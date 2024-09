“Solo juega para él”: el impredecible carácter legislativo del diputado Pulgar

Cuando la diputada Karol Cariola (PC) fue elegida presidenta de la Cámara, por un solo de voto de diferencia (76-75) contra Joanna Pérez (Demócratas), ese mismo día, el 15 de abril de 2024, el gobierno puso “suma urgencia” al proyecto que crea el “Día Nacional del Arriero”.

La medida presidencial, que obligaba en teoría a la Cámara despachar en un plazo de 15 días esa iniciativa, era un gesto con nombre y apellido: el autor de esa moción era el diputado Francisco Pulgar (independiente), quien hoy enfrenta una solicitud de desafuero por una denuncia de violación a una menor de 14 años.

En la elección de la mesa, Pulgar –quien se ha caracterizado por moverse con autonomía entre los bloques políticos- fue decisivo. Si bien en esa ocasión dijo que no apoyaría a una militante PC para presidir la corporación, tampoco le dio su apoyo a Pérez, con quien compartía en la misma bancada. Si Pulgar hubiera votado por la legisladora de Demócratas se habría empatado y la presidencia de la corporación se habría dirimido en un sorteo. Finalmente, él optó por salir de la sala y no pronunciarse por nadie.

Tras el resultado, la diputada Pérez arremetió especialmente contra Pulgar, quien -según ella- le había comprometido el voto. En represalia, la legisladora -a quien se le cayeron otros respaldos de derecha- anunció la expulsión del independiente de la bancada de Demócratas.

“El diputado Pulgar comprometió su voto, lo hizo minutos antes de la votación y a las 5.17 nos manda un mensaje..., creo que esas prácticas tienen que desterrarse de la política”, dijo Pérez.

Alianza con la DC

Fue entonces que la DC entró en escena y le ofreció a Pulgar sumarse a su comité.

Meses después de ese episodio, la misma bancada DC anunció que congelaría la participación de Pulgar en ese grupo, debido a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.

En todo caso, el legislador independiente -enfermero militar y criminólogo, profesión que lo llevó a ser figura de la televisión, como experto- ya había pasado por estos trances.

No es la primera vez que cambia un voto sorpresivamente ni tampoco es la primera vez que lo echan de un comité parlamentario.

Además, la denuncia en su contra se hizo en 2021, por hechos que habrían ocurrido tres años atrás. Pese a ello, igualmente, en junio de 2021, compitió a gobernador regional por el Maule, llegó a segunda vuelta y perdió con un 42% de los votos. Luego fue candidato a diputado por Talca, Curicó y Constitución, donde se convirtió, en noviembre de 2021, en la primera mayoría en su distrito con un significativo 9,5% de los votos (23.049 apoyos).

El peso electoral de Pulgar -a pesar de la grave denuncia en su contra- es reconocido por legisladores de oposición y el oficialismo. De ahí el interés de la DC de acompañar las aspiraciones de Pulgar de llegar al Senado, alianza instrumental que por el momento está en suspenso.

Al margen del desenlace judicial del caso, que pone en duda su postulación al Senado (podría hacerlo, incluso, estando desaforado y formalizado, pero no si llega a ser acusado), una alternativa sobre la mesa es que su esposa Paula Sánchez compita, de todos modos, por el escaño que dejaría el diputado en la Cámara en las elecciones de 2025. Ella ya postuló a consejera regional en 2021.

Ni uno ni otro

Aunque en algunas ocasiones ha salvado al gobierno, que en respuesta le ha hecho algunos gestos, ello no transforma a Pulgar en un aliado de La Moneda, menos en un oficialista.

La oposición tampoco lo considera un voto seguro para sus intereses y objetivos.

El problema es que su versatilidad legislativa tampoco le ha traído réditos muy significativos (o al menos evidentes), a diferencia de otros independientes que han logrado mayores espacios de poder en el Congreso, a cambio de votos.

En los últimos años, además de la urgencia para el Día del Arriero, el oficialismo le cedió, en marzo de 2023 un asiento estable en la Comisión de Inteligencia, que pertenecía al PC.

Además, hoy preside la vilipendiada Comisión de Bomberos, donde fue destinado como “castigo” por otro de sus giros sorpresivos ocurrido en noviembre de 2022.

Entonces, integraba el comité del PDG-Independientes, que ante la primera postulación de Cariola a la presidencia, decidieron desmarcarse del acuerdo administrativo y levantar la candidatura a la presidencia del diputado Víctor Pino (entonces PDG, hoy Demócratas), quien también contaba con el respaldo de la derecha. La oposición quería evitar toda costa que llegara a una comunista a la presidencia.

Pulgar, junto Rubén Oyarzo y Karen Medina (ambos ex PDG), no aceptaron y apoyaron la postulación de Vlado Mirosevic (liberal), que fue levantado repentinamente en reemplazo de Cariola para anular la estrategia anticomunista de la derecha que había permeando a la DC y al PDG.

La derecha, en respuesta, bajó a Pino y puso a Miguel Ángel Calisto (entonces militante DC) como abanderado, quien finalmente fue derrotado por Mirosevic.

A pesar de que ya han pasado casi dos años, el diputado Pino no olvida aquel episodio. “Pulgar es impredecible. No juega ni para un lado ni para el otro. Solo juega para él”, comentó.

Giro en reforma tributaria

Otro episodio recordado en la oposición, fue la votación de la reforma tributaria en marzo de 2023.

Aunque en esa ocasión el gobierno igualmente sufrió el rechazo a la idea de legislar del proyecto (por el desmarque de las diputadas Pamela Jiles, Mónica Arce y Viviana Delgado), según la versión de RN, Pulgar había comprometido su voto de rechazo y, al final, terminó aprobando la fallida propuesta gubernamental.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, dijo que si bien no tienen un problema con él, admitió que “efectivamente para la reforma tributaria había un compromiso de parte de él, que no cumplió. Lo más sorprendente es que no hubo explicaciones después por el cambio. A veces es razonable que haya cambios, pero eso no se dio”.

“Él no es un voto seguro para nadie. Muchas veces vota con el gobierno, a veces con nosotros. A veces nos ha dicho que va a votar con nosotros y después aparece votando a favor. Es impredecible”, señaló el subjefe de bancada de RN, Hugo Rey, quien representa al mismo distrito de Pulgar.

Sin embargo, uno de los nexos de Pulgar con el oficialismo, el jefe de bancada del grupo PPD-Independientes, Jaime Araya, justifica su actuar legislativo. “Evidentemente no es un parlamentario del oficialismo, pero las veces que hemos conversado y logrado acuerdos, estos se han cumplido. No comparto el juicio de la oposición. Las experiencias que he tenido con él son muy positivas”, dijo el diputado, quien fue clave para convencer a Pulgar de que se restara de la votación de la última elección en la que se impuso Cariola.