RN critica renuncia de Jorge Díaz (DC) a gobernación de Arica siendo que busca reelección: “Sus explicaciones no son honestas con la ciudadanía”

Esta tarde, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz (DC), anunció su renuncia al cargo, pese a estar en busca de la reelección tras pasar a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 24 de noviembre.

A través de una carta dirigida a los consejeros regionales, Díaz afirmó que su decisión “no ha sido fácil”, y agregó que siente que “es necesaria para garantizarles que seguiré trabajando arduamente para ganar esta próxima elección del 24 de noviembre”.

Desde la DC, no obstante, afirmaron que la salida de Díaz del GORE se dio tras la recomendación de la mesa nacional de la tienda, y que si bien dan por seguro que Díaz “ganará su elección de gobernador”, le pidieron “por responsabilidad política” dimitir antes del plazo establecido por ley -el 16 de noviembre- para no quedar inhabilitado ante una eventual candidatura parlamentaria.

La renuncia del gobernador coincidió con la visita a Arica y Parinacota del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien hoy se desplegó en terreno en apoyo a la campaña del candidato de Chile Vamos, Diego Paco, quien se medirá contra Díaz en el balotaje.

“Hace pocos minutos me he enterado de que el actual gobernador Jorge Díaz, que compite en la segunda vuelta, ha renunciado al cargo de gobernador regional dando explicaciones que me parece no son honestas con la ciudadanía”, afirmó el timonel opositor.

De acuerdo a Galilea, la motivación de Díaz no es la que da en su misiva, sino que “es competir en las parlamentarias el próximo año y no dedicarse, como toda la ciudadanía espera, a la legítima moción de ser gobernador de Arica-Parinacota”

“Me parece un paso falso. No me parece correcto que quienes vayan a postular al cargo de gobernador estén pensando en realidad postularse a parlamentario. Eso no habla bien de la vocación de servicio público de Jorge Díaz”, cerró Galilea.

Por su parte, Diego Paco afirmó que “hay una sola cosa que como ariqueño y parinacotense, hijo de esta tierra, que yo les puedo decir a todos ustedes, es que yo jamás voy a abandonar a mi gente”.