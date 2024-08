Ministro Cordero cuestiona declaración de Carmona por Venezuela y apunta a “grave” situación de derechos humanos en ese país

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, cuestionó las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto a la situación en Venezuela.

Tras una reunión de cinco horas, la comisión política del PC decidió que, institucionalmente, por ahora no reconocerán el triunfo “autodeclarado” de Nicolás Maduro.

Esa posición, sin embargo, se vio teñida este mismo domingo con los nuevos dichos de Carmona, en TVN, donde abiertamente discrepó de lo expresado por el Presidente Gabriel Boric y señaló que el régimen de Maduro “no es dictadura”. “Nosotros no compartimos (esa afirmación del Mandatario), no tenemos esa conclusión. (...) Es una lectura distinta y que la hacemos con respeto”.

En diálogo con Radio Infinita, Cordero señaló: “Hubiese esperado más de esa declaración”.

Y luego profundizó, al señalar que la situación de Venezuela es especialmente compleja en tres ámbitos. “Uno, en materia de derechos humanos. Yo creo conveniente no olvidar que la opinión categórica del Presidente en primer lugar ha sido sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La situación de derechos humanos en Venezuela es grave”.

“A mí me parece especialmente grave cuando se utiliza todo el sistema institucional para reprimir a opositores políticos. El gobierno de Chile y este gobierno en particular ha sido especialmente enfático en apoyar la misión especial de Naciones Unidas en Venezuela. Y ha reprobado la expulsión de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas”, recalcó.

En segundo lugar, el secretario de Estado apuntó a la falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales en el país caribeño. “Ocupar instituciones con el propósito de desconocer las elecciones, no puede ser sino calificado como dictadura”.

Cordero, sostuvo como tercer punto que en un sistema democrático no se puede aceptar el “matonaje político”.

“El lenguaje y la forma en que se ha utilizado el sistema institucional para atacar opositores políticos en el caso de Venezuela me parece inadmisible en cualquier parte. Y esto es muy similar a lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. A mí me parece que son dos situaciones respecto a las cuales el país no puede mantener, y el sistema político en general no puede mantener omisión”.