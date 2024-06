Tohá advierte que cortar diálogo en otras materias con el gobierno por el anuncio de aborto legal: “Es ocupar a la gente de rehén”

La mañana de este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que trabar las discusiones en otras materias por el anuncio de aborto legal, “es ocupar a la gente de rehén”.

“Porque no estoy de acuerdo, entonces voy a rechazar la ampliación de dotaciones policiales, o porque uno no está de acuerdo con otro proyecto va a decirle que no al mejoramiento de las pensiones de las personas más mayores, no corresponde”, complementó.

El proyecto de aborto legal fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública, aunque el anuncio fue recibido con aplausos en el Salón de Honor por el oficialismo, al finalizar la ceremonia la oposición rapidamente mostró su rechazo a la propuesta. Algunos parlamentarios adelantaron que podría complejizar el debate de otras iniciativas que esperan ser discutidas en el Congreso.

Ante este escenario, Tohá recalcó que este es uno de los compromisos de campaña del Mandatario y destacó que “toda nuestra historia de discución de este tipo de tématicas siempre han estado cargadas de muchas polémicas, pero nunca ha sido obstáculo para que sigamos buscando entendimiento en otros ámbitos”.

En esa línea, recordó que “cuando en Chile se discutió el divorcio, incluso más atrás, cuando se discutió terminar con los hijos ilegítimos, había todo un tipo de respuestas muy aireadas respecto a que esto iba a destruir la familia, que atentaba contra los valores más básicos, que era una inmoralidad, pero nunca eso fue obstáculo.

Al ser consultada en Meganoticias por la postura de las figuras eclesiásticas como el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, sobre esta temática, respondió que “la Iglesia Católica tiene una opinión distante de esto, la tuvo también con el aborto en tres causales, la tuvo en el divorcio, también su momento con la sodomía y la verdad es que hemos convivido con la idea de que hay partes de la sociedad que no están de acuerdo con estas agendas y tienen derecho a expresar su opinión, ciertamente, porque estos son debates, no son imposiciones”.