Seis nudos que tendrá que enfrentar el nuevo Presidente Boric para administrar su gobierno

El viernes 11 de marzo, el recién electo Presidente de la República, Gabriel Boric, deberá asumir las riendas del gobierno. Ese día se iniciará una administración que estará llena de desafíos y más allá de lo que el abanderado de Convergencia Social prometió durante la campaña, deberá enfrentar una serie de obstáculos en el corto y largo plazo de su gestión.

La relación con un Congreso donde no tiene mayoría, mantener el orden público que ha sido un gran problema para la gestión de su antecesor Sebastián Piñera, y enfrentar y tratar de plasmar sus promesas económicas, son algunos de estos elementos a tener en cuenta.

Relación con el Congreso, aliados y gobernabilidad

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

El recién electo Mandatario no tendrá mayoría ni en la Cámara de Diputadas y Diputados ni el Senado, y eso sin dudas acarrea una serie de dificultades para llevar a cabo su programa y promesas de campaña, transformándose en uno de los nudos a resolver.

“Hoy día vamos a tener un Parlamento, prácticamente empatado y hay quienes dicen que eso va a inmovilizar las reformas (…) Yo lo veo más como una oportunidad, en el sentido, de que tenemos el deber de llegar a grandes acuerdos en temas que le importan a los chilenos”, sostuvo en el último debate de Archi el pasado 10 de diciembre, haciéndose cargo de la problemática.

Para el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central, Marco Moreno, “va ser imposible que pueda llevar adelante su programa de gobierno tal cómo lo conocemos hoy día. El programa va a tener que sufrir ajustes, modificaciones, cambios, porque va a tener que pasar por el test de la negociación política, en buena hora, yo creo que eso no es malo. Eso puede atenuar, modificar, graduar, varios de los aspectos de su programa de gobierno”.

En tanto, el analista Kenneth Búnker manifiesta “que tiene dos caminos. Uno es el que propuso en la primera vuelta y otro es el camino que propuso en la segunda vuelta. Son dos caminos que son antagónicos. Uno de izquierda y otro es socialdemócrata. Si se guía por el segundo camino va a ser un buen gobierno. Por el contexto del Congreso y no tener mayoría no va a poder hacer grandes proyectos, y por lo tanto creo que debiese gobernar pensando en la restricciones institucionales que tiene”.

Asimismo, el analista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, coincide y recalca que “tendrá que negociar y contar con figuras que sean capaces de llegar a esos acuerdos al interior del Congreso. Ese es el mayor desafío para cumplir con su programa”.

Y respecto a la conformación de su futuro gobierno, Duval baja un tono respecto de ciertas temores que han surgido al respecto: “El Frente Amplio tiene un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a asumir ciertas labores de conducción del Estado. Creo que tienen una gran cantidad de profesionales, sin experiencia pública, pero que son capacitados y pueden ayudar. Y políticamente, creo que tendrá que dar señales para atraer algunas personas que venían de los gobiernos de la ex Nueva Mayoría, probablemente, a trabajar en su cuadro de gobierno. Quizás no encabezando, pero eso lo veremos en un posible nuevo gobierno. Yo creo que el PC solicitará ciertos ministerios, pero si están en sintonía con las políticas del Presidente, no habría ningún problema”.

Orden público

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Fue uno de los temas por los que más se le consultó en campaña. Cómo va a enfrentar las posibles manifestaciones que puedan ocurrir durante su gobierno. Y de hecho, desde el 18 de octubre de 2019, ya han ocurrido cerca de 110 viernes de manifestaciones en Plaza Baquedano. Boric no se salió de su discurso y sostuvo permanentemente que aplicará la ley y dejará actuar a Carabineros, pero a la vez ha sostenido que la institución requiere una refundación -luego habló de reforma- y “nosotros nos vamos a jugar por justicia, verdad, reparación y no repetición, y no me cabe duda que la mayoría de la institución está en la misma posición”.

En esta línea, Duval sostiene que “él ha moderado sus posiciones en el último tiempo. Ya no habla de refundar Carabineros, sino que de reformar. Y al final del día, el Presidente está obligado a aplicar la ley y creo que le quedarán pocos espacios. Tendrá que aplicar la ley, lo quiera o no. Lo digo porque claramente ese es un tema sensible, donde sí lo van a estar evaluando”.

