Van Rysselberghe desliza crítica contra ministro Monckeberg por acusación contra Víctor Pérez: dice que esperaba “verlo comprometido con el tema”

Un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional contra el ahora renunciado ministro del Interior Víctor Pérez, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, deslizó una crítica contra el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

En Duna en Punto de Radio Duna, a la también senadora UDI se le consultó sobre la defensa de Pérez: “No me puedo referir a como se ha hecho la defensa y esto pasa al Senado y me van a inhabilitar. No puedo referirme mucho al proceso en sí mismo”.

Eso sí, acto seguido, expresó: “Sí puedo decir que desde el punto de vista político, estoy convencida que las cosas pudieron haberse hecho mejor”.

Acto seguido, se le planteó que el ahora senador Claudio Alvarado habría hecho gestiones de último minuto en el mismo Congreso para conseguir votos que pudieran haber salvado a Pérez (lo que se conoce en la jerga como “pirquineo”, en lugar del equipo de La Moneda.

“Yo Me hice la misma pregunta”, dijo Van Rysseblerghe antes de aludir la crítica contra Monckeberg:

“Si el gobierno tiene una opinión en relación a la Acusación Constitucional de su principal ministro, lo que uno espera es que el ministro encargado de la relación del gobierno y con parlamento, y en particular con los partidos oficialistas... verlo comprometido con el tema”.

Y requerida si es que Monckeberg estuvo realmente comprometido, respondió: “Te lo puedo contestar eso el 17 con todo gusto”.

Sucesor de Pérez

Por otro lado, se refirió al sucesor de Víctor Pérez como titular del ministerio del Interior. “Siempre encontrar personas disponibles a dejar sus pegas para ir al último año de gobierno, es complejo. No es lo mismo iniciarlo que terminarlo. Más con una oposición que vimos ayer, que mostró su peor cara”, expresó.

Van Rysselberghe manifestó que, más allá si el reemplazante de Pérez es militante de la UDI o no, “espero que sea un buen ministro para que ayude al presidente y al gobierno en sus múltiples desafíos”.

“Nosotros estamos aportando nombres al presidente que tendrá que evaluar en su mérito. Sin duda que no es fácil es la tarea. No sé si esas personas están disponibles. Lo que espero, y vamos a respaldar la decisión que tome”, cerró.