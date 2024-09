Sichel tras ser mencionado en Caso Audio: “A mí nadie me vincula al señor Hermosilla, el señor Hermosilla trata de vincularme a él”

El candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera abordó su mención en una de las jornadas de formalización del penalista Luis Hermosilla en el marco del Caso Audio.

En concreto, durante la segunda jornada de formalización del penalista, el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente diera cuenta de diálogos de Hermosilla con el empresario Álvaro Jalaff. Según el diálogo registrado en los mensajes del teléfono que se incautó al abogado, Hermosilla valoró el nombramiento de Sichel como presidente de Banco Estado, a propósito de su cercanía con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y habrían intentado gestionar un crédito.

Tras ser mencionado, Sichel ingresó una querella por “injurias graves” contra Hermosilla.

Bajo ese marco, esta jornada el también excandidato presidencial marcó: “A mí nadie me vincula al señor Hermosilla, el señor Hermosilla con otra persona trata de vincularme a él, que es súper distinto”.

“Voy a decir lo que dijo el fiscal, para no darme más vueltas, y creo que ahí viene el aprovechamiento político de algunos. El fiscal dice que la gestión no se realizó, no prosperó, y el crédito fue rechazado. Y por lo tanto lo muestra como evidencia de que efectivamente no aprobé un crédito. Entonces, ¿Cuál sería el vínculo? Ninguno”, agregó.

En ese sentido, añadió: “Ahora, si esto es una caza de brujas, si alguna vez tengo un amigo de un amigo, de un tío, de un abuelo, que es amigo de Hermosilla, por supuesto que alguien puede tratar de vincularme, porque formé parte del gabinete (de Sebastián Piñera) con Andrés Chadwick y tuve relaciones con Andrés Chadwick, y por lo tanto, eso es obvio”.

“No me parece justo cuando lo que se muestra en la evidencia, en la evidencia del juicio, es que yo rechacé el crédito, no lo aprobé y no le contesté el llamado, que tratan de vincularme y por eso me querellé a más con Hermosilla”, afirmó.

El emplazamiento de Ríos

Esta jornada, la alcaldesa de Ñuñoa y la principal contrincante de Sichel en las municipales de octubre, acusó que la figura de Sichel “da poca confianza”. No solo eso, sostuvo que es importante aclarar la contratación de Hermosilla en Banco Estado, y el motivo de porqué Sichel no asistió a la comisión investigadora del caso en la Cámara cuando fue invitado.

Tras ser requerido por este emplazamiento, Sichel respondió: “Primero voy a partir con que el tonito de la superioridad moral es bien agotadora. Primero, ¿por qué yo tengo que aclararle algo a ella que nadie me pidió aclarar? Ni la justicia”.

“Y lo que pasó la comisión, yo creo que a ella le falta saber cómo funciona a veces el resto de las cosas del Estado, pero lo que hizo la comisión investigadora fue que un diputado que se llama Boris Barrera, comunista, el que apoya a Maduro públicamente, me citó una comisión sin ningún antecedente”.

Ante eso, Sichel aseguró que respondió a través de un oficio que no podía asistir porque él hace clases, pero que “feliz” entregaría los antecedentes que tiene a disposición.

En ese sentido, aseguró que dentro de esos antecedentes, tiene que “el abogado Hermosilla fue contratado por el Banco Estado, no por mí, como persona natural. Yo no soy Miguel Crispi, que lo contraté para mi defensa. Era el Banco Estado quien lo contrata, por la fiscalía del Banco Estado. Por lo tanto, si usted me adjunta o solicita información al Banco Estado, respecto a ese contrato, feliz de aclarar las dudas que aparezcan. Ahí está el oficio y es público, ni siquiera se lo mando feliz”.