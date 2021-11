Incendio en la cárcel de San Miguel: el expediente del documental sobre la tragedia

¿Cómo filmar un documental sobre aquello que parece imposible de filmar? En medio de un extenso proceso de investigación, la realizadora Francina Carbonell (28) meditaba opciones sobre a qué imágenes recurriría para crear una película de no ficción sobre el incendio que dejó 81 víctimas en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. Reconoce que en medio del torbellino creativo, y ante la aparente ausencia de alternativas más a la mano, incluso una de las ideas que barajó fue emplear animación.

Tras un par de años de cabeza en el proceso junto a un grupo de compañeros de universidad, la cineasta halló las imágenes que articulan su ópera prima, El cielo está rojo. “Los siguientes archivos fueron obtenidos de la carpeta judicial del caso”, se explicita al inicio.

“Son archivos públicos y pueden ser utilizados, pero el proceso de conseguirlos fue arduo”, reconoce la directora sobre esa gestión, apoyada por el contacto que estableció con la ONG 81 Razones, conformada por los padres, parejas e hijos de las víctimas de la tragedia.

Tanto la obtención de ese material como su vínculo con los familiares definieron lo que se puede ver en su filme (estreno este jueves en salas de cine): una reconstrucción cuidadosa y estremecedora sobre lo que ocurrió durante esa madrugada hace 11 años, sostenida en las imágenes de las cámaras de vigilancia de la prisión, el registro audiovisual de la reconstitución de escenas en el lugar y los audios del juicio que terminó con los gendarmes acusados finalmente absueltos.

“Ante este tipo de tragedias la gran problemática es que es complejo sostener la mirada, nos dan ganas de cerrar los ojos. Y siempre es muy difícil tratar el dolor ajeno, da mucho miedo no estar a la altura, no poder entenderlo del todo”, explica sobre su filme, premiado como Mejor documental en el último Festival de Guadalajara y estrenado mundialmente en 2020 en IDFA, una de las mayores cumbres del cine de no ficción.

Tempranamente, Carbonell descartó pulir el archivo con corrección de color o un trabajo más sofisticado. “Las fallas de los archivos históricos en realidad nos están aportando mucha información. Que la imagen esté pixeleada o que la cámara no muestre lo que está ocurriendo nos hablan de quién está filmando, cómo está filmando y para qué está filmando”, sostiene. “Es una actitud algo detectivesca, pero no para encontrar un culpable, sino que para poder leer otras cosas en la misma imagen”.

Debido a que esa apuesta visual por sí sola le algo parecía fría y mecánica, intentó que el documental ganara en cercanía con la composición de su diseño sonoro, una inmersión en los sucesos de ese 8 de diciembre y en las declaraciones de jueces y acusados. “No me interesaba hacer un documental meramente informativo, sino que quería ingresar en las emociones de ese momento, pero sin caer en algo hiper emotivo, porque había cosas reales y concretas. Fue un trabajo de artesanía hasta encontrar esa distancia justa”.

También concreta fue la sorpresa que, dice, ha causado entre el público asistente a las proyecciones en festivales internacionales que el caso se cerrara sin la condena de individuos: en noviembre de 2020, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago dictó un fallo en que se ordenó al Estado pagar una indemnización total de cerca de $ 3.800 millones por el concepto de daño moral a las familias de reos que murieron en el incendio.

“Es un caso donde hubo responsabilidades específicas, pero también hubo otras cosas estructurales, como el hacinamiento o que los reos contaran con elementos inflamables”, apunta. “En mi relación con los familiares también he podido comprobar el total abandono del Estado”.