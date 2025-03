El largo ocaso del diputado Francisco Pulgar

El 21 de marzo pasado, como todos los viernes desde el 19 de febrero, fecha en que su marido, el diputado independiente Juan Francisco Pulgar Castillo (53), quedó en prisión preventiva acusado de presuntamente haber violado a una menor de 14 años en 2014, Paula Sánchez se conectó a una transmisión en vivo en Facebook.

Al otro lado de la pantalla estaba Sergio Pulgar, hermano del diputado, quien en los últimos meses se ha unido a la defensa pública que argumenta la inocencia del congresista. “Lamentablemente, y aquí cito a la prensa, que ha condenado a mi hermano, lo han condenado sin un previo juicio justo por un tribunal calificado”, alertó el mayor de los Pulgar Castillo a los que veían el live.

Su esposa y Sergio, el hermano de Francisco Pulgar, han abogado por su inocencia en redes sociales.

Quienes han conocido al diputado Francisco Pulgar aseguran que su hermano siempre ha sido un referente en su vida. Sergio, funcionario en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI), llegó a ser jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Linares, en la Región del Maule. Francisco, por su parte, realizó la postulación a la Escuela de Investigaciones Policiales en 1992, pero no fue aceptado.

“¿Por qué me sacaron de la institución un mes antes de la denuncia? El mismo día a mí me retiraron de la institución en circunstancia que a otros colegas, con la misma cantidad de años, les dieron seis meses para que permanecieran”, acusó Sergio Pulgar en la transmisión, dejando entrever -sin pruebas- que su salida de la PDI también fue parte de una “operación política” en contra de su hermano.

El 19 de febrero Pulgar fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado, en el Juzgado de Garantía de Talca. Foto: José Robles / Aton Chile.

El perito criminalista saltó a la fama en diversos matinales de la televisión chilena, siempre ávidos de teorías y comentarios sobre los casos policiales más impactantes, y en 2021 consiguió un cargo de elección popular como diputado independiente por el Distrito 17 del Maule. Hoy, sin redes políticas y desaforado, autodeclarado como “preso político” y en una huelga de hambre -que según cercanos ya lo ha hecho perder 10 kilos-, el destino de Pulgar es incierto.

“Mi causa se inició en un contexto político, motivado por un militante del Partido Regionalista Verde Social, accionada por la secretaria del Partido Socialista de la época y difundida por una activista del Partido Ciudadano en junio de 2021 (...). Todo esto, sin considerar que la querellante es financiada por políticos del Maule, especialmente del PC y del FA”, acusó Pulgar cuando quedó detenido.

El perito de matinales

En noviembre de 2009, luego de obtener con “distinción especial” el título de “Cientista Criminalístico” en la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM), Pulgar creó la empresa “SAV Servicio de Atención a Víctimas y Criminalística Forense”. En su currículum dice haber desarrollado más de 500 informes periciales. Entre ellos, sobre balística, tránsito y en “materia de abuso sexual y violación”.

María José Correa fue una de las personas que trabajaron desde los inicios con Pulgar. “Con su marca nos abrió un espacio laboral. Como peritos estábamos siendo bien cuestionados, porque supuestamente nos habían estafado con una carrera que no tenía campo laboral”, explica la mujer. La primera crisis, recuerda, fue el terremoto de 2010, que dejó inhabitable el edificio de Ciudad Empresarial donde estaba la oficina del perito.

Pulgar se hizo conocido alrededor de 2012 como "forense" en diversos programas de televisión.

Pese a ello, a bordo de un “furgón laboratorio” y escribiendo los informes en el living de la casa del mismo Pulgar, recuerda Correa, el equipo consiguió ser contratado por la Defensoría Penal Pública. Según datos de la institución, entre 2012 y 2018 la empresa generó 67 informes para defender a diversos imputados en las regiones de Arica, Metropolitana, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Los casos más bullados en los que tuvo intervención son varios: el incendio de la Cárcel de San Miguel en 2010, el “caso Bombas” en 2011 y el caso “Hijitus de la Aurora”, en el que la dueña de un jardín infantil y su hijo fueron erróneamente acusados de abuso sexual contra menores de edad. También fue criticado por ser parte de la defensa de los homicidas de Daniel Zamudio en 2012 y de Mauricio Ortega, el hombre que intentó matar y provocó la pérdida de visión a Nabila Rifo en 2016.

Nadie sabe exactamente cómo, pero alrededor de 2012 Francisco Pulgar comenzó también a hacerse un espacio en la televisión. Vestido siempre con una chaquetilla sin mangas con un logo similar al de la PDI en el pecho, y con la palabra “Forense” en grandes letras en la espalda, comentaba sus teorías en casos que -en su mayoría no era parte- ganaron adhesión en matinales y programas de conversación.

