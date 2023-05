Republicanos resisten arremetida del Frente Amplio ante el Tricel y retendrían dos constituyentes por Tarapacá

Sólo cuatro reclamaciones de los últimos comicios al Consejo Constitucional llegaron a manos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Sin embargo, el caso más complejo es el de la elección de Tarapacá, que hasta el momento se está resolviendo por un puñado de votos. Ese detalle podría ser decisivo para que la derecha (Chile Vamos y el Partido Republicano) retenga los dos tercios del órgano electo que afinará la propuesta de nueva Constitución, lo que le da a la oposición un control absoluto del proceso constituyente. Aquella delicada mayoría, incluso, concitó la presentación de dos reclamaciones opuestas.

En esta elección -donde la tienda que lidera José Antonio Kast se estaría quedando con los dos escaños que reparte esa zona-, el Partido Comunes, una de las colectividades ejes del Frente Amplio, pidió revisar la elección completa.

En respuesta, los republicanos también solicitaron la revisión de los escrutinios en Tarapacá, pero con el fin de sumar más sufragios en favor de sus candidatos, ya que, según sus antecedentes, habrían sido perjudicados con la presunta excesiva calificación de votos nulos.

Este lunes, el Tricel acordó abrir una veintena de urnas de esa región para proceder a un nuevo escrutinio exclusivamente de 26 mesas. Según las actas publicadas anoche por el tribunal, el reconteo favoreció a los republicanos que subieron en 37 votos, mientras la lista del Frente Amplio solo acumuló 8 sufragios más.

Sin embargo, la decisión final de tribunal electoral seguía pendiente y, según personeros del oficialismo, el fallo ante la reclamación se conocería el 1 o 2 de junio.

En ese procedimiento participó el presidente del tribunal, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Adelita Ravanales Arriagada y Jaime Gazmuri Mujica.

La revisión realizada ayer incluyó a la mesa 1 de Colchane, donde se registró un error de tipeo, que terminó dando vuelta el resultado al día siguiente de la jornada electoral de 7 de mayo.

Hasta esa noche, por la Región de Tarapacá figuraban como “presuntamente electas” Ninoska Ayauna (P. Republicano) y Romina Ramos (Comunes).

Sin embargo, el problema quedó en evidencia luego de que se difundieran las actas de la mesa 1 del Liceo Técnico Profesional de Colchane, que mostraba que la lista del Partido Republicano sumaba 143 votos y no 2 como decía el portal del Servel. Sin embargo, como predomina la información del acta, la votación fue corregida durante la mañana del 8 de mayo.

Ello se tradujo en que la lista del Partido Republicano subiera a 59.554 votos (41,23%), lo que le permitió doblar al pacto de Unidad para Chile (Frente Amplio, PC, PS, FREVS y Acción Humanista) que obtuvo 29.739 sufragios (20,59%). Con ese resultado, el partido de Kast logró un segundo escaño para Sebastián Parraguez, mientras que Ramos perdía su calidad de “presuntamente electa”.

Esa ventaja se profundizó en el examen posterior que hizo el Colegio Escrutador y los republicanos crecieron a 59.596 sufragios (41,25%), mientras que la lista oficialista tuvo una leve alza a 29.744 votos (20,59%).

Con ello el doblaje se consolidaba, ya que al oficialismo le faltaban 55 votos más para evitar el doblaje republicano. Esa distancia, incluso, se acrecentó ayer.

En todo caso, la jugada de Comunes ante la justicia electoral iba más allá y, a través de su presentación, se pedía la nulidad de los comicios en Tarapacá, lo que incidiría en que la jornada electoral tendría que repetirse en esa región o bien en los locales o mesas que disponga el Tricel, si es que es acogida esa solicitud.

Entre los argumentos que aporta la colectividad frenteamplista figuran la doble votación que habrían realizado algunos electores indígenas, ya que aparentemente por desconocimiento algunos vocales les facilitaron dos papeletas para sufragar, en circunstancias de que el votante debía optar por una (elección general o de pueblos originarios). El escrito menciona 28 votos duplicados.

En vista de que era muy difícil que el tribunal accediera a una medida tan drástica, sólo en subsidio, Comunes pidió un escrutinio completo.

Otros casos pendientes

Una vez resuelta la situación de Tarapacá, el Tricel podría terminar la calificación de las elecciones y ratificar a los ganadores en todo el país antes del 7 de junio, que es la fecha que se han propuesto las autoridades del gobierno y el Congreso para la instalación del Consejo Constitucional.

No obstante, hay otras reclamaciones pendientes. La primera de ellas fue presentada por Carlos Cid Moreno, ciudadano del Biobío, quien en un texto de sólo dos párrafos buscaba objetar todo el proceso eleccionario. “Carece de validez... No tiene ni pies ni cabeza”, dice el escrito que simplemente se dio cuenta en el Tricel, pero que probablemente no tenga destino favorable al no haber más pruebas ni fundamentos de su reclamación.

La segunda presentación fue ingresada por el candidato del Partido Republicano en La Araucanía, Mario García, quien por el ajuste de paridad no fue declarado presuntamente electo por el Servicio Electoral y en su reemplazo se designó a su compañera de lista, Mariela Fincheira. Su causa está hoy en acuerdo.

Adicionalmente, el Partido Socialista también tenía una queja por un ajuste de paridad, que afectó a Raúl Allard (PS) y benefició a Kinturay Melin (RD) en La Araucanía. No obstante, el PS optó por no judicializar el caso.