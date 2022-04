10 grandes ofertas de esta semana: Galaxy Z Flip3, parrillas a gas y Nespresso

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 128GB - 38%

La semana pasada hablábamos de cuánto había caído el precio del Galaxy Z Flip3, el teléfono estelar que Samsung lanzó el año pasado. A diferencia de lo que pasa con el aceite, la carne y el resto de la vida, este modelo sigue bajando y bajando, y ahora Abcdin lo tiene a $549.990, doscientos mil pesos menos que la oferta de hace siete días. Sin tarjetas ni requisitos. Geeks tecnológicos, aprovechad. Precio anterior: $899.990.

Parrilla a gas empotrable FDV 2 quemadores - 50%

¿Hagamos un asado? ¡Pero hagámoslo altiro! Con esta parrilla a gas más o menos que se puede cumplir con ese sueño de improvisar un asadito en cualquier momento (y casi cualquier lugar). Es cosa de instalarla en un mesón resistente al calor, con buena ventilación y conectarla a un balón. Tiene dos quemadores (preciso para una parrillada exprés o de público acotado) y es completa de acero inoxidable. Precio normal: $299.990.

Freidora de aire digital Oster CKSTAF18D 1,8 litros - 35%

Ya no hay dudas: las freidoras de aire dejaron de ser una moda y pasaron a convertirse en una gran ayuda en la cocina. Más en estos tiempos convulsos para el aceite, con precios altos y misteriosas faltas de stock. En general todas funcionan muy bien, pero la que ha sacado nota más alta en nuestros testeos es la Oster, muy fácil de usar, con buenísima crocancia y sin olores. Y ahora a un valor muy conveniente. Precio normal: $69.990.

Cafetera Nespresso Essenza Mini D30 (incluye 14 cápsulas) - 30%

Las cafeteras Nespresso no son del gusto de todos, pero es cierto que han dejado de ser un lujo. Este pequeño modelo, por ejemplo, que prepara el café como todas y sigue teniendo un gran diseño, hoy cuesta lo mismo que una cafetera estándar. Si además consideramos que la variedad de cápsulas es cada vez mayor, tener una Nespresso va dejando ser cosa exclusiva de George Clooney y la élite. Precio normal: $99.990.

Audífonos gamer Logitech G432 - 29%

Los muy populares audífonos Logitech G432 siguen bajando su valor, lo que mejora aún más su relación precio-calidad. Según el sitio especializado Pure Gaming, son unos excelentes auriculares para usuarios no tan exigentes: tienen buen sonido, son cómodos y sencillos de ajustar. Sin ser premium —sobre todo en la materialidad, un poco frágil—, consiguen buenos resultados. Precio anterior: $69.990.

Videojuego Super Mario Party (Nintendo Switch) - 30%

¿En tu casa hay una Nintendo Switch pero eres malo para los videojuegos? Según nuestro columnista geek Alejandro Alaluf, este juego está pensado para ti. Es fácil, es divertido, se juega en grupo —también online— y no requiere de ninguna experiencia previa con consolas. No es el mejor título de la Switch, pero es ideal para quienes participar de la dinámica gamer y sienten que no tienen dedos para ese piano. Precio normal: $59.990.

Parlante inalámbrico House of Marley No Bounds - 30%

Hace poco revisamos un parlante House of Marley, la marca de audio de los descendientes de Bob. Nos sorprendimos por su diseño y materialidad, muy orgánicos y sustentables. Además resistentes al agua y fáciles de conectar. ¿El sonido? Correcto para ser un dispositivo tan pequeño, que está pensado más para animar una actividad al aire libre que para entregar alta fidelidad. Precio normal: $69.990.

Depiladora de luz Siegen SG-9302 - 40%

Lo bueno de estos tiempos es que la depilación está dejando de ser un imperativo para las mujeres. ¿Falta aún? Por supuesto. ¿Vamos por buen camino? Eso parece. Pero quienes quieran mantener sus piernas lampiñas pueden aprovechar el descuento de esta depiladora Siegen, que funciona a base de pulsaciones de luz y promete piel suave y sin vellos por mucho más tiempo. Precio normal: $149.990.

Sartén antiadherente Tefal XL Intense 28 cm - 30%

Sin sartén no hay cocina y mejor aún si es antiadherente. Para hacer tortillas sin miedo a que se peguen, para no sufrir en el lavado después de unos huevos revueltos, para dar vuelta panqueques en un pispás, etcétera y etcétera, nada mejor que un gran utensilio como este y de una marca como Tefal, especialista en non-stick. Precio anterior: $24.990.

Lavadora Samsung WA80H4200SW1ZS 8 kg - 23%

Entre las mejores lavadoras del mercado, según las reseñas y comentarios de los usuarios, están las Samsung, una marca confiable, con buena garantía y servicio técnico. Aunque su modelo mejor evaluado era uno más grande, este de 8 kg tampoco se queda atrás: tiene seis programas de lavado y una tecnología de burbujas —Wobble— que remueve mejor las manchas sin gastar las telas y usando menos agua. Precio anterior: $194.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.