Ese ánimo de popularidad lo llevó incluso a tratar de involucrarse personalmente en “sitios del suceso”, donde las cámaras de televisión abundaban. Así ocurrió en agosto de 2020 cuando, sin autorización ni de la PDI ni de la Fiscalía de Villa Alemana, revisó por su cuenta la casa del homicida Hugo Bustamante, un día antes de que allí fuera encontrado enterrado el cuerpo de su víctima, la menor Ámbar Cornejo.

“Ha habido personas de un matinal incluso, una persona que dijo que era perito, vino con una chaqueta que decía perito forense, entró al domicilio, realizó supuestas diligencias de investigación, sin autorización absolutamente de nadie (...), a mí eso me parece de una irresponsabilidad tremenda”, acusó en ese momento la fiscal María José Bowen.

Por ello, Pulgar se querelló por injurias y calumnias en contra de Bowen y del entonces director de la PDI, Héctor Espinosa. Ambos fueron absueltos y el perito tuvo que pagarles $ 1.400.000.

La denuncia en su contra

Según la Fiscalía, Pulgar habría cometido los delitos que hoy lo tienen en prisión preventiva cuando ya era conocido por ser un personaje televisivo. En la solicitud de desafuero en su contra y en su formalización del 19 de febrero pasado, la Fiscalía del Maule aseguró que el diputado violó a la hija de una prima cuando ella tenía 13 y 14 años.

Se trata de dos hechos. El primero de ellos habría ocurrido el 4 de enero de 2014, en el sector cordillerano de Los Cipreses, en la comuna de San Clemente, donde Pulgar tenía una cabaña y solía ir los fines de semana. La noche de ese día, aprovechando la confianza de la familia, Pulgar habría invitado a la niña a buscar a su cabaña un puntero láser para ver las estrellas.

En el trayecto de regreso, al interior de su vehículo, el perito habría cometido el abuso. “Luego de los hechos el imputado la amenazó, diciéndole que no debía hablar de lo sucedido o podría pasar algo, temiendo por ella y por sus padres, dándole la instrucción de que, al llegar a su casa, se bañara y se deshiciera de las ropas, lo que la víctima realizó”, consignó la Fiscalía.

El segundo de los hechos habría ocurrido de forma reiterada entre los meses de marzo y junio del mismo 2014, cuando la niña permanecía en casa de una tutora en la ciudad de Talca, donde comenzó a cursar primero medio. Allí, según la denunciante, “al juntarnos me subía en los asientos traseros (del auto) y me tapaba con una casaca y llegábamos a un motel. Siempre me decía que si yo contaba, a él le podía pasar algo”. La misma escena se habría repetido unas 10 veces.

En una segunda declaración entregada en mayo de 2021, la denunciante agregó que, también en 2014, ella inició una relación consentida con un joven de 28 años “por protección”, ya que tenía miedo de Francisco Pulgar “debido a sus constantes amenazas relacionadas a que les podía ocurrir algo a mis papás” y a que “en una ocasión le vi un arma, la cual siempre llevaba, pero nunca me amenazó con ella”.

El 3 de septiembre pasado Francisco Pulgar usó las dependencias de la Cámara de Diputados para defenderse de las acusaciones en su contra.

En la investigación también entregaron sus testimonios la hermana, la mamá, el papá y la tutora de la denunciante, quienes ratificaron el contexto en el que se dieron los hechos y el vínculo que Pulgar tenía con la entonces niña y su familia. Además, la hermana de la tutora dijo que en la misma fecha de los hechos, la niña “comenzó a llegar con varios regalos de alto valor, como chocolates Ferrero Rocher, peluches y flores, lo cual nos llamaba la atención a todos, y al preguntarle ella siempre dijo que un tío se los regalaba”.

La misma mujer apuntó que en 2014 era frecuente que “un tío” llevara a la niña los viernes de regreso a la casa de sus padres en San Clemente. “Ahí por primera vez ella señala que ese tío corresponde a Francisco Pulgar, con esto comencé a sospechar que dichos regalos y a la persona que ella señaló que estaba conociendo podía ser este tío llamado Francisco Pulgar”.

Otro de los elementos considerados cruciales por la Fiscalía es el peritaje realizado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la misma PDI. En el informe se establece que existe “coherencia y consistencia” en el relato de la denuncia, que habrían existido estrategias de “victimización” y “silenciamiento” de parte del agresor sexual, y que se descarta “la hipótesis de un falso testimonio por animadversión para perjudicar al imputado en su carrera política”.

El supuesto complot político

“Defensores Región del Maule” es el nombre de un grupo que, alrededor de 2014, Francisco Pulgar comenzó a formar en redes sociales, donde se autodefine como “activista medioambiental”. Se trata de una de las plataformas por las que Pulgar comenzó a consolidar su popularidad en la región, de la que es oriundo.

Una de las principales banderas de lucha del hoy diputado ha sido la denuncia en contra de la empresa Enel por la construcción de la central hidroeléctrica subterránea Los Cóndores, que utiliza parte de las aguas de la Laguna del Maule para inyectar 153 MW de potencia al sistema.

