otras iniciativas como el proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza para personal de las FF.AA. y de Orden.

“El día de mañana cuando esté disponible el despliegue militar a propósito de infraestructura crítica, eso va a ser un recurso, pero la idea de que eso es la fórmula mágica, de que eso va a ser la diferencia, es que nada por sí solo funciona así. Todo es un conjunto de herramientas”, complementó.