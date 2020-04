6 videojuegos para gente que no los juega

El 2007 ocurrió un interesante fenómeno en el mundo de los videojuegos. Tres hechos sucedidos ese año ayudaron a que este entretenimiento se masificara de manera global: el éxito de la Wii de Nintendo, que había sido lanzada a fines del año anterior; la introducción del iPhone y su novedosa tienda de aplicaciones (repleta de juegos); y la proliferación de videojuegos en las páginas de Facebook, como Farmville, Mafia Wars, Restaurant City y decenas de títulos más.

Todo lo anterior dio pie para que surgieran los videojugadores casuales, una nueva denominación acuñada para identificar a aquellas personas que usualmente no utilizan este tipo de entretenimiento, pero que de vez en cuando —aprovechando su simpleza de control, las nuevas plataformas móviles y las redes sociales— podían dedicarle algunos minutos. Fue el caso de Angry Birds (2009), el juego casual más popular y descargado por esos días.

Hoy el concepto sigue igual de popular, especialmente en dispositivos móviles, donde existen toneladas de juegos de este estilo, desde el Candy Crash y sus clones hasta juegos de carreras o estrategia, como el popular Clash of Clans. Pero la experiencia en consolas, con pantallas de TV que cada año son más grandes, es distinta (más allá del FIFA): más profunda, más inmersiva e incluso, más social. Acá va una breve lista de videojuegos pensados para gente que no juega videojuegos.

Super Mario Party (Nintendo, 2018)

Este es probablemente uno de los juegos más sencillos y casuales disponibles. Pensado, claro, como una especie de juego de mesa digital, las distintas versiones de la saga Mario Party se sustentan en el concepto de mini juegos ambientados en el colorido universo del icónico personaje de Nintendo. Son decenas de sencillas y muy breves actividades para jugar —solo o en compañía—, donde el objetivo es acumular puntos y sumar más que el resto. Nada más ni nada menos. Los mini juegos son variados, muy sencillos y divertidos. No es un título para cambiarle la vida a nadie, pero es ideal para jugarlo en familia y en el que todos pueden participar. La candidez y lo variado de los múltiples juegos que incluye cada título son su principal componente. Disponible para Nintendo Switch.

The Walking Dead (Telltale Games, 2012-2019)

No son los únicos, pero este estudio californiano —fundado el 2004 por ex desarrolladores de LucasArts— se ha especializado en un tipo de juego que puede ser descrito como “narraciones interactivas basadas en populares franquicias del cine y la televisión”. Básicamente, los juegos de Telltale son los viejos “escoge tu propia aventura”, pero en modo digital. Game of Thrones, Guardianes de la Galaxia, Minecraft y Batman son algunos de los títulos en donde, más allá de mover algunos personajes, la principal mecánica del juego es tomar decisiones. Suena fácil, pero no lo es. De hecho, el título más popular fue el juego basado en el comic The Walking Dead. Con entregas por temporadas —al igual que la serie de TV—, la saga concluyó sus juegos en septiembre del 2019. Estresante, inmersivo y emocionante, este es un gran recomendado para gente que no juega videojuegos. Disponible para todas las plataformas, incluyendo móviles.

Pinball FX 3 (Zen Studios, 2017)

Ever since I was a young boy, I played the silver ball, cantaba The Who. ¿Flippers? Por qué no. Esta colección de máquinas incluye mesas reales de empresas como Williams, Stern, Bally o Gottlieb, junto a otras basadas en populares franquicias del cine y la televisión. Todas las mesas tienen animaciones, múltiples objetivos, competencias en línea y además son personalizables. Ya sea por temas de nostalgia, o simplemente por la experiencia de pegarle a una esfera plateada y acumular puntos, especiales y bolas extra, la experiencia del Pinball FX 3 es lo más cercano a la cosa real. Solo se necesita coordinación y algo de puntería. La base del simulador es gratuita e incluye una mesa; el resto se compra por paquetes de distinto precio. Disponible para Xbox One, PlayStation 4, Windows y Nintendo Switch.

Journey (Thatgamecompany / Santa Monica Studios, 2012)

Aprovechando el actual momento, PlayStation tiene este juego gratis para descarga hasta el 5 de mayo. Sino, vale la pena tenerlo igual. Journey es una hermosa, intuitiva y muy zen aventura de exploración ambientada en un vasto desierto, en la que el protagonista debe viajar hacia una montaña mientras va conociendo a distintos personajes, inicialmente anónimos. La dirección de arte, su música, sus mecánicas y su propuesta hacen de Journey un juego como pocos, ideal para jugadores no experimentados y que deja una gran sensación en el alma, perfecta para estos tiempos de encierro. Editado originalmente para la PlayStation 3, el juego hoy está disponible para PlayStation 4, Windows y iOS.

Colecciones Retro (varias plataformas)

La nostalgia siempre es poderosa, sobre todo en tiempos de confinamiento. Por eso, estas colecciones de juegos clásicos son quizá el mejor antídoto para quienes tienen ganas de sentarse a experimentar un videojuego sin sentirse abrumados por la novedad o, sencillamente, para revivir experiencias de infancia. Son juegos que por supuesto pertenecen a otra era, una que definitivamente era más sencilla —al menos en estos términos— y los controles no tenían tantos botones. Existen varias colecciones retro, para todos los gustos: Sega Genesis Classics, las colecciones de Capcom o Konami, que incluyen clásicos como Megaman, Contra o Castlevania. Personalmente, me quedo con la colección Atari Vault, que rescata los clásicos del Atari 2600 y sus máquinas de salón, con todos sus detalles. Está disponible sólo para Windows, MacOS y Linux. Por cierto, los emuladores de consolas clásicas los dejaremos para una próxima ocasión.

Bonus track: Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft, 2018)

Este juego no solo es uno de los mejores de la saga, sino que también tiene su cuota de complejidad y profundidad: no por nada son necesarias más de 120 horas para finalizar la campaña. Pero está incluido en esta lista porque ha sido uno de los primeros títulos en incluir un “modo de tour guiado”, es decir, centrado justamente en la narrativa y en los aspectos históricos del juego. Está ambientado en la antigua Grecia y se profundizan temas como filosofía, arquitectura, vida cotidiana, guerra y mitología, sin pasar por el estrés de derrotar enemigos o superar desafíos. Pensado con fines educacionales, el modo es ideal para quienes quieran sumergirse en la belleza histórica del juego. Disponible para PlayStation 4, Xbox One y Windows.