Entre otras cosas, Pulgar denunció en 2017 que en las obras de construcción se vertieron aguas residuales no tratadas al cauce del río Maule, lo que fue corroborado por la Superintendencia del Medio Ambiente, que formuló cargos contra la empresa. Es aquí donde la familia y la defensa de Pulgar, acusan, comenzó una “persecución” que hoy lo tendría tras las rejas.

En sus fotos en redes sociales antes de ser diputado, Pulgar se mostró manejando armas de fuego en el ámbito de sus funciones como perito forense.

“Coincidentemente, él quedó en prisión preventiva y no sé de qué manera, sobrenaturalmente, las aguas del río Maule desaparecieron. Qué curioso”, dijo su hermano Sergio el 21 de marzo pasado.

El mismo 2017, antes de que se hiciera público el presunto caso de violación, el hoy diputado denunció a la pareja de la supuesta víctima por “seguirlo en un automóvil”. A lo que siguió otra denuncia en 2020 por dejarle mensajes en su auto con la palabra “violador”. Tras un frustrado intento de ser diputado a fines de 2017, en mayo de 2021 el independiente Pulgar pasó a la segunda vuelta en la elección para ocupar el cargo de gobernador del Maule, con 83.692 votos, versus los 98.853 de su competidora, Cristina Bravo (DC).

El 2 de junio de 2021, días antes de la segunda vuelta del domingo 13 de junio, en el sitio web Southa, Daniela Ortega Muñoz, vinculada en ese entonces al hoy disuelto partido Ciudadanos, publicó un texto titulado: “Un violador en tu camino precordillerano”. “Francisco Pulgar violó a una niña desde que tenía 13 años (...). Su aparición como opción en la candidatura a gobernador regional en la segunda vuelta la estremeció e hizo confesarme esto”, decía la publicación.

Pulgar reunió las firmas necesarias y pasó a segunda vuelta como candidato a gobernador por El Maule.

La nota venía acompañada de un video con una entrevista realizada a la denunciante por la periodista, locura radial local y exconcejala socialista de Talca Elia Piedras Garrido, quien ante la Fiscalía dijo haber sido contactada por la pareja de la presunta víctima en búsqueda de ayuda. Detrás de la acusación, asegura la defensa de Pulgar, también habría estado Vicente Marinkovic Rodríguez, ex Seremi de Energía en segundo gobierno de Michelle Bachelet, hoy director en la Región del Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

“El afán era que Francisco no ganara las elecciones de segunda vuelta, que era lo que las encuestas decían. Porque de siete candidatos pasó un independiente y pasó una persona que, en ese momento, decía que era de la izquierda. Y todos los partidos que eran de la derecha, por lógica, no podrían haber votado por la izquierda”, acusó la esposa de Pulgar en uno de sus videos, el pasado 26 de febrero.

En la segunda vuelta a gobernadores, Francisco Pulgar obtuvo 50.827 votos, versus los 68.257 con los que Bravo se quedó con el cargo. Pese a la denuncia en su contra, a fines del mismo 2021 Pulgar se postuló nuevamente como candidato a diputado independiente en un cupo del disuelto partido Centro Unido. Esta vez sí ganó, con 23.066 votos, la primera mayoría de su región, convirtiéndose en uno de los 36 independientes dentro de un pacto que resultaron electos.

En su segundo intento, Pulgar fue electo diputado el Distrito 17 del Maule Norte como independiente del Centro Unido.

Una vez en la Cámara de Diputados, su condición de independiente lo llevó a buscar refugio en diferentes bancadas. Primero pasó por la del Partido de la Gente e Independientes -que se quebró a fines de 2022-, luego saltó a la de Demócratas e Independientes, donde fue expulsado en abril de 2024 por no respetar un acuerdo para elegir a Joanna Pérez como presidenta de la Corporación.

Su último hogar legislativo fue la bancada de la Democracia Cristiana e Independientes. “Él se acerca a nuestra bancada con el propósito de poder participar, porque los diputados de manera individual no tienen una serie de derechos. Pero cuando se genera la formalización se suspende su participación”, asegura el jefe de la bancada, Héctor Barría (DC).

Tres años y medio después de que la denuncia ingresó a la Fiscalía del Maule, Francisco Pulgar fue desaforado, formalizado y dejado en prisión preventiva por ser considerado un peligro para el éxito de la investigación. Pese a ello, sigue recibiendo su dieta parlamentaria. “Yo desconozco si ella ha sido víctima de algo y jamás podría desmerecer. Yo lo que sí puedo decir es que Francisco no le hizo eso”, dijo su esposa el 26 de febrero pasado.

“En este caso no se han cumplido las garantías para ninguna de las partes. Porque una persona que denuncia no puede esperar cuatro años para que se investigue, eso es una vulneración de derechos”, concluyó en la misma instancia.