Bunker ve más obstáculos respecto de este tema. “La violencia en los últimos años ha echado raíces en Chile. Creo que es un tema que es bastante preocupante y no es un tema que se resuelve políticamente, es un tema que ya pasa a ser social, cultural (...) Esto va a seguir. Boric cambió estéticamente su posición frente a la violencia y ahora está hablando más sobre el orden, pero no está claro qué es lo que pretende hacer. Será un flanco si es que no empieza a lidiar con este desde el comienzo. No es un tema que tenga que abordar ideológicamente, sino que tiene que hacerlo desde el mundo académico, independiente, un poco más riguroso”, recalca el analista.

Un poco más optimista es Moreno, quien sostiene que “con Boric no es que se desmovilice la calle, pero evidentemente va a haber mayor espacio para buscar entendimientos, acuerdos que eviten que distintos actores se expresen en la calle de tal manera de no tener que recurrir al uso más o menos reiterado del orden público, a partir del uso de la fuerza legítima que tiene el Estado y que el propio Boric ha dicho que va a utilizar porque es un mandato legal (...) A lo menos, en un primer momento, no sabemos si cinco o seis meses, podría haber una mejor contención de las demandas sociales expresadas en movilizaciones”.

Conflicto en la Macrozona Sur

Foto: Héctor Andrade

Otro de los temas que ha debido enfrentar durante la campaña el electo Presidente es cómo abordará la situación de violencia en la Macrozona Sur. Como candidato, fue enfático en señalar que acabará con la militarización en la zona, aunque ha recalcado que no está a favor de la violencia.

“Yo jamás he validado la violencia. Y de hecho, la he sufrido. Por lo tanto, creo firmemente que la violencia no es el camino. Ni la violencia de quienes creen actuando, quemando iglesias o realizando atentados van a lograr algo, ni tampoco con la militarización”, dijo, por ejemplo, en el último debate Archi.

Para Bunker, Boric no podrá actuar de la misma manera que lo hizo como candidato que cuando asuma la Presidencia. “Ser candidato es distinto a ser Presidente. Yo creo que Gabriel Boric se dará cuenta rápidamente que hay cosas que simplemente no se podrá dar el lujo de hacer, como tener discursos que son ideológicos. Si no controla bien lo de La Araucanía, ese tema sencillamente se le va a salir de las manos. Creo que desde el comienzo debiera convocar a todos los sectores, partiendo por la derecha, para buscar la resolución de este tema. Ningún sector político por sí solo podrá hacerlo”, advierte.

Moreno apunta a cierto optimismo, al menos, en una primera etapa de gobierno. “El conflicto de esa zona tiende a ser más bien cíclico, hay momentos del año donde se activa, la llegada de un nuevo gobierno, abre también una ventana de oportunidades para hacer procesos de negociación y la oferta de Gabriel Boric está más bien en esa dirección, abrir una ventana es una oportunidad para ganar algo en una negociación y por lo tanto también hay que dar el beneficio de la duda. Y que por lo menos por un tiempo los movimientos que demandan autonomía se sienten en una mesa donde se vayan a tomar decisiones políticas”, sostiene.

En esa misma dirección apunta Duval: “Con él claramente se retira el estado de emergencia. Tampoco creo que las FFAA continúen en la zona y creo que impulsará nuevamente estos diálogos, que de alguna manera busquen una solución a este conflicto mayor”.

Señales al mercado, Reforma tributaria y situación económica

Las promesas de campaña y el programa de Gabriel Boric se sostenían, fundamentalmente, en una reforma tributaria que en un principio pretendía recaudar seis puntos del PIB en los próximos cuatro años, pero que tras la primera vuelta acortó a cinco puntos. En lo fiscal se fijó como meta una deuda pública que no supere el 45% del PIB hacia el fin del período presidencial. En cuanto a la perspectiva de crecimiento económico, lo que se ha conversado es lograr tener una expansión que vaya en línea con el PIB tendencial, que hoy está en 2,6%, y elevarlo idealmente hacia 3% hacia 2025.

Este fue uno de los puntos más cuestionados de su campaña, aunque tras la primera vuelta creó un equipo asesor económico que incorporó expertos que apoyaban en un principio a otras candidaturas y morigeró las expectativas. Aunque el tema sigue siendo una de las principales preocupaciones de su gobierno.

Para Moreno, esto sin dudas será un nudo de los primeros meses de su administración. “Avanzar hacia una reforma tributaria no parece fácil por su tramitación en el Congreso. Va a hacer más eficiencias internas, para poder hacer caja de tal manera de tener recursos para diseñar políticas públicas, reducción en el gasto del sector público, los salarios. Pero nosotros dependemos también de lo que pasa en la economía en el mundo y evidentemente el manejo macroeconómico va a descansar en equipos económicos que puedan afrontar bien ese flanco”.

“Creo que los equipos técnicos serán parte importante del establecimiento de esta política. Porque está claro que todas las formas tampoco se pueden hacer, los recursos que se necesitan”, sostiene por su parte Duval.

A su vez, Bunker apunta también a la relevancia de con quiénes se va a ser asesorar para este tema. “Creo que lo primero es recaudar. Yo creo que Gabriel Boric habla mucho de cuánto quiere gastar, todas las cosas que quiere hacer, pero no está claro de dónde sacará el financiamiento para eso. Una de las primeras cosas que tiene que hacer, para ser fiscalmente responsable, es juntar más de lo que está gastando. Yo creo que eso será clave. Ser un poco más realista, tener los equipos técnicos trabajando para juntar lo que se necesita en la cuenta corriente antes de empezar a gastar”, plantea.

Un desafío no menor será el nombramiento del equipo económico que lo acompañará en el inicio de su gobierno. Tanta inquietud genera la designación de las futuras autoridades de Hacienda -entre otras- dado el carácter de izquierda del gobierno que en el comando de Gabriel Boric evalúan adelantar este nombramiento para dar señales de tranquilidad al mercado.

Migración

FOTO: JUAN FARIAS/AGENCIAUNO

Otro de los temas que eventualmente podría transformarse en foco de conflicto y uno de los principales nudos de su gobierno dice relación con el tema migratorio. Por ejemplo, en el programa Mesa Central de Canal 13, el pasado 5 de diciembre sostuvo que “sería tremendamente irresponsable hablar de ‘perdonazo migratorio’, porque eso incentiva el descontrol de la migración y nosotros tenemos que tener fronteras ordenadas. Vamos a recuperar el control de nuestras fronteras”.

Si bien sus propuestas no fueron tan polémicas como las de su contendor, José Antonio Kast, quien prometió una zanja en la zona norte, sí varios expertos plantean preocupación por una supuesta permisividad que haría que la situación pudiese llegar a ser una de los grandes obstáculos para su gobierno. “Qué medidas vamos a tomar… se tomarán caso a caso, pero no voy a anunciar perdonazos por la prensa”, precisó en ese mismo programa.

Para Bunker, es “necesaria una regulación a la migración, pero para que sea consistente con su discurso debe estar enmarcado dentro de un plan claro en que se respetan los Derechos Humanos”.

“Tiene que tratar de disminuir el número de flancos abiertos que tienen y por eso creo que el tratamiento que se le va a dar a esto es más bien administrativo, probablemente con espacios de participación, de mesas, de mayor deliberación con los involucrados”, sostiene Moreno.

Mientras, Duval apunta a que “lo primero que tiene que hacer es hacer funcionar la nueva institucionalidad, porque es demasiado reciente. Lo primero es instalar este nuevo Servicio de Migraciones y que funcione y desde ahí tener este servicio para aplicar su política migratoria, que ha ido corrigiendo con el tiempo. Partió en una posición muy amplia y hoy parece mucho más restrictiva”.

Relación con la Convención Constitucional

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, junto a la presidenta Elisa Loncon.

Otro de los puntos ineludibles para el próximo Presidente de la República será su relación con el proceso constituyente. Tendrá que afrontar el término de esta (con su eventual prolongación) y el plebiscito de salida.

Y si bien los expertos coinciden que el trabajo de la Convención Constitucional, de alguna manera puede alterar el programa de gobierno propuesto e incluso quitar protagonismo a su gestión, también afirman que las dificultades debiesen ser menores a las que habría enfrentado un gobierno de José Antonio Kast.

“Quizá su relación será más fácil que la que habría vivido José Antonio Kast, porque hay un acuerdo de mayoría en la Convención entre el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Independientes no Neutrales y otros, que le están dando una posibilidad de avance al trabajo de la Convención. Probablemente Bassa, Atria, los socialistas, puedan efectivamente seguir con esa lógica más bien política, incluso tendiendo puentes hacía algunos como Harboe, Monckeberg, ahí yo creo que Boric tiene un punto a su favor”, sostiene Moreno.

En tanto, Duval puntualiza: “Ahí hay dos tesis. La primera es una concordancia, debido a la conformación de las fuerzas políticas en la Convención. La otra mirada es que de no existir esa concordancia, se podría ver afectado por la persona que llega al gobierno, que quiera gobernar más allá del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional”.